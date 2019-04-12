Начала работу конференция Russian Meat & Feed Industry

В Москве начала работу IX отраслевая бизнес-конференция Russian Meat & Feed Industry — 2019 «Индустрия мяса и комбикормов: стратегический вектор роста», организованная проектом «Агроинвестор». Начиная с 2019 года, традиционная конференция Russian Feed Industry будет проходить в расширенном формате. Теперь в единой бизнес-синергии рассматриваются два взаимозависимых рынка — мяса и комбикормов.

Конференция проводится при поддержке Минсельхоза страны и ведущих отраслевых союзов.

В течение дня эксперты и представители бизнеса обсудят главные тренды и прогнозы развития комбикормовой индустрии и отрасли животноводства. Представитель Минсельхоза расскажет о перспективы развития животноводства и кормопроизводства в России. Руководители отраслевых союзов представят обзоры и сценарии развития ключевых товарных рынков — свинины, мяса птицы и комбикормов. Каковы экспортные приоритеты России в мясной сфере, что мешает выходить на внешние рынки, какой стратегии придерживаются компании — участники конференции обсудят эти, а также многие другие актуальные вопросы и проблемы.

Утренняя панель будет посвящена качеству и безопасности комбикормов и мяса. Дневная — технологиям и инновациям для индустрии мяса и комбикормов. В ходе вечерней панели участники рынка расскажут, какие решения из сферы R&D они вводят в свою бизнес-практику, как конкурировать на насыщенных рынках мяса птицы, свинины и яйца, что будет с затратами, инвестиционной активностью, как сложится операционная доходность в этом году и о многом другом.

Также в ходе Russian Meat & Feed Industry состоится конференц-интервью с совладелицей холдинга «Эксима», гендиректором «Знаменского СГЦ» Еленой Климовой. Она расскажет о развитии селекции и генетики в свиноводстве, инвестиционных приоритетах бизнеса на стадии зрелости и насыщенности рынка, о том, как можно влиять на безопасность и здоровье стада и др. Кроме того, на конференции «Агроинвестор» представит четвертые ежегодные рейтинги крупнейших производителей комбикормов и мяса по итогам 2018 года.