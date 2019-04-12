«Агроинвестор» представил рейтинг крупнейших производителей комбикормов

В ходе конференции Russian Meat & Feed Industry — 2019 «Агроинвестор» представил четвертый ежегодный рейтинг крупнейших производителей комбикормов по итогам прошлого года (предварительные данные). Если ранее в список входило 20 компаний, то в этот раз он был расширен до 25. Лидеры рынка в сумме произвели около 14,8 млн т комбикормов — 51% от общего объема выпуска в стране.



В прошлом году в России было произведено 28,9 млн т комбикормов — на 5% больше, чем в 2017-м. Средний темп роста показателей участников рейтинга оказался аналогичным. Для сравнения, в 2017 году комбикормовая отрасль прибавила 7% на фоне ускорения птицеводства (+6,9%) — главного потребителя комбикормов (54% общего объема). В прошлом же году производство птицы увеличилось лишь на 0,7%, при этом свиноводство выросло на 5,5%.







По данным Союза комбикормщиков России, около 80% производимого в стране комбикорма выпускается и потребляется внутри холдингов и крупных хозяйств. Поскольку многие из них наращивают производство мяса, то расширяют и мощности своих комбикормовых предприятий, чтобы самостоятельно обеспечивать потребности животноводческих дивизионов. Независимым комбикормовым заводам становится все сложнее сохранять прежние объемы производства, оставаясь прибыльными и эффективными. Так, например, два таких предприятия, входящих в рейтинг, — Богдановичский комбикормовый завод (Свердловская область) и ККЗ имени Кирова (Ленинградская область) — в прошлом году снизили производство, хотя и незначительно, в сумме примерно на 26 тыс. т. Однако поскольку показатели многих других участников рейтинга выросли, эти игроки выпали из топ-20 и занимают соответственно 22-е и 23-е места. По итогам 2017-го ККЗ Кирова был 17-м, Богдановичский — 18-м. То есть, если бы как и прежде составлялся рейтинг 20 крупнейших игроков, то в нем в этот раз оказались только агрохолдинги. Представитель Богдановичского завода поясняет, что в прошлом году отмечалось снижение продаж в связи с резким ростом цен на зерно нового урожая. У ККЗ Кирова спад производства связан с тем, что многие хозяйства, занимающиеся разведением КРС, которые были основными потребителями продукции завода, перешли на собственные корма.



Самый значительный темп роста среди лидеров показала группа «Ресурс», увеличившая производство на 200 тыс. т до 1,1 млн т, что позволило ей подняться с четвертого на третье место. Такая динамика — в том числе результат сделки: ранее холдинг купил у «Приосколья» Инжавинскую птицефабрику вместе с комбикормовым заводом. «Приосколье» же, в прошлом рейтинге занимавшее третье место, опустилось на четвертую строчку. Компания уменьшила производство на 270 тыс. т до чуть более 1 млн т. На результат повлияла как продажа Инжавинской, так и птицефабрики «Алтайский бройлер», которую купила группа «Черкизово».



Сама «Черкизово» упрочила свои позиции и в четвертый раз заняла первое место с объемом производства 1,83 млн т. Компания улучшила результат 2017 года на 142 тыс. т и увеличила отрыв от ближайшего преследователя — «Мираторга». Если в прошлый раз он отставал на 218 тыс. т, то сейчас — на 290 тыс. т, несмотря на то, что холдинг тоже нарастил производство — на 70 тыс. т до 1,53 млн т. В этом году «Черкизово» планирует увеличить производств почти до 2,2 млн т. Мощность комбикормовый дивизиона «Мираторга» составляет 1,66 млн т. Холдинг будет расширять производство, поскольку реализует проекты по увеличению производства мяса, в частности, удвоения выпуска свинины.



Существенно — почти на 117 тыс. т — увеличилось производство комбикормов в холдинге «Агро-Белогорье». С 660 тыс. т компания поднялась с восьмого на шестое место. Увеличение объемов фиксируется второй год подряд и синхронизируется с расширением мощностей по производству свинины. Также в прошлом году значительно повысил объемы выпуска комбикормов холдинг «Агроэко» - на 130 тыс. т до 410 тыс. т. Если по итогам 2017 года с 280 тыс. т компания не попала в топ-20 («входной билет» рейтинга был на уровне 290 тыс. т), то сейчас заняла сразу 16-е место. Также новыми участниками рейтинга стали «Дамате» (288 тыс. т, 24-е место) и АПК «Дон» (279 тыс. т, 25-е место). Кроме того, в список лидеров вернулась «КоПитания», правда, с оценочным показателем производства (400 тыс. т, 16-е место).



Между тем, ряд агрохолдингов снизил объемы производства. Так, например, у «Белгранкорма» показатель уменьшился на 24 тыс. т до 748 тыс. т, что однако не помешало компании сохранить за собой пятое место в рейтинге. «Русагро» сократила выпуск комбикормов на 36 тыс. т до 567 тыс. т и опустилась с седьмой на девятую позицию. У «Комос Групп» объем производства в прошлом году был примерно на 6 тыс. т меньше, чем в 2017-м, — 476 тыс. т. Компания переместилась с 11-й на 12-ю позицию.



Рейтинг не претендует на безоговорочную полноту и допускает, что на рынке есть и другие крупные игроки, по тем или иным причинам не попавшие в анализ. Представленный на конференции список является предварительным, при публикации в журнале («Агроинвестор» №5, май 2019) возможны корректировки. Если компания не ответила на запрос или отказалась раскрыть цифры, то объемы ее производства оценивал пул экспертов — отраслевые аналитики и поставщики компонентов комбикормов. Данные в таблице с пометкой «оценка» - среднее арифметическое показателей, озвученных экспертами. В случае уточнения компаниями информации по объемам производства при публикации рейтинга в журнале оценки будут заменены на данные компаний.

