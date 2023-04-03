Посевная в штатном режиме. Сельхозпроизводители продолжают сеять, однако работать им все сложнее

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Аграрии приступили к весеннему севу еще в феврале. В конце марта — начале апреля начались полномасштабные работы по всей стране. Минсельхоз общую посевную площадь оценивает примерно на прошлогоднем уровне — более 82 млн га. Ее структура в этом году принципиально не изменится, прогнозирует ведомство. Растениеводы тоже пока выжидают, хотя некоторые из них нацелены на сокращение производства: доходность отрасли сократилась и не позволяет в полном объеме закупать необходимые для поддержания бизнеса ресурсы

Весенняя посевная кампания в первых регионах стартовала еще в феврале. К середине марта полевые работы начали входить в активную фазу, что в целом соответствует среднемноголетним срокам, отмечал тогда глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Важнейшей задачей является качественное проведение сева, подчеркивал министр на рабочей встрече с членами Комитета по аграрным вопросам Госдумы. Согласно информации ведомства, на 22 марта озимые были подкормлены на площади 6 млн га, яровой сев стартовал в десятке регионов и проведен на 500 тыс. га.



По прогнозу Минсельхоза, общая площадь посевов в 2023 году немного увеличится по сравнению с показателем 2022-го и превысит 82 млн га. «На данный момент посевная идет штатно. Рассчитываем, что завершится она своевременно и создаст фундамент будущего урожая, — заявлял Патрушев. — К моменту выхода в поля в каждом регионе обеспечивается полноценная готовность семян, техники, ГСМ, средств защиты растений».



Главная проблема — поставки запчастей

Еще в середине февраля Минсельхоз отчитывался, что в целом готовность к посевной в регионах находится на высоком уровне. При этом в ряде случаев отмечаются сложности с поставками сельхозтехники, комплектующих и запчастей, а также наблюдается их значительное удорожание.



Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут подтверждает: главная проблема, о которой в последнее время говорят аграрии, — покупка запчастей. «Производство российской техники в прошлом году выросло в денежном выражении за счет роста цен, но ее продажи немного застопорились по той причине, что нет платежеспособного спроса, — говорит эксперт. — Чтобы реализовать свою продукцию, сельхозмашиностроители наверняка будут готовы устраивать распродажи или делать скидки». А вот с запасными частями такое вряд ли случится: цены на них поднялись и, скорее всего, опускаться не будут. При этом подорожали не только импортные запчасти, но и российские. Один из факторов этого роста — высокий спрос, который стал результатом рекордного урожая: больше выполненных работ, больше и износ техники. «На закупку новых машин у агропроизводителей денег нет, значит, нужно брать запчасти», — поясняет Корбут.



Темпы отгрузок и производства сельхозтехники в первую очередь зависят от доходов, которыми располагают аграрии, комментирует представитель Росспецмаша. Цены на зерно на внутреннем рынке России находятся на достаточно низком уровне. В связи с этим сельхозпроизводители в текущем году могут сократить инвестиции в обновление парка техники и оборудования. Эта тенденция уже начинает активно прослеживаться, утверждает он. В январе 2023-го продажи российских агромашин в большинстве ключевых сегментов сократились в количественном выражении. И спрос на них падает именно по причине снизившейся доходности аграриев, подчеркивает представитель ассоциации.







ГК «Прогресс Агро» уже закупила все необходимые семена в полном объеме, сообщал гендиректор группы Леонид Рагозин в середине марта. Большая часть из них была законтрактована еще в 2022 году. «Однако мы ощутили рост стоимости от уровня прошлогодних закупок на импортные семена сахарной свеклы (на 8 %) и подсолнечника (от 20 до 70 % в зависимости от гибрида)», — отмечал он. Со второй половины 2022 года компания пополнила свой парк техники российскими тракторами. Были приобретены 13 машин Ростсельмаша и семь «Кировцев». Также были закуплены четыре отечественных разбрасывателя на шинах низкого давления с функцией дифференцированного внесения и комплектом переоборудования под опрыскиватель «Туман-3». «Иностранная техника по количеству у нас сейчас превалирует, но и парк российской активно пополняется», — обращает внимание руководитель. Достаточно чувствительной проблемой становится заказ и доставка запчастей, которые незаменимы. И хотя заказать можно любые необходимые комплектующие, время ожидания их доставки выросло в два раза и доходит до четырех месяцев. Поэтому в плановых ремонтах приходится это учитывать.



С трудностями при поставках импортных запасных частей столкнулись и хозяйства ГК «Сюкден». Зато семена, удобрения и СЗР были получены своевременно и в полном объеме, доволен финансовый директор холдинга Глеб Тихомиров.



Сохраняются проблемы с поставками запчастей к зарубежной сельхозтехнике и в концерне «Покровский». «Однако мы решаем эти вопросы, и перед яровым севом наши хозяйства обеспечены всеми необходимыми ресурсами: техника отремонтирована, завезены семена, удобрения, СЗР, закуплены ГМС», — заверяет управляющий производством группы Максим Мишарев. Что касается стоимости посевной, то, по оценкам руководителя, она увеличилась в среднем на 15 %, а особенно ощутимо подорожали СЗР и семена кукурузы.



Аграрии пребывают в непростых условиях, считает аналитик Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Надежда Каныгина. «Отмечается рост себестоимости производства, логистических затрат, недостаток систем хранения, техники, семян по ряду культур и т. д. , — перечисляет она. — При этом условия реализации продукции не самые благоприятные: хотя спрос внутри страны большой, но с учетом низкой платежеспособности населения производители не могут себе позволить высокие отпускные цены». Одновременно затруднен и выход на внешние рынки в условиях санкционных ограничений.



Среди основных проблем растениеводов директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов в интервью RTVI выделял сложности с семенами, нехватку удобрений и необходимость обновления парка сельхозтехники. Самой большой проблемой он назвал экспортные пошлины, которые «искусственно сдерживают повышение цен, в то время как себестоимость производства постоянно растет». В дальнейшем, по мнению эксперта, ситуация будет усугубляться.



Одни наращивают, другие сокращают

В структуре посевов в этом году значительных изменений не произойдет, сообщал в феврале на конференции «Где маржа», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов. «Есть определенные корректировки с учетом требований рынка, например, планируется увеличить площади тех позиций, на которые есть спрос: зернобобовых, сои, — рассказывал он. — Выполним план по севу тех агрокультур, которые формируют продовольственную безопасность страны: картофеля и овощей».



Год от года общие посевы в России колебались вокруг цифры в 80 млн га, но в 2022-м их площадь увеличилась до 82 млн га, напоминает начальник аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко. Этот рост преимущественно состоялся за счет засушливых областей страны — Волгоградской, Ростовской, Саратовской и Оренбургской. А в разрезе агрокультур это увеличение было связано с расширением посевов масличных. «В текущем году по подсолнечнику стоит ожидать некоторого снижения площадей, — полагает она. — Во-первых, маржинальность этой позиции к концу сезона существенно снизилась, а во-вторых, для поддержания посевов на высоком уровне может не хватить семенного материала».







Александр Корбут радикального изменения структуры посевов не ожидает. «Очевидно вырастет производство нишевых культур, но это длительный процесс, — обращает внимание он. — А самыми дешевыми для выращивания с точки зрения производственных затрат остаются пшеница и ячмень, так что их, конечно, будут продолжать сеять как минимум в прежних объемах».



В «Прогресс Агро» подготовка к весеннему севу начинается еще с осени, рассказывает Рагозин. Ведется процесс закупки всех необходимых составляющих от минудобрений до семян, расписываются все полевые работы, распределяются тракторы и сеялки, перечисляет он. Обычно весенний сев в агрохолдинге начинается с 25-30 марта при оптимальных погодных условиях. На середину марта хозяйства «Прогресс Агро» засеяли многолетние травы и горох на площади около 500 га, сообщал тогда топ-менеджер.



