«Русагро» купила долю в холдинге «Агро-Белогорье»

Группа «Русагро» сообщила, что закрыла сделку по приобретению доли 22,5% акций холдинга «Агро-Белогорье». «Агро-Белогорье» занимает третье место среди производителей свинины в России с долей 5% и объемом выпуска 219 тыс. т в живом весе, а также является крупным землевладельцем в Белгородской области. Холдинг Вадима Мошковича рассчитывает на расширение сотрудничества с этой компанией и реализацию синергетического эффекта, говорится в сообщении «Русагро». Детали сделки и стратегию дальнейшего развития бизнеса группа пока не комментирует. Стоимость сделки также не уточняется. Пресс-служба «Агро-Белогорья» на запрос «Агроинвестора» не ответила, попросив переадресовать его на имя председателя совета директоров холдинга Владимира Зотова.



Как следует из базы kartoteka.ru, доля в компании, согласно ЕГРЮЛ, перешла к ООО «Группа компаний “Русагро”» 20 августа, размер вклада составляет 2250 руб. С декабря 2014-го эта доля принадлежала экс-председателю Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александру Соловьеву. Он пояснил «Коммерсанту-Черноземье», что продажа акций связана с необходимостью дальнейших инвестиций в медицинское направление его бизнеса. Доли других совладельцев «Агро-Белогорья» не изменились: у основателя компании Владимира Зотова 72,5%, у гендиректора Ларисы Ковалевой 5%.



Стоимость зависит от включенных в периметр сделки активов, крайне разнообразных у «Агро-Белогорья»: от свинокомплексов до детского города «Мастерславля», комментирует менеджер направления стратегии управления капиталом и исследования рынков компании EY Максим Никиточкин. Выручка свиноводческого подразделения может быть грубо оценена в 20 млрд руб., при этом, по данным журнала «Эксперт» (Рейтинг-400 за 2017 год), выручка всей группы компаний «Агро-Белогорье» составляет 65 млрд руб. «Поэтому максимальная оценка доли 22,5% мне видится в размере 27 млрд руб., она может быть снижена до 8 млрд руб., в случае если в периметр сделки вошли только свинокомплексы», — сказал он «Агроинвестору».



Исходя из финансовой отчетности компании, аналитик «Финам» Алексей Коренев оценивает стоимость ООО «ГК Агро-Белогорье» в диапазоне 66-83 млн руб. При этом он обращает внимание, что у нее очень высокий уровень нераспределенной прибыли — свыше 6,1 млрд руб. по итогам 2018 года. Он полагает, что это могло сыграть роль при определении цены сделки. Интерес «Русагро» к «Агро-Белогорью» Коренев считает вполне объяснимым. «Учитывая наличие уже имеющихся мощностей по переработке, логистике и реализации продукции, включение “Агро-Белогорья” в структуру компании позволит эффективнее использовать имеющиеся ресурсы, снизить издержки, расширить рынки сбыта. Особенно на фоне того, что в обозримом будущем можно ожидать открытия китайского рынка для российских производителей свинины, — рассуждает он. — В этом случае экспортные возможности «Русагро» резко возрастут».



Укрупнение производителей продукции АПК всегда имеет как минимум одну причину: бОльшая доля рынка позволяет более уверенно вести себя с покупателями продукции вплоть до увеличения отпускных цен, продолжает Никиточкин. По его мнению, «Агро-Белогорье» могла привлечь «Русагро» в качестве стратегического инвестора, в результате чего не только усилятся позиции на рынке обеих компаний, но и может быть погашена значительная часть долга «Агро-Белогорья» (16,7 млрд руб. на конец 2018 года, по данным «Спарк-Интерфакс»). Также данная сделка может быть первым шагом «Русагро» к покупке контрольного пакета ГК «Агро-Белогорья», допускает эксперт.



Гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев пока затрудняется сказать, является ли продажа 22,5% активов «Агро-Белогорья» холдингу «Русагро» частью большой сделки и будет ли дальнейшее поглощение. «Но однозначно это абсолютно закономерный процесс. Масштабирование бизнеса — один из способов быть более конкурентоспособным, — уверен он. — На данном этапе для “Русагро” покупка “Агро-Белогорья” - это приобретение синергетического актива. Белгородское предприятие очень сильное с точки зрения как объемов, так и позиционирования. Кроме того, это полностью вертикально интегрированная компания, имеющая все подразделения, опыт, наработанные технологии и компетенции. Дальше все будет зависеть от стратегических планов собственников».



Ковалев напоминает, что НСС давно прогнозировал нарастание процесса консолидации отрасли, который долгое время стоял на месте. «С одной стороны, этот процесс необходим в связи с усилением внутренней конкуренции, активизацией выхода на внешние рынки и вступлением в жесткую конкуренцию с мировыми гигантами. С другой стороны, говорить о том, что российское свиноводство — достаточно консолидированная отрасль сегодня, не приходится, — отмечает глава союза. — Доля топ-20 производителей у нас сейчас составляет 65% рынка, хотя в странах с развитым мясным рынком данный показатель приближается к 80%». По итогам 2018 года топ-3 производителей свинины («Мираторг», «Черкизово», «Агро-Белогорье») в сумме занимали 23% рынка. На зрелых мясных рынках, где уже закончился период роста, первая тройка игроков выпускает 50% продукции, сравнивает Ковалев. «Мы тоже будем идти к таким показателям. Исходя из сегодняшних позиций, НСС прогнозирует, что в будущем эту тройку составят “Мираторг”, “Русагро” и “Черкизово”», — добавляет он.



У «Русагро» есть вполне реальная возможность стать №1 на рынке свинины, покупка доли «Агро-Белогорья» - логичный шаг в данном направлении, считает директор департамента стратегического маркетинга компании «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. «Вполне вероятно, это далеко не последняя сделка в сегменте свиноводства, в том числе и для “Русагро”. Россия сейчас добивается открытия китайского рынка по свинине, и, учитывая бедственное положение отрасли в КНР из-за африканской чумы свиней, а также торговую войну между США и Китаем, шансы России на успех возрастают, — рассуждает она. — Если поставки будут разрешены, логично, что быстрее их смогут наладить крупные игроки. Но даже если не брать в расчет экспорт, который пока носит вероятностный характер, можно с уверенностью утверждать, что сотрудничество двух мощных производителей позволит гораздо лучше контролировать цены на российском рынке, и комфортней чувствовать себя в отечественной рознице, избегая ненужной конкуренции».



По словам Никиточкина, в последнее время M&A активность в агросекторе достаточно низкая. Он не ожидает новых крупных сделок в свиноводстве, хотя и не исключает, что они будут.



Ранее ФАС одобрила ходатайства «Сибирской аграрной группы» о приобретении неназванной доли в уставном капитале «Кудряшовского мясокомбината» и 100% АО «Кудряшовское». Оба актива входят в холдинг «КоПитания», который в прошлом году стал девятым в стране по объему производства свинины (свыше 107 тыс. т в живом весе). «Сибирская аграрная группа» в 2018-м выпустила около 150 тыс. т и заняла восьмую позицию в рейтинге НСС. Кроме того, в апреле «Коммерсантъ» писал, что тайская группа Charoen Pokphand Foods (CP Foods) заинтересовалась приобретением белгородского холдинга «БЭЗРК-Белгранкорм». Российские предприятия первой в прошлом году произвели 61,7 тыс. т свинины (15-е место в топ-20), второй — 66 тыс. т (13-я строка).



Группа компаний «Агро-Белогорье» основана в 2007 году. В ее состав входят селекционно-генетический центр, 20 свиноводческих комплексов, три комбикормовых завода, три зерновые компании, перерабатывающие предприятия и молочная компания. Земельный банк — свыше 110 тыс. га. Также с 2015 года компания занимается садоводством. В прошлом году компания увеличила производство свинины со 178,9 тыс. т до 219,4 тыс. т в живом весе, что позволило ей переместиться с четвертого на третье место в рейтинге НСС крупнейших производителей свинины и потеснить «Русагро». Такой прирост обеспечили пять новых комплексов, которые вышли на проектную мощность. В этом году «Агро-Белогорье» рассчитывает прибавить еще 10 тыс. т. «Русагро» в прошлом году произвела 218,4 тыс. т свинины и стала четвертой в топ-20. За пять лет она намерена увеличить производство свинины более чем вдвое: группа возводит новые площадки в Тамбовской области и Приморском крае, а также достраивает секции на имеющихся комплексах.

