В России испытывают новый отечественный кросс бройлера

На птицеводческих предприятиях Челябинской области проходит испытание новый мясной кросс бройлера отечественной селекции. О предварительных итогах апробации сообщается на сайте регионального Министерства сельского хозяйства, новый кросс назван «Смена 9». Замдиректора по птицеводству, главный зоотехник-селекционер птицеводства ФГБУ СГЦ «Смена» Жанна Емануйлова уточнила «Агроинвестору», что точное название еще не определено. «Все стадии регистрации кросс пройдет только осенью 2020 года. Он создан на базе «Смена 8», выведенного в 2011 году, сейчас улучшены определенные племенные характеристики: воспроизводство, скорость прироста за 38-40 дней», — прокомментировала она.



Как сообщает Минсельхоз Челябинской области, в течение 2019 года бройлеры нового отечественного кросса выращивались на птицефабриках «Нагайбакский птицеводческий комплекс» (входит в ГК «Ситно», испытывали 16 тыс. птиц), «Равис» (испытывали 10 тыс. голов птицы), а также в племрепродукторе «Челябинский» (на испытании около 6 тыс. бройлеров).



Получить комментарии представителей «Ситно» и «Рависа» не удалось. Директор племенного птицеводческого репродуктора второго порядка «Челябинский» Федор Злыгостев рассказал, что первое яйцо от испытуемого поголовья на предприятии получат через месяц. «Пока можем оценить только по сохранности, она достаточно хорошая, и привесам — показатели ровные. На оценку всех параметров нужно еще полгода, — уточнил он. — Из тех преимуществ, что уже очевидны — цена в два раза ниже, чем на импортное поголовье, к тому же отечественный кросс хорошо адаптирован к российским условиям».



Правда, селекционер «Смены» опровергла, что новый кросс стоит в два раза дешевле по сравнению с импортными. «Цены на импортные кроссы гибкие, зависят от объемов, поэтому большой вопрос, с чем сравнивать. Пока наш кросс на испытании, мы, конечно, держим минимальную цену, но в будущем условия будут пересматриваться», — отметила Емануйлова. При этом она согласна с утверждением, что отечественный бройлер лучше адаптирован к российским условиям. «И по климатическим условиям, и по кормовой базе адаптация хорошая, независимо от условий содержания, мы испытываем как напольное содержание, так и в клетках, — уточнила она. — Хотя зарубежные компании сейчас тоже очень серьезно работают над адаптацией к российскому рынку».



Племрепродуктор «Челябинский» ранее специализировался на выращивании кур-несушек, в производстве использовали импортные кроссы Декалб Уайт и Хайсекс Браун, затем перешел на бройлеров. По словам Злыгостева, сейчас принято решение полностью перейти на выращивание отечественного кросса. «Мы хотим не зависеть от импорта, это вопрос продовольственной безопасности», — поясняет руководитель. В планах предприятия в дальнейшем поставлять инкубационное яйцо промышленным птицефабрикам.



Подпрограмма «Создание отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров», принятая в августе 2019 года, предполагает увеличение производственных мощностей СГЦ «Смена», поскольку это единственный в стране птицеводческий селекционно-генетический центр, где сосредоточены исходные линии отечественного кросса бройлеров. К 2025 году он должен обеспечить 15% потребности внутреннего рынка в племенном материале. Согласно данным, приведенным в программе, сейчас 99% рынка племенного поголовья занимают импортные кроссы транснациональных компаний Aviagen Brands и Cobb-Vantress, в год они поставляют на российский рынок около 21 млн голов птицы.



В 2020 году, согласно целевым показателям программы, поголовье исходных линий отечественного кросса мясных кур должно составить не менее 35 тыс. Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева считает, что показатели, заложенные в программе, вполне достижимы. «На федеральные средства в Челябинске будет создано репродукторное хозяйство. Кросс, который сейчас испытывается, по продуктивности и сохранности вполне конкурентоспособен с зарубежными, — говорит она. — Птицеводческие компании это знают, у них есть желание работать с этой птицей, но проблема сейчас в недостаточном количестве птицы. Как только стадо размножат, будем комплектовать предприятия».



Общее финансирование подпрограммы запланировано на уровне 5,1 млрд руб. По оценке директора «Всероссийского научно-исследовательского и технологического института птицеводства» РАН Дмитрия Ефимова, потенциал у нового отечественного кросса очень мощный. Но чтобы «Смена» получила финансирование, необходимо дождаться результата испытаний.



Жанна Емануйлова подтверждает, что средства еще не выделены. Более того, программа предполагает привлечение инвестиций со стороны бизнеса в размере 3,1 млрд руб. «Мы ждем, что подпрограмма начнет работать в следующем году, федеральное финансирование позволит нам начать строительство площадок для размножения поголовья и во второй половине 2021 года выйти на рынок, — делится планами она. — Пока же объемы у нас очень небольшие». Сколько именно птицы нового кросса сейчас производит центр, селекционер не уточнила и затруднилась озвучить мощность будущего проекта. Емануйлова добавила, что испытания нового кросса планируются также в Ульяновской области, Чувашии и Магадане.



Президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев, знакомый с результатами испытаний и основными параметрами будущего кросса, считает, что эксперимент удался. «Важно, что он реализуется на нескольких площадках, это позволит получить максимально широкий разброс результатов и вывести из них основные параметры будущего кросса», — считает он. Индекс продуктивности нового отечественного кросса составляет больше 300 пунктов, основные показатели — на уровне распространенных в России Росс 308 и Кобб 500, подчеркнул эксперт. «Конечно, важно учесть, что площадки экспериментальные, еще нужно посмотреть, как эти результаты будут воспроизводиться в промышленных масштабах, изучить данные не только по финальным бройлерам, но и по родителям, оценить рецептуры кормов, наработать массивы данных, — перечисляет Давлеев. — Но в целом откровенных недостатков пока не видно: конверсия неплохая, хотя большой разброс — 1,6-1,85, также и по сохранности — 92-98%». Он уточнил, что важность этой работы и всей программы особенно ощущается сейчас, когда обострилась ситуация с коронавирусом и резко обвалился курс рубля. «Закупка инкубационного яйца за рубежом стала на 20-30% дороже. Это важный экономический фактор, который может стимулировать рост спроса на отечественный кросс, — подчеркивает он. — Здесь вопрос не продовольственной безопасности страны, а больше экономической безопасности предприятий». Эксперт уточнил, что спрос будет обеспечен при условии привлекательного соотношения цены и качества нового кросса.



«Себестоимость инкубируемого цыпленка в России очень высокая за счет того, что у нас нет ГМО и из-за этого более дорогие корма, кроме того, дорого обходится яйцо, — говорит Давлеев. — Если за счет отечественного производства стоимость яйца будет ниже, это компенсирует отдельные недостатки отечественного кросса по сравнению с иностранными конкурентами».



По его мнению, стоимость яйца отечественного кросса должна быть ниже, чем зарубежных, поскольку его создание финансирует государство, либо для покупателей российского кросса должны действовать льготы.

