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Мнения
АПК в экспортном контексте
Николай Лычев
Агроинвестор
4 октября 2019
Главный редактор журнала «Агроинвестор» Николай Лычев о том, какие стратегические тренды нужно учитывать для успешных поставок продовольствия
журнал «Агроинвестор»
октябрь 2019
Фото: М. Стулов

Экспорт, экспорт и экспорт. Экспорт — наше знамя с цифрой «45» на полотнище. Лично мне не так интересно, возьмем ли мы планку в $45 млрд. Или возьмем, или объясним, что взяли. Интереснее другое. Экспорт продуктов АПК в любом случае продолжит расти и диверсифицироваться, хотя его структурная триада «пшеница — масло — рыба» не претерпит изменений. Чтобы успешно позиционировать свой продукт на глобальных рынках, нужно понимать, в каком стратегическом контексте придется работать. Об этом хочется сказать несколько слов.

Становиться одним из заметных мировых поставщиков продовольствия России придется в условиях глобальной политической и экономической дестабилизации. На этой турбулентности можно хорошо заработать, а можно, наоборот, проиграть. Формат редакционного поста не позволяет подробно описать влияющие на экспорт продовольствия стратегические тренды. Можно только перечислить и кратко прокомментировать их. Ключевых, на мой взгляд, пять.

Первый — торговая война США и Китая, в которую прямо или косвенно втянется не меньше трех четвертей мировой экономики. Это не экспромт Трампа. Он действует не сам по себе, а отражает намерение американского истеблишмента и элит-сателлитов «перевернуть доску» и заново договориться со второй экономикой мира о нормах и правилах глобальной торговли. Это история на годы, которая приведет к заметной перестройке продовольственных цепочек. Для примера посмотрите, что происходит на рынке сои.

Второй тренд — изменения климата. Третий — коррозия устоявшихся со времен GATT основ мировой торговли, базировавшихся на правилах ВТО. Это чем-то напоминает разрушающуюся на наших глазах систему контроля над вооружениями: старые договоренности истекают, денонсируются или по факту не соблюдаются, а для выработки новых основные игроки еще даже не сели за один стол. Посмотрите, как не работают решения Дохийского раунда ВТО. По большому счету члены организации не сошлись вообще ни в чем. Сейчас не ведется никаких содержательных переговоров о решениях, которые могли бы стабилизировать мировую торговлю. Никто и ни с кем не договаривается о новом мировом торговом порядке.

Еще один фактор — спрос на пшеницу, которая была и будет ключевым агроэкспортным товаром страны. Эксперты ждут существенного замедления роста мирового рынка зерновых. За прошедшие 10 лет он увеличился где-то на 130 млн т, и Россия смогла занять достаточно большую часть приросших объемов. В следующее десятилетие нас может ждать падение этих темпов в два раза. То есть не исключено, что весь глобальный рынок вырастет только на 65-70 млн т. Этот — условно, «плохой» — фактор обязательно нужно учитывать в планировании агроэкспорта. Есть и фактор «хороший». Сектор пшеницы, по вывозу которой Россия третий год подряд занимает первую строчку, продолжит расти намного активнее. Этот рынок за 10 лет может сгенерировать до 40% (30 млн т) общего прироста объемов торговли зерновыми. Как считают в ИКАР, половина прироста — условно, 15 млн т — придется на российский «пшеничный меридиан», протянувшийся от портов ЮФО до Южной Африки. Здесь наше преимущество достигнуто. Но в ближайшие годы важно сохранить и укрепить его, а не ослабить ограничением рыночной конкуренции, демотивирующей бизнес монетарной политикой и не всегда продуманной регуляторикой. Важно проинвестировать транспортно-логистическую инфраструктуру зернового рынка. Вы знаете, в каком проблемном состоянии она находится сейчас.

Есть также важный внутренний фактор успешного экспорта. Это спрос на продовольствие. Доходы от его продаж являются основным рыночным источником частной ликвидности, которую бизнес может вкладывать в развитие, включая производство материалов и сырья для экспортеров либо самих экспортных товаров. К сожалению, источник близок к истощению: доходы потребителей не растут, а внутри страны нет денег, чтобы стимулировать спрос населения на продовольствие. Точнее, они есть, но либо не на эти цели, либо абсорбируются в суверенных фондах. Потребкредиты, часть которых население тратит на текущее потребление, включая агротовары, пока на подъеме. Но регулятор — ЦБ — считает этот сегмент перегретым, угрожающим потерей макроэкономической стабильности. И, похоже, намерен принять жесткие меры по ограничению потребительского кредитования.

Все это вместе создает непредсказуемый набор торговых, экономических и политических факторов, в условиях которых наш АПК будет удваивать вывоз. Выход на новый уровень экспорта продовольствия не будет легкой прогулкой. Это будет тяжелое соревнование за новые рынки и за удержание нынешних. Мы никогда не выиграем его, если возьмемся формально удваивать агроэкспорт без учета упомянутых трендов и встраивания страны в глобальные пищевые цепочки.

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