Помимо озимых пшеницы и ячменя, компания выращивает сахарную свеклу, подсолнечник кондитерский и масличный, кукурузу на зерно и силос, сою. В этом году пропашными техническими культурами в холдинге будет занято более 44 тыс. га, что на 4 тыс. га больше, чем в 2022-м. «Нарастим площадь за счет перераспределения севооборота собственных земель и приобретения около 3,3 тыс. га в Динском районе Краснодарского края», — поясняет Рагозин.







Агропредприятия «Сюкден» к полномасштабным весенним полевым работам в южных регионах своего присутствия приступили еще 24 февраля, в Липецкой области — 25 марта. А в Пензенской области сев начнется 10 апреля, информирует Тихомиров. Под урожай 2023 года хозяйства группы сократили посевы озимой пшеницы на 35 %. «Агрофирмы липецкого региона не смогли вовремя провести сев в оптимальные сроки из-за обильных дождей, а позднее решили не продолжать из-за повышения риска гибели растений, — объясняет топ-менеджер. — Весной планируем увеличивать площади таких яровых культур, как пивоваренный ячмень, рапс, твердая пшеница, подсолнечник. Они же, по нашим оценкам, сейчас являются наиболее маржинальными».



Южные хозяйства ГК «Продимекс» к середине марта уже полностью посеяли горох, овес, однолетние травы. В это время также шла посадка картофеля, продолжался сев многолетних трав, сообщал гендиректор группы Виктор Алексахин. К севу сахарной свеклы компания планировала приступить на юге и в Черноземье в конце марта, а в Пензенской области — во второй декаде апреля. «Все наши сельхозпредприятия обеспечены необходимыми ресурсами, в полном объеме заготовлены семена, минеральные удобрения и средства защиты растений», — говорил Алексахин.



Общий земельный банк концерна «Покровский», сосредоточенный в Краснодарском крае, превышает 242 тыс. га. В этом году компания сохранит основные пропорции севооборота: 50 % площадей придется на зерновой клин, из них более 100 тыс. га заняла озимая пшеница, делится главный агроном компании Лидия Кухаренко. «Яровой сев проведем на 80 тыс. га, ранние яровые — горох, ячмень и овес — уже посеяны на 7 тыс. га, — отмечала она в середине марта. — Полномасштабный сев стартует 20-25 марта: начнем с сахарной свеклы, которая займет около 24 тыс. га, подсолнечник и кукурузу будем сеять в апреле, а штирийскую тыкву и сою — в мае, эти растения любят тепло».







Племзавод «Комсомолец» (Забайкальский край, выращивает рапс, пивоваренный ячмень и др.) планирует сократить посевы пшеницы сразу на 90 %. По словам председателя совета директоров компании Валерия Нагеля, у предприятия большие проблемы со средствами для посевной кампании, так как в прошлом сезоне был получен большой убыток из-за проблем с реализацией товара. Традиционно племзавод поставляет свою продукцию в Китай, и, несмотря на то что КНР сейчас разрешает поставлять пшеницу из Забайкалья, компания не смогла получить квоту, хотя у нее есть для этого готовые контракты. Также «Комсомолец» планирует в два раза уменьшить площади рапса. «У нас нет понимания, что будет с пошлиной. Перспективы выглядят страшно, и, к сожалению, мы не видим положительных для нас действий со стороны государства. Единственное, что хорошо для экспорта, — рубль слабеет. Однако этого недостаточно», — считает руководитель.



«Тамбовские фермы» тоже будут сокращать посевы пшеницы на фоне почти нулевой рентабельности ее производства, признается гендиректор компании Игорь Поляков. Уменьшение площадей будет постепенным — в пределах 10 % ежегодно, если ситуация с доходностью не будет меняться. Также дополнительным фактором снижения в этом году стали погодные условия. «Мы уже сейчас видим, что по озимым списание будет порядка 15-20 %», — сообщал руководитель в середине марта.



По зерну будет спад

Состояние озимых к началу весны в целом по России лучше, чем в среднем за последние пять лет, оценивало в марте агроведомство. В хорошем и удовлетворительном состоянии находилось более 93 % посевов.



