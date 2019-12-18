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Инвестиции
«Русагро» хочет построить крупнейший в мире завод соусов
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
18 декабря 2019
Компания инвестирует 6 млрд рублей в инвестпроект в Саратовской области
В расширение и реконструкцию производственных мощностей Аткарского завода будет вложено до 5 млрд рублей
Фото: «Солнечные продукты»

Группа «Русагро», один из крупнейших в стране производителей сахара, свинины и масложировой продукции, подписала соглашение с правительством Саратовской области о намерениях к сотрудничеству по реализации комплексного инвестиционного проекта. Он предполагает расширение и реконструкцию производственных мощностей Аткарского и Балаковского маслоэкстракционных заводов, а также Саратовского жирового комбината, сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области. Ранее эти предприятия входили в холдинг «Солнечные продукты».

В частности компания планирует вложить 4-5 млрд руб. в строительство новых заводов по производству 60 тыс. т высокотехнологичных фритюрных смесей и 80 тыс. т майонеза в Аткарске. Также предполагается увеличить мощности рафинации со 120 тыс. т до 240 тыс. т в год, расширить мощности по приемке и хранению подсолнечника с 45 тыс. т до 115 тыс. т, по переработке — до 1,74 тыс. т в сутки. В подразделения «Балаково» и «Саратов» планируется инвестировать свыше 1 млрд руб.

«Мы планируем построить крупнейший в мире завод по производству соусов. Мы увеличим мощности Аткарского и Балаковского заводов, создадим все условия, чтобы выращиваемая в регионе продукция здесь и перерабатывалась», — сказал председатель совета директоров «Русагро» Вадим Мошкович, отметив, что компания будет производить продукцию с высокой добавленной стоимостью. Реализация проекта также повлечет развитие смежных отраслей, добавил он.

По словам губернатора Саратовской области Валерия Радаева, соглашение с «Русагро» отвечает долгосрочным экономическим интересам региона и способствует повышению ее инвестиционной привлекательности. «В целом реализация проекта дает серьезный задел для закрепления нашего региона на мировых рынках готовой сельхозпродукции», — уверен он. Глава региона заверил, что необходимую для нового производства инфраструктуру будет создавать область. «В этом году мы вышли на рекорд по сбору семян подсолнечника, активно ведем экспортную деятельность. И, конечно, нужны собственные мощные производства для переработки продукции», — сказал Радаев. По данным Минсельхоза, в этом году валовой сбор подсолнечника в Саратовской области превысил 2 млн т, по этому показателю она стала первой в стране.

Ранее на конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России» гендиректор «Русагро» Максим Басов рассказывал, что группа закроет три маслозавода - в Москве, Новосибирске и Уссурийске, и перенесет производство на большие автоматизированные предприятия, которые будут специализироваться на конкретной продукции. «Мы планируем расширять Аткарский завод, Балаковский завод, у нас большие планы по инвестициям в жидкие промышленные жиры, мы видим масложировой бизнес как очень перспективный», — отметил топ-менеджер. Объем инвестиций в проекты он тогда не назвал, но уточнил, что речь идет о «миллиардах рублей».

В прошлом году «Русагро» стала второй в стране по производству растительного масла с 269 тыс. т и долей рынка около 18%, следует из годового отчета компании. Объем производства майонеза и соусов составил 48 тыс. т, по ним компания заняла пятое место с долей рынка 8%. В этом году холдинг рассчитывает подняться на вторую строчку с 25% за счет начала работы на мощностях «Солнечных продуктов».  Осенью прошлого года «Русагро» выкупила у Россельхозбанка права требования к группе почти на 35 млрд руб., долг обеспечен залогом всех основных активов компании. Тогда «Русагро» заявляла, что планирует приобрести часть активов «Солнечных продуктов», чтобы создать крупнейшую в России масложировую компанию. Часть активов холдинг планирует продать.

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