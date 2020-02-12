Стоимость госпрограммы развития села может уменьшиться в полтора раза

Общий объем финансирования программы «Комплексное развитие сельских территорий» может снизиться с 2,28 трлн руб. до 1,49 трлн руб., следует из проекта постановления правительства, разработанного Минсельхозом. Так, согласно документу, опубликованному на сайте regulation.gov.ru , финансирование из федерального бюджета будет составлять 733,4 млрд руб. вместо 1,06 трлн руб., как указано в действующей редакции документа. Из консолидированных бюджетов регионов на программу должны направить 108,9 млрд руб. вместо 174 млрд руб. Из внебюджетных источников — 648,9 млрд руб. (1,05 трлн руб.).



В этом году на развитие сельских территорий, согласно проекту постановления, может быть выделено 96,36 млрд руб. вместо 228,8 млрд руб., указанных в паспорте действующей программы. В том числе финансирование из федерального бюджета составит примерно 35,9 млрд руб., тогда как изначально было предусмотрено более 79 млрд руб. Также проект изменений предполагает сокращение объема средств на следующие годы. Так, в 2021-м планируется выделить 78,4 млрд руб., в том числе 34,3 млрд руб. из федерального бюджета, в текущей версии документа — 362,7 млрд руб., включая 160,6 млрд руб. из федерального бюджета. Значительнее всего по сравнению с действующей версией программы ее финансирование сократится в 2022 году — 66,6 млрд руб. (34,9 млрд руб. из федерального бюджета) вместо 412 млрд руб. (193,1 млрд руб.). При этом в документе говорится, что параметры финансового обеспечения программы будут уточняться после утверждения федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.



Как и в действующей версии документа, первая цель госпрограммы — сохранение доли сельского населения в общей численности населения России. В проекте постановления этот показатель равен 25,1% в 2025 году, в утвержденном варианте программы — 25,3%. Также скорректирован показатель соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств. Если сейчас программа предполагает, что к 2025 году оно должно составить 80%, то в новом варианте указана цифра 75,5%. В базовом 2017 году соотношение доходов, согласно программе, было на уровне 67%. Доля благоустроенных домов в сельских населенных пунктах тоже будет повышаться медленнее, чем планировалось: к 2025 году она должна достигнуть 43,2% вместо 50%.



Из проекта постановления также следует, что сократится финансирование развития инженерной инфраструктуры. Вместо 2,08 тыс. км распределительных газовых сетей и 1,65 тыс. км локальных водопроводов теперь в действие в 2020—2021 годах предполагается ввести только 1,48 тыс. км и 1,3 тыс. км соответственно. Также к 2025 году планируется проложить 2,58 тыс. км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. Такой же показатель указан в действующем документе.



На прошлой неделе замминистра сельского хозяйства Оксана Лут говорила, что Минсельхоз рассчитывает на увеличение в 2020 году объема финансирования программы развития сельских территорий в 2,2 раза по сравнению с предусмотренной в бюджете суммой — до 75,9 млрд руб.



«На ближайший год финансирование было снижено, в бюджете заложено сейчас пониженное финансирование — порядка 34-35 млрд руб. на каждый год», — отмечала она (цитата по «Финмаркету»), уточняя, что речь идет о периоде 2020-2022 годов. — Минсельхоз России продолжает работу над увеличением финансирования этой госпрограммы для реализации проектов по современному облику сельских территорий, льготной ипотеке, льготным потребительским кредитам».



Как ранее писал «Агроинвестор», в конце января Минсельхоз уже предлагал внести изменения в госпрограмму развития сельских территорий, согласно которым общий объем ее финансирования должен был увеличиться до более чем 3 трлн руб. Правда, предполагалось, что объем средств, выделяемых из федерального бюджета, останется прежним — около 1,06 трлн руб. Из консолидированных бюджетов регионов на программу должны направить 238,3 млрд руб., из внебюджетных источников — 1,74 трлн руб., говорилось в проекте.



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда считает, что, учитывая состояние сельских территорий, даже той суммы, которая была указана в первоначальных версиях госпрограммы, недостаточно, чтобы улучшить условия жизни широкого круга населенных пунктов. Соответственно, уменьшение финансирования создаст меньше возможностей для этого. При этом бюджеты во всех регионах разные, но их объединяет одно: в самих сельских поселениях не аккумулируются даже заработанные на их территории налоги. «В этой связи внутренних инвестиций для развития нет. Можно ждать поступлений из вышестоящих бюджетов, а это зависит от приоритетов региональной политики и платежеспособности регионов», — говорит она.



Также Шагайда рассказала «Агроинвестору», что введение института государственных программ при обсуждении ФЗ «О развитии сельского хозяйства» изначально было направлено на повышение надежности государственной поддержки. Предполагалось, что объявленные в них цифры будут неизменны. В качестве аналогов приводились американские законы о сельском хозяйстве, которые действовали, как правило, пять лет, статьи расходов в большинстве были защищены от изменений. «В российской практике сначала стали меняться цифры, направления и сами механизмы без каких-либо ссылок на возможность таких действий в ФЗ «О развитии сельского хозяйства», а в прошлом году в госпрограммах появились ссылки на то, что указанные в их паспорте цифры вообще ничего не значат и общие объемы финансового обеспечения будут уточняться после утверждения федерального бюджета», — говорит Шагайда.



При этом она обращает внимание, что целевые показатели принятой программы и проекта ее изменений мало отличаются. «Если первоначальные индикаторы целей были установлены на основе расчетов, то уменьшение федерального финансирования должно было привести к радикальному пересмотру показателей, — уверена она. — Если цели почти не изменились, то либо они не были подтверждены расчетами влияния финансирования на результаты, либо предполагалось, что они запрограммированы сложившимися тенденциями развития сельских территорий и не зависят от федерального финансирования».

