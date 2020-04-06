В Красноярском крае построят завод по глубокой переработке зерна за 30 млрд рублей

В Красноярском крае к 2023 году планируют построить завод по глубокой переработке зерна мощность 250 тыс. т пшеницы в год, сообщил ТАСС со ссылкой на Минсельхоз региона. Стоимость проекта оценивается в 29,4 млрд руб. Завод будет выпускать до 21 тыс. т клейковины, до 52 тыс. т кормовых дрожжей и до 30 тыс. т биоразлагаемого полимера (PLA) в год. Кроме того, планируется производство до 40 тыс. т лизин-хлорида.



Представитель краевого агроведомства рассказала «Агроинвестору», что проект будет реализовывать компания «Сибагро биотех», зарегистрированная в августе 2019-го. По информации kartoteka.ru , эта компания является 100%-ной «дочкой» «Сибирской аграрной группы», которая еще в 2019 году сообщала о планах построить завод. Правда, тогда сумма инвестиций в него оценивалась в два раза меньше — 15 млрд руб. По словам представителя регионального Минсельхоза, стоимость проекта была увеличена за счет расширения ассортимента выпускаемой продукции. «Но цифры еще будут корректироваться», — добавила она.



Ранее, когда стало известно о планах агрохолдинга построить завод, заявлялось, что он также будет производить биоэтанол. «Производство биоэтанола может стать локомотивом развития этого предприятия, поскольку этот рынок до недавнего времени имел существенные ограничения — ввод новых мощностей мог повлечь снижение стоимости этого продукта. Однако сейчас разрешено применение биоэтанола в производстве бензина. Это перспективная, интересная тема», — говорил совладелец «Сибирской аграрной группы» Андрей Тютюшев (цитата по «Коммерсанту»). В ответ на запрос «Агроинвестора» представитель группы посоветовала обратиться за разъяснениями в региональный Минсельхоз.



Проект по глубокой переработке зерна в Красноярском крае целесообразен с точки зрения роста внутреннего спроса на зерно, говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «Это будет якорь, который снизит необходимость в экспорте зерна. А если есть стабильный внутренний спрос, то это будет еще и стимулировать внедрение новых технологий и повышение урожайности», — добавляет он. По словам Корбута, продукция, которую планирует выпускать завод, востребована и перспективна. Так, клейковина — традиционный продукт, производство которого позволит использовать избыток зерна. При этом перспективы поставок клейковины как на внутренний рынок, так и на экспорт он оценивает как достаточно хорошие. Биоразлагаемые полимеры, как и кормовые дрожжи — тоже очень интересны. «То есть вся заявленная линейка продуктов перспективна. Если проект будет реализован достаточно быстро, то на рынке у него будут явно неплохие позиции», — рассказал Корбут «Агроинвестору».



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко считает, что построить завод за три года вполне реально, но компании придется искать рынки сбыта для продукции. «И это не Красноярский край», — прокомментировал он «Агроинвестору», добавив, что клейковина на рынке востребована.



«Полагаю, что в России не хватает мощностей и технологий по глубокой переработке зерна и производству высокотехнологичных продуктов, например, того же полилактида», — считает начальник центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. При этом, по ее словам, инвестиционная активность в АПК в ближайшие годы снизится из-за возросших рисков на потребительском рынке, роста производственных издержек из-за удорожания логистики, девальвации рубля, и повышения стоимости привлечения средств в проекты, в том числе частных, в условиях паники на финансовых рынках.



«Ситуация в мировой экономике сегодня говорит о том, что в 2020 году наиболее вероятна мировая рецессия, сокращение роста ВВП в Китае и странах, где до этого наблюдались наибольшие темпы роста, падение главных мировых экономик, в частности ЕС и США», — сказала Снитко «Агроинвестору». Также в большинстве стран впервые за долгие годы будет отмечено снижение номинальных доходов населения. «В этих условиях прогнозировать, какова будет динамика мирового спроса на различные товары в ближайшие четыре-пять лет, сложно», — заключает она.



Партнер компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов говорит, что в текущей ситуации многое зависит от кредитующей стороны. Сворачивание крупных проектов в основном сейчас связано с неопределенностью в банковском секторе, добавляет он. «Сейчас крупные заявленные проекты по переработке зерновых в большинстве своем находятся на начальной стадии и пока финансируются за счет средств инвесторов. Я думаю, что у инвесторов таких проектов есть возможность поддерживать их три-восемь месяцев, но после этого уже будут необходимы более существенные финансовые вложения. Наступит активная фаза: строительство, поставка оборудования и станет критичным подключение банков», — рассказал он «Агроинвестору». Если ситуация в мире и в России в течение ближайших трех месяцев не станет более прогнозируемой, в первую очередь в банковской сфере, то крупные проекты будут замораживаться, а новые — откладываться. «В любом случае все индивидуально, и зависит, как от настроя инвестора, так и от фазы отдельных проектов», — заключает Шафоростов.