«Ресурс» купил птицефабрику «Уральский бройлер»

«Ставропольский бройлер» (входит в ГАП «Ресурс», принадлежит Виктору и Владимиру Наурузовым) на прошлой неделе купил крупнейшую птицефабрику Оренбургской области — «Уральский бройлер», следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Договор купли-продажи был заключен 25 марта, торги состоялись 20 марта. В ЕГРЮЛ сделка пока не отражена.

«Уральский бройлер» - бройлерная птицефабрика с полным циклом производств: от производства инкубационного яйца до забоя птицы и глубокой переработки мяса. Также у нее есть торговая сеть из 23 магазинов в Оренбурге и Оренбургской области. Предприятие входит в десятку крупнейших птицефабрик Приволжского федерального округа, является единственным производителем мяса птицы в промышленных масштабах в Оренбургской области, говорится в материалах к торгам.

По информации kartoteka.ru , АО «Уральский бройлер» зарегистрировано в сентябре 2016 года, его уставной капитал составляет 1,4 млрд руб. Бенефициар компании — ликвидируемое ЗАО «Уральский бройлер», подконтрольное Внешэкономбанку. Выручка предприятия в 2018 году (последние доступные данные) составила 2,3 млрд руб., убыток — более 400 млн руб. Внешэкономбанк выставил птицефабрику на торги в прошлом году для погашения кредитной задолженности, несколько раз они проходили неудачно. Изначально банк хотел получить за акции предприятия более 1,5 млрд руб., в итоге стоимость сделки составила 1,08 млрд руб.

Приобретение птицефабрики «Уральский бройлер» может быть связано с желанием инвестора закрепиться на рынке Китая, считают эксперты, опрошенные порталом 56orb.ru . С нынешней ценовой конъюнктурой и курсом валюты поставки на экспорт выгодны: сейчас в КНР курица стоит около 30-35 юаней за килограмм, что равняется примерно 400 руб./кг, пишет издание.

Фабрика «Уральский бройлер» открылась в 1972 году (прежнее название — «Оренбургский бройлер»). К началу 2000-х акции предприятия оказались в собственности группы «Разгуляй-УКРРОС». Этот агрохолдинг позже купил «Орский мясокомбинат», и зерновую компанию «Рудный клад». После банкротства «Разгуляя» Внешэкономбанк вложил в «Уральский бройлер» почти 3 млрд руб. В 2016 году фабрика выпустила около 35 тыс. т мяса птицы и планировала вдвое увеличить производство, но уже с конца 2017 года произошло резкое — почти в два раза — падение объемов выпуска. Сейчас годовая мощность предприятия составляет 40 тыс. т в живом весе, следует из документов к торгам.

Группа агропредприятий «Ресурс» второй в стране производитель мяса бройлера, по итогам прошлого года она выпустила 645 тыс. т. Также холдинг с 2012 года занимает лидирующую позицию среди российских экспортеров мяса птицы. В 2019 году он поставил за рубеж 86 тыс. т продукции, тогда как ближайший преследователь — группа «Черкизово» - 34 тыс. т. На долю «Ресурса» пришлось более 40% всего российского экспорта мяса птицы. Стратегия развития компании предполагает увеличение внешних продаж до 125 тыс. т к 2021 году. Компания выпускает продукцию под брендами «Благояр», «Наша Птичка», AN-NOOR и URUSSA.