Сев озимых зерновых под урожай 2023 года в России проведен на площади свыше 17,7 млн га, в том числе пшеница посеяна на 16 млн га, рассказывает руководитель направления «Растениеводство» «Центра Агроаналитики» Минсельхоза Рудольф Булавин. Общие посевы зерновых и зернобобовых культур, по его оценке, могут увеличиться почти на 1 %, до 48 млн га (без учета новых территорий), за счет увеличения площади ярового сева. В частности, яровой пшеницей в этом году будет занято минимум на 5 % больше — свыше 13,4 млн га.



Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько оценивает результаты озимого сева как «нормальные», за исключением ЦФО. Там из-за неблагоприятных погодных условий осенью не удалось своевременно засеять более 800 тыс. га. «Теперь нужно смотреть, какими агрокультурами будут заняты эти площади весной», — отмечает он. В ЮФО тоже наблюдалось сокращение сева озимых по сравнению с показателем предыдущего года, правда, не такое значительное, как в центре страны, всего около 200 тыс. га. В Приволжье же их площадь, напротив, выросла — примерно на 230 тыс. га.



Рентабельность производства зерновых вряд ли вырастет Относительная доходность агрокультур в течение многих лет достаточно стабильна, акцентирует внимание Дарья Снитко из Газпромбанка. «Высокий спрос на масличные сохраняет постоянный интерес аграриев к их выращиванию, сахарная свекла, хотя и потеряла в привлекательности относительно ситуации пять-шесть лет назад, по-прежнему очень маржинальна для сельхозпроизводителей, — рассказывает она. — Нишевые масличные, зернобобовые, на которые нет пошлин (лен, нут), тоже интересны, но не все агропредприятия готовы ими заниматься».



По мнению Глеба Тихомирова из «Сюкдена», в 2023 году высокую доходность могут все также иметь позиции, востребованные на внутреннем рынке: сахарная свекла, рапс, соя, подсолнечник. А вот по пшенице, ячменю, кукурузе при сохранении пошлины и работы в условиях изоляции есть риск снижения рентабельности, не исключает он.



В текущем сезоне на фоне экспортных ограничений и рекордного урожая зерновых в России стоимость их реализации упала от 30 до 50%, напоминает Михаил Мишарев из концерна «Покровский». Сейчас каких-то существенных предпосылок для повышения цен на зерно нет, а маржинальность сектора, учитывая рост затрат практически на все материально-технические ресурсы, которые используются в сельхозпроизводстве, остается низкой. «Однако мы не планируем менять структуру посевов, наш севооборот рассчитан на несколько лет вперед. Помимо зерновых, мы выращиваем сахарную свеклу для своих заводов, а также подсолнечник, рапс, сою, горох и другие нишевые культуры, — делится он. — Они более маржинальны и позволяют нам компенсировать потери по зерну».

Состояние озимых немного хуже, чем в 2022-м, констатирует Рылько. «Есть проблемы с накопленными осадками в южных регионах, но ситуация еще может быть скорректирована, — уверен эксперт. — В любом случае дефицит влаги с большей вероятностью может сказаться на урожае других агрокультур, а пшеница вполне может “проскочить”».



Озимые перезимовали в Центре плохо, признает Глеб Тихомиров. «Пока сложно сделать точный прогноз, но на долю гибели и пересева может прийтись до 20-30 % общей площади сева наших хозяйств», — не исключает он.



Специалисты агропредприятий компании «Продимекс» в Краснодарском крае оценивают состояние озимой пшеницы как хорошее, корневая система развивается нормально, влаги в почве достаточно, сообщает Алексахин. А вот ячмень частично пострадал от морозов из-за отсутствия снега. «На Ставрополье итоги перезимовки озимых культур тоже оцениваем положительно, гибели посевов нет, — продолжает он. — В Курской области озимые перезимовали хорошо, а на полях пензенских хозяйств пока сохраняется снежный покров, и по мере освобождения от снега агрономы будут оценивать результаты перезимовки».



Потерь озимых у концерна «Покровский» в этом году нет, утверждает Любовь Кухаренко. «Все посевы хорошо перезимовали, сохранность 100 %! — довольна она. — Причем 80 % из них уже к середине марта находились в фазе кущения и 15 % — в фазе второго-третьего листа».



Рост производства овощей «борщевого набора» под вопросом Надежда Каныгина, Аналитик Института комплексных стратегических исследований Особые опасения пока что есть в отношении овощеводства открытого грунта — насколько аграрии захотят связываться с этими агрокультурами в текущем году, ведь условия реализации многих видов овощей не самые выгодные. Так, при росте потребительских цен на товары и услуги в феврале 2023-го почти на 11% в годовом выражении (продуктов питания в частности — на 9,33%) овощные культуры в среднем подорожали лишь на 5,2%. Ряд позиций и вовсе продемонстрировал снижение стоимости. В частности, капуста подешевела более чем в два раза, картофель и чеснок — на четверть, опустились цены на свеклу (на 20,8%) и морковь (на 10,2%). Даже по данным Росстата, выращивание овощей открытого грунта в целом в 2022 году имело отрицательную рентабельность (-34,2%). С учетом всех этих факторов существует риск, что аграрии сократят производство.

Мониторинг состояния посевов озимых в «Прогресс Агро» в начале весны показал их удовлетворительное состояние. В первой половине марта на полях начал компенсироваться и недостаток влаги, прошли затяжные дожди.



Валовой сбор зерна в 2023 году аналитики оценивают в пределах 127-131,5 млн т, включая 80-86 млн т пшеницы. В прошлом году Россия собрала рекордные 153,8 млн т зерна, в том числе 104,4 млн т пшеницы. Целевой показатель Минсельхоза по урожаю в целом — 125-127 млн т, включая 80-85 млн т главной зерновой культуры. Рылько прогнозирует сбор зерна на уровне 131,5 млн т, из них 86 млн т придется на пшеницу.



«С большой долей уверенности стоит готовиться к сокращению урожая почти по всем агрокультурам, особенно по тем, у которых урожайность в прошлом году была рекордной и наиболее сильно меняется год от года», — акцентирует внимание Дарья Снитко. В частности, валовой сбор зерна, по ее оценкам, снизится на 25 млн т или более.



Урожай зерновых будет ниже — это очевидно, подчеркивает Александр Корбут. Прошлогодний рекорд был получен в первую очередь за счет благоприятных климатических условий, которые не могут повторяться ежегодно. «Если намолотим 120-125 млн т — этого будет более чем достаточно, особенно учитывая колоссальные запасы», — добавляет эксперт.







По прогнозу ИКАР, конечные запасы только пшеницы в сезоне 2022/23 составят 17,6 млн т, годом ранее — 9,6 млн т. Всего зерна будет накоплено около 24 млн т (12 млн т), полагает Рылько. Булавин переходящие остатки всех зерновых оценивает примерно в 30 млн т. Их рост в масштабах страны не должен создать проблем для хранения, надеется эксперт. Поступление зерна нового урожая 2023 года будет стимулировать сельхозпроизводителей к увеличению предложения, что, с одной стороны, окажет понижающее давление на цены, а с другой — будет способствовать поставкам за рубеж, из-за чего можно ожидать рекордных объемов экспорта в июле — августе, прогнозирует он.



Масличные не сбавляют

В середине марта в России начался сев сахарной свеклы. В рекордно ранние сроки на поля вышли аграрии Павловского района Краснодарского края (годом ранее сев агрокультуры стартовал 23 марта). Такой подход увеличивает вегетационный период и при прочих равных поспособствует урожаю, комментирует ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. Всего на Кубани свеклой планируется занять 188,8 тыс. га (188 тыс. га в 2022-м). А в целом, как ожидает Минсельхоз, по стране этой агрокультурой будет засеяно 1042 тыс. га (1027 тыс. га). Основной прирост обеспечат регионы ЦЧР и Волга-Урал.



