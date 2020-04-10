Правительство уменьшило финансирование программы развития села в 1,5 раза

Правительство подготовило пакет постановлений о корректировке ряда госпрограмм. Финансирование тех из них, которые направлены на экономическое и технологическое развитие или ориентированы на пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли, будет увеличено. Правда, за счет уменьшения стоимости других программ, в частности, комплексного развития сельских территорий. Эту программу сократили значительнее всего: вместо 2,29 трлн руб. на ее реализацию до 2025 года теперь предполагается выделить 1,49 трлн руб., следует из постановления правительства и текста обновленной программы. В том числе из федерального бюджета может быть выделено 0,73 трлн руб. вместо 1,06 трлн руб.

Кроме программы комплексного развития сельских территорий будет сокращено финансирование программы развития Арктики — со 190,4 млрд руб. до 6,9 млрд руб. до 2024 года, большую часть ее мероприятий перенесли в отраслевые документы. Финансирование госпрограммы развития Калининградской области в 2020—2022 годах снижено на 75 млрд руб. Высвободившиеся средства перераспределены по другим направлениям, больше всего — на 560 млрд руб. в 2020—2022 годах — подорожала госпрограмма развития промышленности. Финансирования программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» увеличено на 55 млрд руб. до 2022 года, в том числе 37,5 млрд руб. пойдет на развитие туризма.

О том, что стоимость программы развития села может значительно уменьшиться, Минсельхоз сообщил в феврале, опубликовав соответствующий проект постановления правительства. Двумя неделями ранее ведомство, наоборот, предлагало увеличить поддержку развития сельских территорий до более чем 3 трлн руб. Правда, объем средств, выделяемых из федерального бюджета, предполагалось оставить на прежнем уровне — около 1,06 трлн руб.

Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда тогда говорила «Агроинвестору», что, учитывая состояние сельских территорий, даже той суммы, которая была указана в первой утвержденной версии госпрограммы, недостаточно, чтобы улучшить условия жизни широкого круга населенных пунктов, а сокращение финансирования еще значительнее уменьшит возможности для этого. При этом у регионов нет собственных средств на развитие.

Между тем 9 апреля в ходе пресс-конференции первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов отметил, что благодаря программе комплексного развития сельских территорий и развитию инфраструктуры на селе будут созданы условия для того, чтобы сельский образ жизни стал привлекательнее. «Предусмотрено очень серьезное финансирование программы. Мы создадим условия для возвращения в село некоторых категорий горожан», — сказал он, добавив, что ведомство верит в то, что приоритет жить на селе будет больше, чем жить в городе.

Из-за снижения объема финансирования были скорректированы целевые значения программы. Так, если изначально среди целей программы было сохранение доли сельского населения на уровне не менее 25,3%, теперь показатель уменьшен до 25,1%. Соотношение располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств вместо 80% должно составить 75,5%. Доля благоустроенных домов к 2025 году вместо планировавшихся 50% уменьшена до 43,2%. Если ранее по программе предполагалось обеспечить 25,5 тыс. семей 2,34 млн кв. м жилья, то сейчас для 15,3 тыс. семей могут быть построены 1,33 млн кв. м жилья. Первая версия программы предполагала создание 2,08 тыс. км распределительных газовых сетей, 1,65 тыс. км водопроводов, 2,58 тыс. км автомобильных дорог с твердым покрытием. Теперь может быть создано только 1,48 тыс. км газовых сетей и 1,3 тыс. км водопроводов, но по-прежнему 2,58 тыс. км дорог. Уровень занятости сельского населения к 2025 году вместо 80% составит 70%, при этом показатель безработицы повышен с 5,7% до 6,5%.

В этом году на реализацию программы развития села в федеральном бюджете предусмотрено 35,9 млрд руб., тогда как изначально в паспорте было указано 79,2 млрд руб., и Минсельхоз не раз отмечал, что рассчитывает на дополнительное финансирование. Так, в начале марта замминистра сельского хозяйства Елена Фастова говорила, что агроведомство обратилось к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой в этом году выделить дополнительно 43 млрд руб. на финансирование госпрограммы комплексного развития сельских территорий. При этом Фастова признавала, что ведомство понимает, что в этом году с дополнительным финансирование отрасли будет непросто из-за социальных обязательств, обозначенных в послании президента Федеральному Собранию. Поскольку по сравнению с началом марта сейчас ситуация в экономике стала намного сложнее, очевидно, дополнительные средства на село не выделят.