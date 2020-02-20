Крупнейший в России майонезный завод откроется в ноябре

Крупнейший в России майонезный завод группы «Русагро» в Аткарске (Саратовская область) будет открыт в ноябре этого года, сообщает портал «СарБК» со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Алексея Стрельникова. Как ранее писал «Агроинвестор», в строительство новых заводов по производству 60 тыс. т высокотехнологичных фритюрных смесей и 80 тыс. т майонеза компания планирует инвестировать 4-5 млрд руб. Председатель совета директоров «Русагро» Вадим Мошкович говорил, что завод группы по производству соусов станет крупнейшим в мире. «Мы создадим все условия, чтобы выращиваемая в регионе продукция здесь и перерабатывалась», — отмечал он. Также предполагается увеличить мощности рафинации со 120 тыс. т до 240 тыс. т в год, расширить мощности по приемке и хранению подсолнечника с 45 тыс. т до 115 тыс. т, по переработке — до 1,74 тыс. т в сутки.

В Саратовской области «Русагро» реализует комплексный проект: кроме расширения мощностей Аткарского маслоэкстракционного завода также будет увеличена мощность Балаковского предприятия и Саратовского жирового комбината. Так, в подразделения «Балаково» и «Саратов» планируется инвестировать свыше 1 млрд руб. «Проектов несколько, по некоторым уже идет проектирование, по некоторым оно начнется в 2020 году, — рассказывал в декабре гендиректор «Русагро» Максим Басов. — Балаковская площадка расширяется под экспорт, аткарская — в основном под внутренний рынок. Инвестиции в саратовскую площадку также направлены в развитие продукта под внутренний рынок».

Ранее предприятия входили в холдинг «Солнечные продукты». Осенью 2018 года «Русагро» выкупила у Россельхозбанка права требования к группе почти на 35 млрд руб., долг обеспечен залогом всех основных активов компании. Тогда «Русагро» заявляла, что планирует приобрести часть активов «Солнечных продуктов», чтобы создать крупнейшую в России масложировую компанию.

По словам губернатора Саратовской области Валерия Радаева, соглашение с «Русагро» отвечает долгосрочным экономическим интересам региона и способствует повышению ее инвестиционной привлекательности. «В целом реализация проекта дает серьезный задел для закрепления нашего региона на мировых рынках готовой сельхозпродукции», — уверен он. По данным Минсельхоза, в 2019 году валовой сбор подсолнечника в Саратовской области превысил 2 млн т, по этому показателю она стала первой в стране. Все сырье компания будет покупать у других производителей, уточнял Басов.

В 2019 году урожай масличных в хозяйствах «Русагро» составил 381 тыс. т, что на 17% больше, чем в 2018 году. Валовой сбор вырос благодаря расширению посевов агрокультур до 212 тыс. га (+26%), при этом урожайность снизилась на 7%. Валовой сбор подсолнечника составил 89 тыс. т (+46%), хотя урожайность упала на 10%.