ВТБ может продать 25% своего зернового холдинга в феврале

В феврале ВТБ привлечет одного или нескольких инвесторов в свой зерновой холдинг. Об этом сообщил первый зампред банка Юрий Соловьев в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает «Финмаркет». «Появится в феврале, может быть, даже не один», — сказал топ-менеджер, отвечая на вопрос о планах по привлечению инвесторов в холдинг. По его словам, скорее всего, это будут российские партнеры.



«Контроль останется у нас, в любом случае. Сколько точно [акций будет продано] — сейчас идут переговоры», — пояснил первый зампред ВТБ. По его словам, доля ВТБ в холдинге в результате продажи может опуститься ниже 75%, но задача банка — оставить управление интегрированной цепочкой за собой.



В декабре прошлого года Соловьев в интервью «Интерфаксу» говорил, что фактически новая структура уже создана, при этом у банка много запросов, в том числе из-за рубежа, на участие в капитале холдинга. Тогда он сказал, что, возможно, часть холдинга будет продана первому частному инвестору уже до конца года, однако о сделках не сообщалось.



Тогда Соловьев также сказал, что ВТБ собирается сохранить контроль в зерновом холдинге, поскольку «дело нужно доводить до конца, развивать операционное управление, двигать компанию вперед». «Однако мы — банк, и должны учитывать риски, поэтому нам всегда нужны опытные и профессиональные партнеры. Мы их ищем, и планируем дальше с ними развивать этот бизнес», — пояснил он.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что в декабре Соловьев говорил о продаже доли холдинга крупной иностранной компании, зернотрейдеру, сейчас же речь идет о российском партнере. Он считает, что возможны два основных варианта. Покупателем пакета акций может стать крупная российская диверсифицированная компания, не имеющая отношения к сельскому хозяйству и зерну. «Такие инвестиции интересны компании, которая ищет, куда вложить деньги в России», — считает эксперт. Также акции объединенного холдинга могли бы быть интересны крупному агрохолдингу — владельцу экспортного ресурса зерна. «Возможно, в обмен на пакет агрохолдинг может рассчитывать на преференциальные условия доступа к экспортной инфраструктуре. Но, разумеется, многое будет зависеть от стоимости пакета», — рассуждает Рылько.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут рассказал «Агроинвестору», что решение ВТБ найти инвесторов было вполне ожидаемым. По его словам, партнером может стать крупный зерновой трейдер или финансовая структура. «Для инвестора не обязательно получать контроль над своими вложениями. У нас масса инвесторов, например, Сбербанк. Это же не значит, что он стремится управлять всеми своими активами. Они хотят получить выгоду», — объясняет Корбут. Он предполагает, что с учетом того, что ВТБ хочет сохранить контроль над холдингом, инвестор, скорее всего, будет непрофильным.



Оценивая сроки совершения сделки Корбут сказал, что это очень сложный процесс. «Покупая ценные бумаги, мы хотим знать, что имеем, на какие выплаты претендуем. Это бизнес, большие деньги, а значит, обе стороны будут искать компромиссы», — считает он. Оценить возможную стоимость всего зернового холдинга ВТБ Корбут затруднился, отметив лишь, что «это слишком большие деньги».



ВТБ создает лидера российского зернового рынка, вертикально-интегрированный «Объединенный зерновой холдинг». Группа, по собственным данным, уже вложила в бизнес свыше $1 млрд. Банку принадлежат 33,7% Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП), 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании» (ОЗК), Новороссийский зерновой терминал (НЗТ), 70% зернотрейдера «Мирогрупп ресурсы», 50% плюс одна акция «Рустранскома», в структуру которого входит «Русагротранс» — крупнейший в стране железнодорожный зерновой оператор. Новый холдинг может консолидировать связанные с экспортом и хранением зерна активы и «взять на себя функции ведущего трейдера российской пшеницы», писал летом президент Владимиру Путину глава ВТБ андрей Костин. В декабре Соловьев говорил, что пока ВТБ — далеко не глобальный игрок в зерновом секторе, однако, увеличив количество активов в периметре холдинга, он рассчитывает на рост общей перевалочной базы.

