Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
63.389
eur
69.176
moex
3097.58
brent
54.15
пшеница
548.2
сахар
15.04
Инвестиции
Инвестиции ВТБ в зерновой бизнес превысили $2 млрд
Елизавета Литвинова
Агроинвестор
11 февраля 2020
Ранее банк оценивал свои вложения в $1 млрд
Объединенный зерновой холдинг планирует стать ведущим трейдером российской пшеницы
Фото: М. Стулов

ВТБ вложил в зерновой бизнес $2 млрд, рассказал «Интерфаксу» первый заместитель президента-председателя банка Юрий Соловьев в кулуарах зимней школы, организованной ВТБ и НИУ ВШЭ. «Инвестиции в стоимость компании (enterprise value) составили более $2 млрд, но это инвестиции в широком смысле слова, в том числе кредитные средства», — уточнил топ-менеджер.

ВТБ создает вертикально интегрированный объединенный зерновой холдинг на базе зерновых и логистических активов, передавая в него доли в компаниях, связанных с этим бизнесом, которые ранее сам банк ранее оценивал в $1 млрд.  Активы консолидируются на базе «Деметра-холдинга», которым ВТБ владеет через ряд структур. Так, банку принадлежат 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании» (стоимость пакета в 2019 году составила 9,7 млрд руб.), Новороссийский зерновой терминал (НЗТ, был куплен в конце прошлого года за 35,8 млрд руб.), 70% зернотрейдера «Мирогрупп ресурсы» (987 млн руб.), 50% плюс одна акция «Рустранскома» (29,6 млрд руб.), в структуру которого входит «Русагротранс» — крупнейший в стране железнодорожный зерновой оператор. Новый холдинг может консолидировать связанные с экспортом и хранением зерна активы и «взять на себя функции ведущего трейдера российской пшеницы», писал летом президенту Владимиру Путину глава ВТБ Андрей Костин.

Также ВТБ планировал выкупить долю агрохолдинга Kernel в терминале Тамань. В ноябре 2019-го Костин говорил, что переговоры находятся в финальной стадии, и банк рассчитывал закрыть сделку до конца года, однако этого не произошло. В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе Соловьев уточнял «Интерфаксу», что стороны не смогли договориться о цене, при этом он допускал, что может и не получиться прийти к соглашению. Кроме того, в начале февраля Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA. В том числе заморожены счета кипрской Taman Grain Terminal Holdings Ltd, которой принадлежит 50% зернового терминала в Тамани. Это может помешать компании продать долю в активе, что она рассчитывает сделать с 2017 года.

ВТБ активно ищет инвесторов в свой объединенный холдинг. Ранее Соловьев говорил, что банк привлечет одного или нескольких инвесторов в свой зерновой холдинг уже в феврале. По его словам, скорее всего, это будут российские партнеры. «Контроль останется у нас, в любом случае. Сколько точно [акций будет продано] — сейчас идут переговоры», — пояснил первый зампред ВТБ. По его словам, доля ВТБ в холдинге в результате продажи может опуститься ниже 75%, но задача банка — оставить управление интегрированной цепочкой за собой.

«Такие инвестиции интересны компании, которая ищет, куда вложить деньги в России, — ранее комментировал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. — Также акции объединенного холдинга могли бы быть интересны крупному агрохолдингу — владельцу экспортного ресурса зерна. Возможно, в обмен на пакет агрохолдинг может рассчитывать на преференциальные условия доступа к экспортной инфраструктуре. Но, разумеется, многое будет зависеть от стоимости пакета». Вопрос «Агроинвестора» о том, как идет процесс привлечения инвестора в зерновой холдинг пресс-служба ВТБ оставила без комментариев.

Показать еще

Статьи по теме
Швейцарский суд может помешать сделке ВТБ и Kernel
ВТБ может продать 25% своего зернового холдинга в феврале
Зерновой рынок-2019: новые тренды и приход ВТБ
ВТБ может продать долю в объединенном зерновом холдинге
ВТБ может купить еще один зерновой актив

Читайте такжеNew Holland FR. Отзывы сельхозпроизводителей о кормоуборочных комбайнах этой серииПартнерский материал. В Воронеже прошла всероссийская конференция дилеров компании KUHN
Рекомендации
Рекомендации
Журнал
"Агроинвестор" №2, февраль 2020
Журнал
"Агротехника и технологии" №1, январь-февраль 2020
«Агротехника и технологии»
Непривлекательное село. Строительство жилья в сельской местности не спасёт деревни от вымирания
«Агротехника и технологии»
Теневые проблемы села. Рост АПК оттягивает внимание от насущных проблем сельских территорий
«Агроинвестор»
Когда свинина поедет в Китай. Потенциал экспорта в КНР оценивается в 350 тысяч тонн
«Агроинвестор»
Мусорные баги. Вопрос утилизации упаковки обостряется
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией