Производитель майонеза «Махеевъ» купит компанию по выпуску круп

«Эссен продакшн АГ» (владелец бренда «Махеевъ») ведет переговоры о покупке производителя хлопьев и круп, компании «Арчеда-продукт», основным владельцем которой является Давид Якобашвили. Дата сделки пока не определена, но в случае положительного итога переговоров «Эссен» приобретет готовое производство, выпускающее около 50 наименований зерновой продукции и перерабатывающее примерно 50 тыс. т сырья в год, рассказал «Агроинвестору» представитель потенциального покупателя.



По словам директора «Брайт Консалтинг» (рассматривает сделки слияний и поглощений для «Эссен продакшн АГ») Марии Яшенковой, компанию привлекала, во-первых, оптимальная стоимость нового актива, во-вторых, его производственная часть, в которую не нужно вкладываться: крупозавод оснащен высокотехнологичным оборудованием, перерабатывает восемь видов зерновых агрокультур и способен по взаимозаменяемой схеме выпускать около 50 наименований хлопьев, муки, круп и смесей зерновых хлопьев.



«Также нам интересна позиция «Арчеда-продукт» на рынке — продукция компании уже представлена в магазинах», — продолжает Яшенкова. Сейчас продукты торговых марок «Крупно» и Delika поставляются более чем в 30 регионов России и страны ближнего зарубежья: Армению, Казахстан, Беларусь и Грузию. Товары компании поступают на прилавки федеральных сетей и супермаркетов, таких как «Магнит», «Пятерочка», «Покупочка», «Радеж», «МАН». «Хотя не могу сказать, что мы этой позицией [на рынке] довольны, но очень важно, что они там все-таки находятся и имеют доступ к основным федеральным сетях», — добавляет Яшенкова. Но для «Эссен продакшн АГ» в первую очередь важна крепкая производственная база, которая нужна для выпуска продукции под брендами «Эссен», подчеркивает она.



В прошлом году совладелец и гендиректор «Эссена» Леонид Барышев рассказывал «Агроинвестору», что у компании есть бюджет до 1 млрд руб. на сделки M&A и много предложений. «Удачным было бы приобретение какого-нибудь небольшого игрока с хорошей производственной площадкой в области бакалеи, но, возможно, испытывающего трудности с реализацией продукции, — говорил Барышев. — Бакалея продается рядом с нашими товарами на полке, может доставляться в торговую точку нашими машинами, обслуживаться нашей инфраструктурой продаж. При покупке такого игрока и нашей дистрибуции можно получить некий синергетический эффект».



Стоимость сделки не раскрывается. Старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин говорит, что если судить по налоговой отчетности, то «Арчеда-продукт» почти не генерирует прибыли (на протяжении последних лет чистая прибыль варьируется от 7 млн руб. до 12 млн руб.). Прибыль от продаж снизилась с 69 млн руб. до 35 млн руб. «Однако если посчитать потенциальную EBITDA на уровне 100 млн руб., взять мультипликатор около 5, принять во внимание долгосрочный долг компании в 336 млн руб., то потенциальная стоимость сделки может составить 350-650 млн руб. Большую часть стоимости в данном случае формирует имущественный комплекс предприятия», — прокомментировал он «Агроинвестору», уточнив, что все же стоимость оценить достаточно сложно. Эксперты «НЭО центра» оценивают сделку в 60-90 млн руб. исходя из уровня долга, выручки и доли на рынке.



«С моей точки зрения, покупка «Арчеда-продукт» компанией «Эссен продакшн АГ» очень логичная и правильная: компания имеет сильную дистрибуцию продуктов питания, которая была построена на майонезе и джемах, а затем использована для диверсификации продуктового портфеля — запуска производства конфет», — говорит Никиточкин. Сейчас инвестиции в производство круп могут оправдаться, если использовать покупательский тренд на здоровый образ жизни и правильно подойти к этим вложениям, добавляет он.



«Эссен продакшн» представлена в сетях несколькими продуктовыми категориями, что позволяет увеличивать свою силу поставщика, а также формировать и укреплять единый бренд, считает Никиточкин. И в эту политику как нельзя лучше укладывается бакалейная группа «Арчеда-продукт»: благодаря выстроенной дистрибуции, компания достаточно быстро сможет увеличить текущие продажи «Арчеды». «При этом я думаю, что для «Эссена» покупка компании будет тестированием захода в бакалейный сектор — инвестиции небольшие, и если они оправдаются, то, скорее всего, холдинг на своих площадках организует дополнительные мощности по производству круп, хлопьев, каш, мюсли», — полагает Никиточкин.



Инвестиции в крупы привлекательны, если есть хороший объем производства и возможность правильно выстроить каналы дистрибуции, создать собственные торговые марки и войти в сетевые магазины, говорит директор по маркетингу и PR компании «НЭО Центр» Анна Васильева. «Истории с white label себя окупают не очень хорошо», — добавляет она.



По данным kartoteka.ru , «Арчеда-продукт» зарегистрирована в декабре 1998 года в Волгоградской области. 88% акций компании принадлежит основателю «Вимм-Билль-Данна» Давиду Якобашвили. Еще 9% у гендиректора нефтяного трейдера Petrocas Energy Сергея Воронцова, 3% — у гендиректора «Арчеда-продукт» Виталия Кравченко. Выручка компании в 2018 году составила 486,4 млн руб., чистая прибыль — 12,2 млн руб.



«Эссен продакшн АГ» выпускает майонез, кетчуп, горчицу, джемы под брендом «Махеевъ», а также развивает кондитерский бизнес. Совладельцами компании являются Леонид Барышев и Вадим Махеев. В 2018 году выручка компании составила 17,7 млрд руб., чистая прибыль — 634,3 млн руб.



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