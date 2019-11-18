Запчасти для сельхозтехники

Запчасти для сельхозтехники
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Компании
Чистая прибыль «Русагро» упала на 50%
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
18 ноября 2019
Маржа холдинга уменьшилась во всех сегментах кроме растениеводческого
Цены на живых свиней уменьшились на 14%
Фото: "Мираторг"

Группа «Русагро» в третьем квартале сократила чистую прибыль по МСФО на 50% до 3,8 млрд руб., притом, что выручка в этот период увеличилась на 74% до 33,8 млрд руб., говорится в сообщении компании. EBITDA снизилась на 1% до 4,41 млрд руб., рентабельность по EBITDA уменьшилась с 23% до 13%. Это связано с падением маржи во всех сегментах бизнеса кроме сельскохозяйственного, пояснил гендиректор холдинга Максим Басов, слова которого приводятся в сообщении. Тем не менее, сахарное, мясное и масложировое подразделения показали сильную динамику продаж, отметил топ-менеджер.

Значительнее всего — с 4,6 млрд руб. до 15,6 млрд руб. — увеличилась выручка в масложировом сегменте. Компания нарастила продажи растительного масла и промышленных жиров благодаря работе на мощностях холдинга «Солнечные продукты», долг которого она выкупила в конце прошлого года. С июля 2019-го все заводы «Солнечных продуктов» находятся в аренде у «Русагро», уточняет последняя. Маржа масложирового сегмента в третьем квартале снизилась с 15% до 7%, а по итогам января-сентября — с 12% до 3%. Басов объясняет такую динамику уменьшением отпускных цен на всю продукцию, а также началом продаж низкомаржинальных промышленных жиров (B2B), что связано с деятельностью «Солнечных продуктов».

Выручка сельскохозяйственного направления выросла с 3,8 млрд руб. до 5,9 млрд руб., а рентабельность по EBITDA в этом сегменте прибавила 5% и достигла 25%. Результат за три квартала составил 28% против 14% в январе-сентябре 2018 года. Выручка в этот период увеличилась с 7 млрд руб. до 15,2 млрд руб. Рост связан с повышением объемов реализации всех агрокультур кроме сахарной свеклы. «Рентабельность по EBITDA также увеличилась за счет снижения расходов на дистрибуцию на местном рынке по сравнению с экспортными продажами, которые преобладали в течение третьего квартала 2018 года», — уточнил Басов. Как следует из сообщения компании, в третьем квартале она продала 944 тыс. т сахарной свеклы (978 тыс. т за аналогичный период 2018-го), 212 тыс. т пшеницы (75 тыс. т), 127 тыс. т ячменя (36 тыс. т), 12 тыс. т кукурузы (3 тыс. т), 2 тыс. т подсолнечника (1 тыс. т) и 45 тыс. т сои (3 тыс. т).

Рентабельность свеклосахарного бизнеса «Русагро» в третьем квартале упала с 19% до 2%. По словам Басова, это связано с тем, что в прошлом сезоне цены на сахар и сахарную свеклу были высокими, а в этом они упали на фоне ожиданий рынка, связанных с перепроизводством. Как ранее писал «Агроинвестор», объем выпуска сахара в этом году может достигнуть 7,2 млн т при потребности рынка на уровне 6 млн т. Тем не менее выручка сахарного сегмента увеличилась примерно на 500 млн руб. до 7,57 млрд руб. Это связано с ростом продаж на 17% до 274 тыс. т, правда средняя цена при этом уменьшилась на 6% до 26,5 тыс. руб./т.

Выручка в мясном секторе в третьем квартале выросла с почти 6 млрд руб. до 7,1 млрд руб. Маржа по EBITDA в этом бизнесе снизилась на 15% до 24%. Таким образом производство мяса по этому показателю лишь на 1% отстало от растениеводческого бизнеса. Басов объясняет сокращение ростом себестоимости производства из-за увеличения расходов на корма и защиту здоровья животных. В третьем квартале продажи свинины (включая реализацию в живом весе) составили 53 тыс. т против 35 тыс. т годом ранее. Однако цены по сравнению с июлем-сентябрем 2018-го снизились на 14% до 81,3 тыс. руб./т за живок и на 12% до 145 тыс. руб./т за мясо.

Выручка нового сегмента бизнеса «Русагро» - производства молока и сыра — в третьем квартале составила 997 млн руб., а по итогам января-сентября — свыше 2,8 млрд руб. Рентабельность оказалась на уровне 5%. Сейчас группа фокусируется на выходе в розничные сети, развитии брендов и повышении рентабельности продаж, говорится в ее сообщении. В третьем квартале холдинг продал 7 тыс. т молочной продукции, в том числе 2 тыс. т сыра.

Группа «Русагро» создана в 1995 году и является одним из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в России.  В рейтинге Forbes крупнейших российских частных компаний «Русагро» занимает 122-е место с выручкой 83 млрд руб. Компания является 12-м в стране производителем мяса по итогам 2018 года  и четвертым агрохолдингом по посевным площадям,  согласно рейтингам «Агроинвестора».

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