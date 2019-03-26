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Рынки
Импортерам кормовых добавок грозит доначисление 2,5 млрд рублей НДС
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
26 марта 2019
ФТС может пересчитать налог за последние три года
С 2005 года импортеры кормовых добавок платили НДС по льготной ставке 10%
Фото: Д. Абрамов

Бизнес-омбудсмен России Борис Титов вступился за импортеров кормовых добавок в споре с таможенными органами. Титов обратился к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой разрешить нормативную коллизию, сложившуюся вокруг налогообложения импортных кормовых добавок для животных. По оценке уполномоченного по правам предпринимателей, участники ВЭД могут столкнуться с доначислением НДС на общую сумму 2,5 млрд руб., сообщает пресс-служба Титова.

Импортеры кормовых добавок платят НДС по ставке 10%, руководствуясь постановлением правительства №908 от 31 декабря 2004 года и определяя кормовые добавки как «продукты, используемые для кормления животных». По такой ставке НДС рассчитывался импортерами с 2005 года до декабря 2018-го, рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк. «Однако ФТС в какой-то момент пересмотрела решения сотрудников своих территориальных управлений, выпускавших кормовые добавки. В итоге импортеры начали получать требования ФТС доплатить разницу 8% за последние три года», — сообщил Михнюк.

В 2016—2017 годах правоохранительными подразделениями таможенных органов были возбуждены уголовные дела по фактам неправомерного заявления льготы по применению ставки НДС, говорится в письме ФТС, разосланном своим территориальным подразделениям. Таможенная служба потребовала пересчитать ставку НДС с 10% на 18%, мотивируя это тем, что кормовые добавки (например, холин хлорида) непосредственно не поименованы в перечне товаров, имеющих льготу, и не является ни зерном, ни комбикормов, ни кормовой смесью. «В 2017 году и первом квартале 2018 года в адрес 235 организаций поступили товары общим весом 163,5 тыс. т и стоимостью $302 млн. Из них 130 организациями при таможенном декларировании заявлялись льготы по уплате таможенных платежей. Данные действия привели к снижению уплаченных налогов на сумму более 1,93 млрд руб.», — говорится в письме ФТС.

6 декабря 2018 года правительство утвердило изменения в постановление 908, согласно которому кормовые добавки были напрямую указаны в перечне товаров, облагаемых НДС по льготной ставке 10%. Однако новая норма вступает в силу с нового налогового периода по НДС, то есть с 1 апреля 2019 года. Пока же применение 10-процентной ставки НДС в отношении ввозимых кормовых добавок неправомерно, следует из разъяснений Минфина, направленных 29 декабря 2018-го. «Учитывая изложенное, при ввозе кормовых добавок (в том числе холин хлорида) следует применять ставку НДС в размере 18% (с 1 января 2019 года — 20%)», — говорится в письме Минфина, имеющемся в распоряжении «Агроинвестора».

В результате, по данным Титова, ФТС сейчас анализирует уже проведенные сделки по ввозу кормовых добавок на предмет ретроспективного доначисления НДС общим объемом до 2,5 млрд руб. Это «приведет к критическим потерям импортеров», уверен бизнес-омбудсмен. «В пункте 6 статьи 3 Налогового кодекса закреплен принцип формальной определенности обязательных платежей и налогов. Этот принцип состоит в том, что правила взимания платежей и налогов должны быть сформулированы ясным образом, чтобы обязанность по уплате могла быть исполнена правильно каждым плательщиком и не зависела от усмотрения контролирующих органов», — напоминает Титов. В связи с этим он попросил Гордеева инициировать согласительные внутриправительственные процедуры, которые избавили бы импортеров кормовых добавок от массового доначисления НДС.

Доначисление НДС негативно скажется на работе компаний-импортеров, а ряд из них может не выжить, предупреждает Михнюк. По его словам, начнутся сдвиги на рынке, которые однозначно потянут рост цены, подчеркивает он. «Речь идет о всех продуктах, которые подпадают под категорию кормовые добавки — аминокислоты, различные жиры, ароматизаторы и т. д., многие из которых в Россию импортируются, и российские животноводы от этих поставок крайне зависят», - сказал Михнюк. По его словам, доначисление не грозит лишь витаминам, которые ввозятся по отдельному коду ТНВЭД по ставке НДС 18% «без всяких неоднозначных интерпретаций».«Очень интересно, как будет развиваться ситуация на таможенных постах с 1 апреля 2019 года», — добавляет эксперт. При этом, по его словам, текущая судебная практика вокруг правовой коллизии крайне неоднородна, и у юристов есть первые положительные итоги.

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