Итоги сева сахарной свеклы в 2023 году могут быть выше результатов 2022-го, особенно в южных регионах, считает Иванов. По оценке ИКАР, ее площади могут вырасти до 1050-1065 тыс. га. «По сообщениям из регионов семена закуплены и поставлены в достаточном количестве, а экспорт сахара никак не ограничен, что и будет способствовать увеличению интереса производителей», — полагает эксперт.







Согласно информации Росстата, запасы сахара только на сахарных заводах на конец января составляли 2,17 млн т. Для хозяйств, заводов и вертикальных агрохолдингов оптимальная стратегия сейчас — продавать продукт каждый день на всех базисах присутствия, особенно пока цена растет, советует Иванов. После разворота стоимости реализации обычно не бывает. Важно также заранее закупать все необходимые свеклосахарной отрасли ресурсы, особенно импортные: семена, ГСМ, удобрения, СЗР, технику, запчасти и т. д.



По переходящим остаткам масличных культур тоже ожидается переизбыток, констатирует старший эксперт ИКАР Вадим Семикин. В частности, по подсолнечнику они могут достичь 1,2-1,5 млн т. Какой-то процент сырья из этого количества в итоге будет непригоден для переработки и будет переписан в потери. Но пока этот объем оценить невозможно. «Реальное количество излишков и доля потерь станут известны ближе к концу сельхозгода, отмечает эксперт. «Тем не менее профицит подсолнечника на рынке очень существенный даже с учетом высокой загрузки мощностей по переработке. Ожидать, что она будет расти в завершающей стадии сезона, тоже пока не приходится, — скептичен Семикин. — Если в первой половине 2022/23-го краш-маржа переработчика была высокой, то сейчас ситуация радикально изменилась, и отдельные заводы уже задумываются о сокращении загрузки или о временной остановке предприятий».



По сое на фоне рекордного урожая в 6 млн т объем переходящих запасов тоже будет значительным — около 0,8 млн т. В основном этот объем будет сосредоточен в ДФО. Местный урожай крайне большой, экспорт в КНР стабилен, а внутренние мощности по переработке ограничены, перечисляет эксперт. При этом транспортировка крупных излишков с Дальнего Востока на запад страны лимитирована логистическими ограничениями.



Меньше минеральных удобрений Объем внутреннего спроса на минудобрения продолжает расти, отмечал Роман Некрасов из Минсельхоза на конференции ИКАР «Где маржа». Так, по его данным, в прошлом году аграрии применили 5,2 млн т минудобрений в действующем веществе, в то время как в 2016-м — лишь 2,6 млн т. «Будем наращивать потребление и в этом году», — заверил он.



Александр Корбут из РЗС обращает внимание, что, несмотря на рост объемов закупок, по итогам прошлого года впервые за 15 лет наблюдалось сокращение внесения минеральных удобрений на 1 га в пересчете на 100% действующих веществ. Так, согласно информации Росстата, под зерновые и зернобобовые культуры (за исключением кукурузы) было использовано почти на 2 кг/га удобрений меньше, чем годом ранее. В то время как в 2021-м по отношению к 2020-му это показатель вырос более чем на 7 кг/га.





По рапсу излишки окажутся не такими критическими, как ожидалось на старте сезона, акцентирует внимание Семикин. Очень большой объем российских запасов данной масличной культуры экспортируется в этом сезоне в Беларусь, а совокупный вывоз из России может достичь небывалых 1 млн т.



Что касается посевов масличных, то в отличие от прошлых лет радикального изменения площадей в 2023 году не будет, уверен Дмитрий Рылько. С одной стороны, нужно сеять, и не меньше, но маржа «не очень убедительная», обращает внимание эксперт. Плюс в прошлом году были проблемы с уборкой подсолнечника и сои, что приведет к определенному охлаждению интереса к данным позициям и максимум выльется в небольшой формальный рост посевов. Так, площадь подсолнечника в этом году может составить около 10 млн га, рапса — 2,3 млн га, а сои — 3,6 млн га, прогнозирует ИКАР.



В подготовке статьи принимала участие Екатерина Шокурова.

