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Разработана госпрограмма вовлечения в оборот сельхозземель
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
3 февраля 2020
Минсельхоз разработал госпрограмму эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса
журнал «Агроинвестор»
февраль 2020
Фото: Pixabay

Планируемый срок вступления документа в силу — март 2020 года, срок реализации госпрограммы — 2021-2030 годы, ее стоимость превышает 1,41 трлн руб., в том числе около 887,9 млрд руб. из федерального бюджета. В 2021 году на программу должно быть направлено 171,1 млрд руб., включая 100,6 млрд руб. из федерального бюджета. Госпрограмма позволит обеспечить повышение продовольственной безопасности России и устойчивое развитие АПК, говорится в пояснении к документу. 

Первая цель программы — сбор и систематизация данных о землях сельхозназначения. Каждый год планируется собирать информацию о 38,3 млн га. Также, согласно проекту госпрограммы, за десять лет предполагается утвердить схемы землеустройства 44 млн га сельхозземель муниципальных образований: провести межевание земель, которые находятся в общедолевой собственности, выявить невостребованные участки, поставить участки на кадастровый учет и др.

Еще одна цель — вовлечение в оборот не менее 12 млн га к 2030 году. Кроме того, к этому времени площадь мелиорируемых земель должна увеличиться не менее чем на 1,6 млн га к уровню 2018 года, когда она составляла 96,12 тыс. га. Новая госпрограмма также предполагает повышение плодородия почв и сохранение устойчивости агроландшафтов на площади не менее 660 тыс. га за счет проведения агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий.

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