«Русагро» может потерять контроль над банкротством «Солнечных продуктов»

«ВТБ Факторинг» (входит в группу ВТБ) предпринял ряд шагов для смены контроля «Русагро» в процедуре банкротства «Солнечных продуктов», следует из материалов дела и информации, размещенной в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Так, 31 января состоялось собрание кредиторов «Солнечных продуктов», созванное по инициативе «ВТБ Факторинг» (его требования в 739 млн руб. включены в реестр и безуспешно были обжалованы «Русагро»), в ходе которого было принято решение о прекращении полномочий комитета кредиторов. По информации «Интерфакса», в него входили три представителя «Русагро» — Сергей Колтунов (заместитель гендиректора по правовым и корпоративным вопросам), Андрей Воронцов и Егор Чикин.



ВТБ выступает за проведение банкротства в интересах всех кредиторов торгового дома «Солнечные продукты» путем предоставления им равных правовых возможностей для удовлетворения их требований, прокомментировала «Агроинвестору» пресс-служба ВТБ. «Кроме того, согласно судебным материалам, нам известно о факте аффилированности ГК «Русагро» и ТД «Солнечные продукты», что, с нашей точки зрения, должно накладывать дополнительные ограничения для такого кредитора», — уточняет она.



21 февраля должно было состояться еще одно собрание, инициатором которого был «ВТБ Факторинг». В этот день кредиторы должны были рассмотреть вопрос о выборе конкурсного управляющего или саморегулируемой организации, из членов которой он утверждается, в случае отстранения нынешнего управляющего Андрея Тулькина, но из-за его болезни собрание не состоялось. Этот же вопрос будет подниматься 10 марта, следует из сообщений, опубликованных на Федресурсе.



Ранее Арбитражный суд Саратовской области не стал запрещать проводить собрание кредиторов 21 февраля. На этом настаивали представители «Русагро». Требование было обосновано тем, что в судебном порядке до сих пор не были рассмотрены требования «Русагро» о включении в реестр кредиторов ТД «Солнечные продукты» 32,2 млрд руб., что составляет порядка 90% всех заявленных требований (заседание отложено на 5 марта 2020 года). В этой ситуации проведение собрания кредиторов до рассмотрения этих требований способно повлиять на принятие решений, что, по мнению «Русагро», является нарушением прав и законных интересов холдинга.



Однако судья решила, что «Русагро» как аффилированный с должником кредитор не имеет права голосовать по вопросу о выборе арбитражного управляющего или СРО, и ее голос не может повлиять на принятие собранием кредиторов решения по данному вопросу, говорится в решении арбитражного суда.



Адвокат, партнер юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов подтверждает: ситуация с банкротством «Солнечных продуктов» и условным противостоянием группы ВТБ и «Русагро» полностью соответствует складывающейся судебной практике. «Русагро» аффилирована с «Солнечными продуктами», а, значит требования группы должны быть субординированы по отношению к требованиям других независимых директоров (такие требования удовлетворяются в последнюю очередь, субординированный кредитор не имеет права принимать ключевые решения в банкротстве, рассказал он «Агроинвестору», уточнив, что такой тренд задал Верховный суд, значит, ситуацию сложно назвать конфликтом кредиторов. Соответственно, поскольку ключевые решения принимает собрание кредиторов (или комитет кредиторов), аффилированный с должником кредитор не должен принимать участие в голосовании.



Теперь все решения будут приниматься собранием кредиторов ТД «Солнечные продукты», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ВТБ. По словам представителя компании, «ВТБ Факторинг» возражает против образования комитета кредиторов из представителей «Русагро». При этом у «ВТБ Факторинга» нет большинства голосов на собрании кредиторов.



Гендиректор «Русагро» Максим Басов сказал «Агроивнестору», что решения всегда принимаются комитетом кредиторов. «Идет спор между кредиторами о порядке распределения средств между ними. Мы считаем, что результат этого спора повлияет на стоимость и сроки приобретения активов для «Русагро», но не на сам факт этого приобретения», — отметил он.



Осенью 2018 года стало известно о том, что «Русагро» приобретет контрольный пакет акций «Солнечных продуктов», слияние должно было состояться в 2019-м. В ноябре 2018 года было объявлено о том, что «Русагро» приобрела права требования по кредитам Россельхозбанка на 34,7 млрд руб., выданных «Солнечным продуктам».



Стратегия «Русагро» — реструктурировать долг, активы, затем купить их один за другим, как ранее в случае с «Разгуляем». Большинство активов «Солнечных продуктов» привлекательны, очень высокого качества, в некоторые — нет. «Это будет долгий процесс», — говорил тогда Басов. Сейчас компания по-прежнему планирует приобрести все интересующие активы. «Уверены, что сделаем это», — говорит Басов (цитата по «Интерфаксу»).



Группа «Русагро» — один из крупнейших вертикально-интегрированных агрохолдингов России. Компания занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Активы компании расположены в Белгородской, Воронежской, Тамбовской, Курской, Орловской, Самарской областях, а также в Приморском крае и в Екатеринбурге.

