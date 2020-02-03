Швейцарский суд может помешать сделке ВТБ и Kernel

Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA и связанных с ней компаний, сообщает РБК со ссылкой на копию постановления. В том числе заморожены счета кипрской Taman Grain Terminal Holdings Ltd, которой принадлежит 50% зернового терминала в Тамани. Это может помешать компании продать долю в активе, что она рассчитывает сделать с 2017 года.

О намерении выкупить долю Kernel в терминале Тамань ранее не раз сообщал ВТБ, создающий объединенный зерновой холдинг. Так, в ноябре прошлого года глава банка Андрей Костин говорил, что переговоры находятся в финальной стадии. ВТБ рассчитывал закрыть сделку до конца 2019 года, однако этого не произошло. В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе первый зампред ВТБ Юрий Соловьев уточнял «Интерфаксу», что стороны не смогли договориться о цене, при этом он допускал, что может и не получиться прийти к соглашению. Он также отмечал, что банк не намерен покупать долю в терминале любой ценой, сделка должна иметь коммерческий смысл, тем более что сейчас у ВТБ есть достаточно мощностей по перевалке зерна. Пресс-служба ВТБ отказалась комментировать вопросы «Агроинвестора» о том, на какой стадии находится сделка, и может ли заморозка счетов Kernel ей помешать.

Активы Kernel заморожены по иску Михаила и Инессы Стадник, которые в 2012 году продали ему две компании — «Стиоми Холдинг» и Хмельницкий хлебокомбинат за $60,9 млн, уточняет РБК. Тогда по условиям договора они получили 40% суммы, остальную часть Kernel должен был выплатить при соблюдении «Стиоми Холдингом» определенных условий. По выполнению обязательств договора у сторон возникли разногласия, в декабре 2012 года Стадники подали иск к Kernel в Лондонский международный арбитражный суд. В феврале 2018-го суд частично удовлетворил его, обязав Kernel выплатить почти $33,5 млн. Агрохолдинг частично обжаловал это решение, но в декабре 2019 года суд отклонил его встречные иски.

Kernel — один из крупнейших агрохолдингов Украины, который занимается производством и экспортом подсолнечного масла, а также зернотрейдингом. Выручка за предыдущий финансовый год, закончившийся 30 июня 2019-го, достигла почти $4 млрд, чистая прибыль — $189 млн. 50% зернового терминала в Тамани он купил в 2012 году у «Эфко», вторым владельцем является международный трейдер Glencore. Сумма сделки составила $265 млн. Терминал является третьим по величине в России, его мощность — 3,5 млн т в год. По информации РБК, последний раз Kernel отгружал зерно из Тамани в сентябре 2017 года, в основном по квоте Kernel зерно перевалила Glencore. О том, что холдинг хочет продать долю в зерновом терминале стало известно в 2017 году. «Ведомости» писали, что компания открыто предложила рынку приобрести свой пакет акций, но обсуждаемая цена была завышена. Тогда участники рынка предполагали, что долю Kernel в итоге может выкупить Glencore.

Ранее у холдинга также были маслоэкстракционные заводы в России, однако на фоне сложных отношений между Россий и Украиной после присоединения Крыма Kernel стал избавляться от них. Так, в апреле 2016 группа продала два МЭЗа — «Флорентина» (Краснодарский край) и «Масло Ставрополья» - общей мощностью 200 тыс. т в год за $12 млн. В 2014 году Kernel продал группе «Ресурс» Невинномысский маслоэкстракционный завод за $10 млн. В ноябре 2018 года Kernel попал под санкции, которые российское правительство ввело против украинских компаний.

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