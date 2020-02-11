Инвестиции ВТБ в зерновой бизнес превысили $2 млрд

ВТБ вложил в зерновой бизнес $2 млрд, рассказал «Интерфаксу» первый заместитель президента-председателя банка Юрий Соловьев в кулуарах зимней школы, организованной ВТБ и НИУ ВШЭ. «Инвестиции в стоимость компании (enterprise value) составили более $2 млрд, но это инвестиции в широком смысле слова, в том числе кредитные средства», — уточнил топ-менеджер.

ВТБ создает вертикально интегрированный объединенный зерновой холдинг на базе зерновых и логистических активов, передавая в него доли в компаниях, связанных с этим бизнесом, которые ранее сам банк ранее оценивал в $1 млрд. Активы консолидируются на базе «Деметра-холдинга», которым ВТБ владеет через ряд структур. Так, банку принадлежат 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании» (стоимость пакета в 2019 году составила 9,7 млрд руб.), Новороссийский зерновой терминал (НЗТ, был куплен в конце прошлого года за 35,8 млрд руб.), 70% зернотрейдера «Мирогрупп ресурсы» (987 млн руб.), 50% плюс одна акция «Рустранскома» (29,6 млрд руб.), в структуру которого входит «Русагротранс» — крупнейший в стране железнодорожный зерновой оператор. Новый холдинг может консолидировать связанные с экспортом и хранением зерна активы и «взять на себя функции ведущего трейдера российской пшеницы», писал летом президенту Владимиру Путину глава ВТБ Андрей Костин.

Также ВТБ планировал выкупить долю агрохолдинга Kernel в терминале Тамань. В ноябре 2019-го Костин говорил, что переговоры находятся в финальной стадии, и банк рассчитывал закрыть сделку до конца года, однако этого не произошло. В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе Соловьев уточнял «Интерфаксу», что стороны не смогли договориться о цене, при этом он допускал, что может и не получиться прийти к соглашению. Кроме того, в начале февраля Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA. В том числе заморожены счета кипрской Taman Grain Terminal Holdings Ltd, которой принадлежит 50% зернового терминала в Тамани. Это может помешать компании продать долю в активе, что она рассчитывает сделать с 2017 года.

ВТБ активно ищет инвесторов в свой объединенный холдинг. Ранее Соловьев говорил, что банк привлечет одного или нескольких инвесторов в свой зерновой холдинг уже в феврале. По его словам, скорее всего, это будут российские партнеры. «Контроль останется у нас, в любом случае. Сколько точно [акций будет продано] — сейчас идут переговоры», — пояснил первый зампред ВТБ. По его словам, доля ВТБ в холдинге в результате продажи может опуститься ниже 75%, но задача банка — оставить управление интегрированной цепочкой за собой.

«Такие инвестиции интересны компании, которая ищет, куда вложить деньги в России, — ранее комментировал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. — Также акции объединенного холдинга могли бы быть интересны крупному агрохолдингу — владельцу экспортного ресурса зерна. Возможно, в обмен на пакет агрохолдинг может рассчитывать на преференциальные условия доступа к экспортной инфраструктуре. Но, разумеется, многое будет зависеть от стоимости пакета». Вопрос «Агроинвестора» о том, как идет процесс привлечения инвестора в зерновой холдинг пресс-служба ВТБ оставила без комментариев.