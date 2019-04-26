Тайская CP Foods заинтересовалась покупкой «Белгранкорма»

Тайская группа Charoen Pokphand Foods (CP Foods) заинтересовалась приобретением белгородского холдинга «БЭЗРК-Белгранкорм», входящего в топ-5 российских производителей мяса бройлера. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон, и источник в отрасли. Ход возможных переговоров они не уточнили.



Представитель CP Foods сообщил изданию, что компании интересны все активы в птицеводстве, свиноводстве, переработке и производстве молока в центральной России и на Дальнем Востоке. Комментировать конкретно «Белгранкорм» он не стал. В последнем на запрос «Агроинвестора» не ответили. Источник «Агроинвестора» в отрасли отметил, что переговоры могут быть долгими, так как у «Белгранкорма» довольно запутанная схема владения и много непрофильных активов. «К тому же в случае сделки новому собственнику многое придется дорабатывать — начиная от выращивания и заканчивая переработкой и менеджментом», — указал он.



По данным Росптицесоюза, «БЭЗРК-Белгранкорм» является пятым производителем мяса бройлера в России. В 2018 году он снизил объем выпуска с 296,6 тыс. т до 278,9 тыс. т в живом весе. Согласно собственным данным, в состав агрохолдинга входят более 40 структурных подразделений, расположенных в пяти районах Белгородской области и трех районах Новгородской области. Помимо птицеводства компания занимается выпуском свинины (13-е место в рейтинге Национального союза свиноводов), а также говядины, молока, зерна и комбикормов. Холдинг занял шестое место в составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших производителей мяса в России с объемом 261 тыс. т в убойном весе. «Белгранкорм» также находится на пятом месте среди ведущих производителей комбикормов (748 тыс. т). «Белгранкорм» выпускает мясную продукцию под брендом «Ясные зори» и развивает одноименную розничную сеть. Бенефициаром «Белгранкорма» «Коммерсантъ» называет основателя Александра Орлова.



CP Foods входит в тайский конгломерат CP Group и занимает седьмое место среди крупнейших российских производителей мяса (236 тыс. т в 2018-м). В России компания управляет свинокомплексами в Московской, Калужской и Курской областях, а также совместно с компанией RBPI реализует свиноводческие проекты в в Калининградской и Нижегородской областях. Кроме того, компании принадлежат птицефабрики «Северная» и «Войсковицы» под Санкт-Петербургом, приобретенные в 2015 году. В структуру CP Foods в России входит комбикормовый завод мощностью 600 т в сутки.



В 2017 году CP Foods планировала покупку Останкинского мясокомбината, однако сделка так и не состоялась. А ранее на этой неделе пресс-служба Минвостокразвития сообщила, что тайская компания «проявляет интерес к запуску инвестиционных проектов на Дальнем Востоке», в том числе рассматривает возможность строительства свиноводческого комплекса и птицефабрики по выращиванию бройлеров в Приморском и Хабаровском краях.



Партнер консалтингового направления «Вальтер Констракшн» Анастасия Владимирова оценивает активы «Белгранкорма» в диапазоне 17-19 млрд руб. Однако стоимость сделки будет зависеть от многих факторов — долговой нагрузки предприятий, стоимости и влияния продаваемых брендов, уровня заинтересованности владельцев «Белгранкорма», подчеркивает она. Если сделка состоится, то тайская компания сможет создать крупнейшего игрока на рынке мяса птицы в России. «Уже имеющиеся в активе CP Foods птицефабрики «Северная» и «Войсковицы» выпускают свыше 180 тыс. т курятины. То есть суммарно на долю активов CP Foods в этом сегменте рынка придется около 530 тыс. т курятины. Это обеспечит выход на новые рынки сбыта — Юг, Ближний Урал, Поволжье и укрепит позиции в Центре», — отметила «Агроинвестору» Владимирова. Она также добавила, что несмотря на снижение маржинальности производства и риски падежа от гриппа птиц, птицеводство остается динамичным с точки зрения спроса сегментом бизнеса, поскольку при снижении покупательской способности в первую очередь население начинает сокращать расходы на более дорогое мясо.



CP Foods экспортирует свою продукцию более чем в 40 стран мира и имеет активы в 14 странах мира, поэтому компания вряд ли будет сильно привязана к локальному российскому рынку сельхозпродукции, в свою очередь добавляет аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. При этом активы «Белгранкорма» он оценивает значительно выше. «В 2015 году CP Foods приобрела две крупные птицефабрики «Северная» и «Войсковицы» за $680 млн. Исходя из их операционных и финансовых показателей в сравнении с «БЭЗРК-Белгранкорм», динамики курса доллара и изменения политических рисков в России я бы предположил, что текущие активы белгородского холдинга вполне могут доходить до 40 млрд руб.», — подсчитал он.

