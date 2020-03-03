Структура ВТБ купила актив Fesco

Крупнейший в стране железнодорожный зерновой оператор «Русагротранс», входящий в группу «Рустранском», стал владельцем 99,9% ООО «Транс-Грейн», следует из данных kartoteka.ru . Запись в ЕГРЮЛ сделана 2 марта. Еще 0,1% компании принадлежит «ЛП Транс», бенефициаром которой также является «Рустранском». Ранее «Транс-Грейн» принадлежал фирме «Трансгарант» группы Fesco.

О том, что транспортная группа Fesco продает бизнес по перевозке зерна — компанию «Транс-Грейн», в середине декабря прошлого года сообщили Ведомости» со ссылкой на президента группы Александра Исурина. Источники издания тогда рассказывали, что покупателем может стать группа ВТБ, которая создает объединенный зерновой холдинг. ВТБ тогда не комментировала процесс переговоров, хотя и не отрицала, что они ведутся.

Исурин объяснял намерение Fesco выйти из зернового бизнеса тем, что в отличие от других сегментов группы он генерировал убытки. Кроме того, продажа зерновозов позволит снизить долговую нагрузку и инвестировать в развитие бизнеса, рассказывал он. В парке группы почти 4,2 тыс. вагонов-зерновозов, из которых 231 в собственности, около 1,6 тыс. — в аренде, остальные в лизинге. В 2018 году группа перевезла 2,9 млн т зерна, по итогам 2019-го объем мог сократиться вдвое из-за рыночной конъюнктуры, оценивал топ-менеджер. Ранее Fesco хотела расширить парк зерновозов до 5,1 тыс., однако весной прошлого года Исурин сообщил о пересмотре планов. «Нужно оценить [рынок] и тогда можно возвращаться к этому вопросу», — говорил он (цитата по «Интерфаксу»).

«Ведомости» писали, что зерновозы Fesco уже находятся в управлении «Русагротранса», поэтому сделка никак не повлияет на рынок. «Формальное завершение сделки может привести к увеличению доли «Русагротранса» на российском рынке железнодорожных перевозок зерна примерно с 38% до 47%. В частности, «Русагротранс» будет обеспечивать практически весь поток зерна по железной дороге в сторону Новороссийска», — ранее комментировал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. По данным «Infoline-аналитики», «Русагротранс» с учетом парка Fesco управляет 27 тыс. зерновозов. «Агроинвестор» направил запросы в ВТБ, Fesco и «Рустранском».

Как следует из базы kartoteka.ru , выручка «Транс-Грейн» в 2018 году составила 6,6 млрд руб., чистая прибыль — 1,2 млрд руб. Компания осуществляет перевозки преимущественно по Северо-Кавказской, Юго-Восточной, Московской и Приволжской железным дорогам. Ареал присутствия охватывает более десяти регионов России, включая Ставропольский и Краснодарский края, а также Ростовскую область. У «Транс-Грейн» есть крупный филиал в Новороссийске, поэтому она оказывает содействие партнерам в экспортных операциях через главный зерновой экспортный терминал страны, говорится на сайте компании.

ВТБ создает вертикально-интегрированный объединенный зерновой холдинг. Группа уже вложила в бизнес около $2 млрд, ранее рассказывал первый заместитель президента-председателя банка Юрий Соловьев. Активы консолидируются на базе «Деметра-холдинга», которым ВТБ владеет через ряд структур. Банку принадлежат 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании», Новороссийский зерновой терминал, 70% зернотрейдера «Мирогрупп ресурсы», 50% плюс одна акция «Рустранскома». Также ВТБ планировал выкупить 50% в зерновом терминале Тамань у холдинга Kernel, однако стороны не смогли договориться о цене, уточнял в январе Соловьев. Он допускал, что сделка в итоге может не состояться. Летом прошлого года глава ВТБ Андрей Костин попросил президента Владимира Путина помочь группе создать новый холдинг, который может «взять на себя функции ведущего трейдера российской пшеницы». Ранее топ-менеджеры ВТБ говорили, что группа ищет инвесторов в свой объединенный зерновой холдинг для дальнейшего развития бизнеса. Соловьев рассказывал, что первый партнер может появиться уже в феврале, однако в прошедшем месяце о подобных сделках не сообщалось.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор «Трансгарант», 75% минус одна акция оператора фитинговых платформ «Русская тройка».