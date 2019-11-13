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Инвестиции
Финансирование госпрограммы развития села могут увеличить
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
13 ноября 2019
На 2020 год в бюджете заложено около 36 млрд рублей против более 79 млрд рублей, указанных в паспорте программы
Программа предполагает обеспечения сельских жителей доступным и комфортным жильем и создание инфраструктуры на селе
Фото: Pixabay

Финансирование госпрограммы комплексного развития сельских территорий, которая начнет действовать в следующем году, может быть увеличено, сказал премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания, посвященного улучшению качества жизни жителей села. «На 2020 год на государственную программу в федеральном бюджете мы заложили около 36 млрд руб. Деньги прежде всего пойдут на создание условий для обеспечения сельских жителей доступным и комфортным жильем, на развитие рынка труда, создание инфраструктуры на селе», — уточнил глава кабмина (цитата по стенограмме на сайте правительства).

По словам Медведева, несмотря на то что сумма, зафиксированная в проекте федерального бюджета, более чем вдвое выше, чем изначально планировалось, вероятно, все равно придется добавлять средства. «Посмотрим, как будет идти работа по этой программе, я эту тему и с коллегами по правительству обсуждал, и с депутатами Государственной думы, и с руководителями регионов. В случае если все будет развиваться успешно, в следующем году на реализацию программы добавим дополнительные средства», — сказал он. При этом Медведев подчеркнул, что важна комплексная работа по развитию сельских территорий, которую к тому же нужно увязать с результатами и мероприятиями национальных проектов.

Согласно паспорту госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной правительством 31 мая этого года, общий объем ее финансирования в 2020—2025 годы оценивается примерно в 2,29 трлн руб., в том числе 1,06 трлн руб. предполагается выделить из федерального бюджета. В том числе в 2020 году на реализацию программы должны были направить 79,2 млрд руб., правда, в документе стоит пометка, что объемы финансового обеспечения программы будут уточнены после принятия федерального бюджета. То есть, по сути, предусмотренные сейчас 35,8 млрд руб. на программу более чем вдвое ниже, чем изначально планировалось.

В октябре вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что финансирование программы недостаточное, и Минфин не до конца понимает ее важность. Замминистра финансов Андрей Иванов тогда согласился, что без обустройства жизни на селе невозможно развитие России, и добавил, что «финансы — дело наживное». «Со временем программа наполнится соответствующими ресурсами, и мы сможем решить те задачи, которые обозначены в ее целевой части», — заверил он. При этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев тогда обращал внимание, что регионы проявили беспрецедентный интерес к участию в программе и ее софинансированию. «Только на 2020 год мы уже получили от них заявки на 132 млрд руб. И теперь нам нужно сделать первый шаг и показать эффективность программы», — подчеркивал он.

В ходе совещания Дмитрий Медведев напомнил, что сегодня российская деревня — это 37,3 млн человек, то есть практически четверть населения страны. «Наша задача заключается в том, чтобы создать нормальные условия жизни», — отметил он. Реализация программы принесет пользу только в том случае, если будут конкретные результаты: новые фельдшерско-акушерские пункты, врачебные лаборатории, мобильные медицинские комплексы, школы, детские сады, отремонтированные дома культуры, также важно решать кадровые вопросы, перечислил глава правительства.

Развитие сельских территорий необходимо: с 2000 года численность сельского населения уменьшилась на 1,6 млн человек, обращает внимание старший менеджер группы по оказанию услуг компаниям АПК компании EY Максим Никиточкин. «Несомненно, положительным решением является увеличение объема финансирования данной подпрограммы до 36 млрд руб. в 2020 году. Однако этой суммы явно недостаточно. За 36 млрд руб. можно обеспечить жильем только примерно 44 тыс. человек, то есть только 0,1% от численности сельского населения», — подсчитал он. При этом необходимо улучшать не только жилищные условия, но и инфраструктуру, учебные заведения. «К слову, не от хорошей жизни наши IT-компании разрабатывают решения для агрономов, например, «Агро-око» (мобильный сервис для распознавания болезней растений), а из-за снижения агрономов и их компетенций, — прокомментировал Никиточкин «Агроинвестору». — Цифровизация не столько сокращает количество работников, сколько увеличивает требования к их профессиональному уровню, поэтому для того, чтобы цифровизация реально помогала российскому АПК, необходимо удерживать высококвалифицированных сотрудников на селе, а для этого — развивая село и предоставляя им хорошие социальные условия». В том числе поэтому требуется увеличивать объем госфинансирования программы развития сельских территорий, уверен он.

Основные цели госпрограммы, которая придет на смену подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий», — сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее 25,3%, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50%. Работающие на селе индивидуальные предприниматели и организации смогут получить льготные кредиты по ставке до 5% для создания объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и подключения к ним. Таким образом программа должна решить проблему существенного отставания села от города. При этом предполагается использовать проектный подход, чтобы учитывать потребности каждого конкретного населенного пункта.

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