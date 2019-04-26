Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
64.814
eur
72.281
moex
2563.72
brent
71.09
пшеница
435.4
сахар
12.26

Компании
Тайская CP Foods заинтересовалась покупкой «Белгранкорма»
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
26 апреля 2019
Стоимость сделки может составить 17-19 млрд рублей
CP Foods и «Белгранкорм» входят в топ-10 крупнейших российских производителей мяса
Фото: PublicDomain.org

Тайская группа Charoen Pokphand Foods (CP Foods) заинтересовалась приобретением белгородского холдинга «БЭЗРК-Белгранкорм», входящего в топ-5 российских производителей мяса бройлера. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон, и источник в отрасли. Ход возможных переговоров они не уточнили.

Представитель CP Foods сообщил изданию, что компании интересны все активы в птицеводстве, свиноводстве, переработке и производстве молока в центральной России и на Дальнем Востоке. Комментировать конкретно «Белгранкорм» он не стал. В последнем на запрос «Агроинвестора» не ответили. Источник «Агроинвестора» в отрасли отметил, что переговоры могут быть долгими, так как у «Белгранкорма» довольно запутанная схема владения и много непрофильных активов. «К тому же в случае сделки новому собственнику многое придется дорабатывать — начиная от выращивания и заканчивая переработкой и менеджментом», — указал он.

По данным Росптицесоюза, «БЭЗРК-Белгранкорм» является пятым производителем мяса бройлера в России. В 2018 году он снизил объем выпуска с 296,6 тыс. т до 278,9 тыс. т в живом весе. Согласно собственным данным, в состав агрохолдинга входят более 40 структурных подразделений, расположенных в пяти районах Белгородской области и трех районах Новгородской области. Помимо птицеводства компания занимается выпуском свинины (13-е место в рейтинге Национального союза свиноводов), а также говядины, молока, зерна и комбикормов. Холдинг занял шестое место в составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших производителей мяса в России с объемом 261 тыс. т в убойном весе. «Белгранкорм» также находится на пятом месте среди ведущих производителей комбикормов (748 тыс. т). «Белгранкорм» выпускает мясную продукцию под брендом «Ясные зори» и развивает одноименную розничную сеть. Бенефициаром «Белгранкорма» «Коммерсантъ» называет основателя Александра Орлова.

CP Foods входит в тайский конгломерат CP Group и занимает седьмое место среди крупнейших российских производителей мяса (236 тыс. т в 2018-м). В России компания управляет свинокомплексами в Московской, Калужской и Курской областях, а также совместно с компанией RBPI реализует свиноводческие проекты в в Калининградской и Нижегородской областях. Кроме того, компании принадлежат птицефабрики «Северная» и «Войсковицы» под Санкт-Петербургом, приобретенные в 2015 году. В структуру CP Foods в России входит комбикормовый завод мощностью 600 т в сутки.

В 2017 году CP Foods планировала покупку Останкинского мясокомбината, однако сделка так и не состоялась. А ранее на этой неделе пресс-служба Минвостокразвития сообщила, что тайская компания «проявляет интерес к запуску инвестиционных проектов на Дальнем Востоке», в том числе рассматривает возможность строительства свиноводческого комплекса и птицефабрики по выращиванию бройлеров в Приморском и Хабаровском краях.

Партнер консалтингового направления «Вальтер Констракшн» Анастасия Владимирова оценивает активы «Белгранкорма» в диапазоне 17-19 млрд руб. Однако стоимость сделки будет зависеть от многих факторов — долговой нагрузки предприятий, стоимости и влияния продаваемых брендов, уровня заинтересованности владельцев «Белгранкорма», подчеркивает она. Если сделка состоится, то тайская компания сможет создать крупнейшего игрока на рынке мяса птицы в России. «Уже имеющиеся в активе CP Foods птицефабрики «Северная» и «Войсковицы» выпускают свыше 180 тыс. т курятины. То есть суммарно на долю активов CP Foods в этом сегменте рынка придется около 530 тыс. т курятины. Это обеспечит выход на новые рынки сбыта — Юг, Ближний Урал, Поволжье и укрепит позиции в Центре», — отметила «Агроинвестору» Владимирова. Она также добавила, что несмотря на снижение маржинальности производства и риски падежа от гриппа птиц, птицеводство остается динамичным с точки зрения спроса сегментом бизнеса, поскольку при снижении покупательской способности в первую очередь население начинает сокращать расходы на более дорогое мясо.

CP Foods экспортирует свою продукцию более чем в 40 стран мира и имеет активы в 14 странах мира, поэтому компания вряд ли будет сильно привязана к локальному российскому рынку сельхозпродукции, в свою очередь добавляет аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. При этом активы «Белгранкорма» он оценивает значительно выше. «В 2015 году CP Foods приобрела две крупные птицефабрики «Северная» и «Войсковицы» за $680 млн. Исходя из их операционных и финансовых показателей в сравнении с «БЭЗРК-Белгранкорм», динамики курса доллара и изменения политических рисков в России я бы предположил, что текущие активы белгородского холдинга вполне могут доходить до 40 млрд руб.», — подсчитал он.

Показать еще

Статьи по теме
Инвестиции по-тайски: какова стратегия развития одного из крупнейших в России иностранных инвесторов в сельское хозяйство
Прибыль от продаж «БЭЗРК-Белгранкорм» упала из-за цен на бройлеров
Список экспортеров мяса птицы в Китай увеличился до 30 компаний
25 лидеров рынка выпускают половину всего мяса в стране
«Агроинвестор» представил рейтинг крупнейших производителей комбикормов

Читайте такжеПартнерский материал. Новая достопримечательность ЧерноземьяОнлайн-каталог запчастей Väderstad

Рекомендации
Рекомендации
Рейтинг
«Агроинвестор» представил рейтинг крупнейших производителей комбикормов
Фото
Russian Meat&Feed Industry — 2019
Аналитика
Теплицы не готовы к росту
СПЕЦПРОЕКТ
Онлайн-каталог запчастей Väderstad
Журнал
«Агроинвестор» №04, апрель 2019
Журнал
«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2019
Самое интересное
Самое интересное за неделю с 15 по 21 апреля
Рейтинг
25 лидеров рынка выпускают половину всего мяса в стране
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией