Производство тепличных овощей стало рекордным

Производство тепличных овощей в этом году выросло до рекордных объемов, несмотря на ограничительные меры, связанные с COVID-19. По данным ассоциации «Теплицы России», с начала года к 18 мая урожай увеличился на 25,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, составив 450,9 тыс. т. В том числе было собрано 317,2 тыс. т огурцов, что на 24,8% выше уровня прошлого года, и 125,7 тыс. т томатов — плюс 27,3%. Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков подтверждает рост производства тепличных овощей, но, по его словам, урожай вырос на 30%.



Рост объемов производства обусловлен выходом на проектные мощности инвестиционных проектов, которые были инициированы и начали работу в 2018—2019 годах, объясняет президент Ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников. «Предприятия выходят на проектную мощность, а те задачи, которые мы ставили совместно с Минсельхозом России по достижению импортозамещения и роста объемов производства, планомерно реализуются», — говорит он.



Также Ситников подчеркнул, что у отрасли есть все шансы обеспечить полное импортозамещение огурцов и томатов в 2020 году. Логистические ограничения в связи с пандемией в меньшей степени оказывают влияние на импортозамещение. Основной фактор — это конкуренция цен отечественной и иностранной продукции. «В 2019 году отрасль фактически достигла импортозамещения. С поддержкой государства у нас есть все шансы полностью обеспечить население страны томатами отечественного производства в 2020 году», — уверен Ситников.



Однако отрасли еще предстоит столкнуться с серьезными последствиями кризиса, вызванными ограничительными мерами. Так, она уже успела столкнуться с проблемой реализации продукции ниже себестоимости в марте и апреле этого года. Также есть сложности с расчетами за энергоносители, прежде всего за газ, говорит Ситников. Хоть предприятиям и удавалось своевременно выплачивать зарплаты сотрудникам, но остальные элементы технологии и возврат кредитов под угрозой. Именно эти факторы ощутимо скажутся на рентабельности производства в 2020 году, считает он. Также из-за режима самоизоляции сократился спрос на тепличные овощи со стороны торговых сетей. Однако после нормализации эпидемиологической ситуации сельхозпроизводители ожидают восстановления спроса до прежних объемов потребления, добавляет Ситников.



Платежеспособный спрос населения значительно снизился, особенно на продукцию, которая не является жизненно необходимой. При этом объемы потребления томатов и огурцов сократились как в денежном, так и в натуральном выражении, комментирует гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Увеличение производства тепличных овощей связано с расширением площадей комплексов, в том числе за счет ввода в эксплуатацию теплиц со светокультурой, добавляет она. «Но вопрос в том, по какой цене они продают свою продукцию и смогут ли вообще ее реализовать. Главное ведь не произвести, а продать», — рассказала она «Агроинвестору».



Из-за пандемии резко снизился спрос на свежие овощи, что при росте производства спровоцировало падение оптовых цен. Весна 2020 года была неблагоприятной для тепличного бизнеса, и хозяйства не смогли накопить достаточный запас средств, чтобы пережить летний сезон. В низком сезоне тепличные хозяйства столкнутся с проблемами, говорит Глушков. «Скорее всего, без государственной поддержки отрасли предприятия будут закрываться. В среднем у нас выбывает около 50 га тепличных хозяйств в год, а в этом, я думаю их будет больше: слабые или неэффективные комплексы перестанут работать. Мы такое уже наблюдаем, многие участники рынка находятся в очень тяжелом состоянии», — прокомментировал Глушков «Агроинвестору». В этом году многие промышленные предприятия, которые продолжат работать, могут переориентироваться на выращивание томата, добавляет он. Это связано с низкими ценами на огурцы, которые многих не устраивают.



По словам Глушкова, Плодоовощной союз и Минсельхоз работают над мерами поддержки отрасли. Сейчас ожидается согласование Минфина на пролонгацию льготных кредитов, взятых до 2017 года: после этого года компании брали кредиты, которые субсидируются в размере 90% от ключевой ставки, а до — под ⅔ от ключевой ставки. «Теплицы, строительство которых начато до 2017 года, оказались в неравных условиях и не могут пролонгировать свои кредиты, финансовая нагрузка по которым больше», — объясняет Глушков.



По мнению Решетниковой, помочь отрасли сейчас смогут государственные закупки тепличной продукции для социального сектора. «Это была бы лучшая поддержка для производителей. То есть нужны не кредиты, не льготы, а помощь в реализации продукции хотя бы через социальный сектор, — считает она. — Только в таком случае можно было бы говорить о росте производства. Просто если оно увеличивается само по себе, то я бы не сказала, что это очень хорошо».



Решетникова считает, что в этом году долгосрочные инвестиционные проекты будут заморожены (за исключением производств крупных агрохолдингов), в том числе из-за того, что банки стали более внимательны к заемщикам. «Безудержное наращивание внутреннего производства вряд ли целесообразно. Хотя у нас, как и раньше, есть регионы, где теплиц нет. Поэтому там их имеет смысл строить», — говорит она. При этом будут достраиваться уже начатые предприятия или те, возведение которых приостанавливалось, но плановый объем производства может снизиться из-за падения спроса.

