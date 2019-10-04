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Рынки
Заработать на специях. Как развивается российский рынок приправ и пряностей
Татьяна Карабут
Агроинвестор
4 октября 2019
Большая часть сырья для производства специй в Россию импортируется. Однако в последние годы отечественные аграрии активно пытаются развивать собственные проекты по выращиванию и переработке агрокультур для приправ. Внутренний рынок довольно конкурентный и генерирует не самую большую маржу, а вот на внешнем можно неплохо заработать, в первую очередь на экспорте кориандра. В лучшие времена доходность вывоза этой агрокультуры достигала 250%
журнал «Агроинвестор»
октябрь 2019
Наибольшую долю в структуре ввоза занимает перец горошком
Фото: «Легион-Медиа»

Мировой рынок упакованных трав и специй стабильно растет. По данным компании «НЭО Центр», за последние пять лет он увеличился более чем на 11% до 2,95 млн т по итогам 2018 года. Объем российского рынка оценивается в 73 тыс. т. По подсчетам компании Nielsen Scantrack, в денежном выражении в прошлом году оборот отечественного рынка специй и приправ составил 25 млрд руб.

Рынок зависит от импорта

Объем рынка трав и специй в России в период экономического спада в 2015 и 2016 годах значительно сократился как в натуральном, так и в стоимостном выражении. В этот период крупные переработчики выкупали сырье у фермеров и искусственно повышали цены, знает руководитель проектов практики АПК «НЭО Центра» Екатерина Михалева. В то же время на российские прилавки стали активно поступать специи и от вьетнамских экспортеров. «В 2017 году категория начала восстанавливаться, что было обусловлено увеличением располагаемых доходов и ростом внутреннего урожая специевых агрокультур, однако к показателю 2013-2014 годов рынок пока что не вернулся», — утверждает эксперт.

Топ-10 покупателей пряностей

Производство готовых приправ сильно зависит от импорта: в страну ежегодно ввозится почти половина объема сырья. В перечень основных разновидностей специй, используемых для приготовления готовых миксов или прямой перепродажи, входят перец, ваниль, корица, гвоздика, мускатный орех, мацис, кардамон, семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, тмина, лавровый лист и другие, отмечает Михалева. Совокупный объем импорта данных специй/сырья в Россию в 2018 году составил $98 млн, или 34,7 тыс. т. Наибольшая доля в структуре поставок из-за рубежа приходится на перец горошком ($44 млн, или 15,4 тыс. т) и группу специй «Имбирь, шафран, турмерик (куркума), тимьян/чабрец, лавровый лист, карри и прочие пряности» ($39 млн, или 15,4 тыс. т), говорит она. В натуральном объеме ввоз имеет положительную динамику с 2014 года, добавляет аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Анастасия Бедарева. Так, импорт увеличился с 29 тыс. т в 2014 году до 35 тыс. т в 2018-м. Рост же стоимостного объема прерывался в 2015-м (-11% к 2014 году) и в 2018 году (-8,5% к 2017-му), обращает внимание она.

Страновая структура ввоза одной из главных позиций импорта специй — перца — за последнее десятилетие претерпела значительные изменения, отмечает Бедарева. В 2010 году на поставки из европейских стран (Австрия, Польша) приходилось около 30%, из Вьетнама — не более 40%. К 2015 году ввозить перцовые из Европы практически перестали. И теперь главным их импортером на протяжении последних четырех лет остается Вьетнам с долей в стоимостном объеме около 55-65%.

Структура поставок пряностей за последнее десятилетие тоже изменилась, продолжает Бедарева. В 2010—2011 годах около 20% импорта приходилось на Индию, но после 2011-го доля страны не поднималась выше 9%. В 2012-м 30% пряностей было ввезено из Казахстана, но впоследствии в таких объемах импорт из этой страны больше не осуществлялся. Теперь пряности в основном поставляются из Китая: их доля в стоимостном объеме с 2014 года составляет около 75%.

В структуре импорта таких видов пряностей, как ваниль и корица, также наблюдается прекращение сотрудничества с европейскими компаниями-дистрибюторами после 2014-2015 годов и переход к закупкам напрямую у стран-производителей. В частности, ваниль в 2010-м на 64% (в стоимостном выражении) ввозилась из Франции, а к 2018-му лидирующим поставщиком стал Мадагаскар (68%). Корицу в 2010 году импортировали более чем на 40% из Европы (Австрии, Польши, Эстонию), но с 2015-го сотрудничество с этими странами прекращено полностью. Теперь поставки ведутся преимущественно из Индонезии (73%).

Количество товарных позиций приправ выросло до 86
Количество товарных позиций приправ выросло до 86Фото: «Легион-Медиа»

Фасовать проще

По данным Tebiz Group, в структуре рынка специй в 2018 году внутреннее производство превышало объем импортных поставок в 1,5 раза, а сальдо торгового баланса было положительное и составляло 28,4 тыс. т. Согласно информации компании, наибольший объем пряностей производит Крым — 41,4 тыс. т в прошлом году.

Большинство участников российского рынка занимаются фактически только переработкой и фасовкой закупленного сырья, рассказывает основательница компании по производству пряностей «Сфера» (Ленинградская область) Елизавета Федосеева. В части фасовки и производства готовых наборов специй в России наиболее крупными производителями являются компании «Проксима», «Камис» и «Котани», знает Бедарева.

Какие специи Россия продает

«Проксима» (ТМ «Приправыч») в данный момент выпускает 18 тыс. т специй в год, рассказывает представитель компании. Предприятие самостоятельно не выращивает агрокультуры для своего производства: производственные мощности расположены в Новосибирске, и неблагоприятные климатические условия не позволяют развивать сельхознаправление, поясняет он. При этом более 90% сырья компания закупает за рубежом. Даже без самостоятельного выращивания среди основных рисков своего бизнеса в компании называют погоду. «Засуха, избыточные осадки, неурожаи сильно влияют как на качество товара, так и на его стоимость. Ситуация на валютном рынке далеко не стабильна, и поэтому цены закупки невозможно зафиксировать и прогнозировать на длительную перспективу», — жалуется представитель «Проксимы».

Объем производства «Сферы» составляет около 50 т различных специй в месяц. Около 30% сырья компания производит своими силами на 2 га земли в Ленинградской области. «Выращиваем петрушку, укроп, кинзу, базилик, орегано, майоран и другие агрокультуры, — рассказывает Федосеева. — Собираем урожай вручную, сушим и перемалываем. Остальное закупаем у российских и зарубежных поставщиков». Компания наладила прямые поставки из Индии, Китая и Вьетнама. Там компания приобретает такие специи, как черный перец-горошек, палочки корицы и пряности, которые не произрастают в России. В России для «Сферы» сырье поставляют 25 фермеров. В основном компания работает с аграриями южных регионов, которые обеспечивают 70% стороннего сырья.

Помимо погодных условий, на бизнес влияет высокая конкуренция с зарубежными сельхозпроизводителями, акцентирует внимание Федосеева. Например, по ее словам, укроп и петрушка в большом объеме закупаются Россией в Египте. И поскольку в этой стране снимают урожай три-четыре раза в год, цена на эти виды зелени существенно ниже, чем на отечественную продукцию, хотя они считаются традиционно русскими. И даже лавровый лист, выращиваемый в основном в Крыму, вынужден конкурировать с грузинским импортом.

«Сфера» производит свою продукцию под торговой маркой Divia. Сначала компания работала только с ресторанами. Но после девальвации рубля в 2014 году появилась возможность «вклиниться» с российскими, недорогими специями на полки магазинов. Сейчас, по подсчетам Федосеевой, треть заработка компании приносит сотрудничество с ресторанами, треть — контракты с сетями Spar и «Ряды Оптоклуб», треть — продажи под своей торговой маркой в рознице. В 2018 году общая выручка от реализации достигла 20 млн руб., чистая прибыль — 6 млн руб. У некоторых агрокультур рентабельность после переработки может доходить до 100%, утверждает она. Это, например, чабрец или редкие виды эстрагона и можжевельника. Но такие приправы производятся в малых объемах для каких-то отдельных ресторанов. Получается, что более распространенные приправы производить выгоднее за счет большего объема продаж.

У ставропольской ММ AGRO всего 55 тыс. га своей пашни, на которых компания выращивает более 200 агрокультур, среди них кориандр, фенхель, анис, укроп и другие специевые, рассказывает директор компании Ярослав Кириченко. Специи и различные экспериментальные позиции занимают треть пашни. Компания занимается и выращиванием, и переработкой по принципу from fields to customer. По оценке топ-менеджера, по некоторым специевым агрокультурам (например, семена укропа) доля компании на российском рынке достигает 70%. Наиболее рентабельными Кириченко называет кориандр и укроп. ММ AGRO выпускает и свою линейку продукции под брендом «Домашняя кухня».

Продукция для среднего класса начинает выводиться с рынка
Продукция для среднего класса начинает выводиться с рынкаФото: «Легион-Медиа»

Предпочтения потребителей изменились

Несмотря на то, что российский рынок специй развивающийся и неструктурированный, конкуренция на нем с каждым годом увеличивается. По данным Nielsen, только с 2016 по 2017 год количество товарных позиций приправ на полках магазинов увеличилось с 78 до 86. «В стране появляется все больше производителей, расширяется ассортимент продукции. Конкуренция стала более ощутимой», — подтверждает представитель «Проксимы».

В последние годы наблюдается и изменение предпочтений потребителей. С одной стороны, появился больший спрос на дешевые продукты, но, несмотря на это, тренд к общему улучшению качества сохраняется, отмечает Ярослав Кириченко. ММ AGRO, по его словам, старается отвечать на запросы покупателей и разрабатывать свой уникальный качественный продукт. Например, уже сейчас налажен выпуск стерилизованных специй, обработанных горячим паром, сообщает он.

Федосеева, напротив, полагает, что потребление специй не растет и смещается в пользу более дешевой продукции. «Если два-три года назад многие, путешествуя, возвращались домой и хотели и в России продолжать потреблять редкие виды специй, то сейчас вырос спрос на обычный черный перец-горошек и лавровый лист», — утверждает она. «Сфера» реагирует на такой спрос выпуском соответствующей продукции: например, компания предлагает специи в фасовке более крупного объема. Покупатели готовы заплатить чуть больше за такую упаковку, поскольку в пересчете на вес товар получается дешевле. «Сфера» также стремится разрабатывать новые рецептуры и линейки продукции.

Самые дорогие специи

Впрочем, Федосеева признает, что премиальный сектор тоже развивается. «Мы уходим в интернет, в необычные бакалейные лавки, в бутиковую историю, потому что хочется сохранить необычные качественные продукты. А это можно сделать, только если повышать качество товара для более премиального сектора», — рассказывает она. Так, например, для ресторанов была разработана отдельная линейка продукции Divia Grand. В числе покупателей известные московские рестораны: «Пушкинъ», «Турандот», «Граф Орлов».

По мнению Федосеевой, инвестиционно привлекательно как раз направление выращивания редких вид трав, экологичных и маржинальных. Расти будет категория дешевых продуктов и элитных. «Продукция для среднего класса, к сожалению, начинает выводиться с рынка и все менее востребована», — отмечает она.

Работа со специями высокомаржинальна, но одновременно и высокорискованна, признает Ярослав Кириченко. «Плюс ко всему требуются инвестиции в тестирование и отработку технологий. Не все готовы этим заниматься», — поясняет он. Кроме того, сказывается и недостаток кадров. В специях нужно нарабатывать эксклюзивный опыт, говорит бизнесмен.

С точки зрения инвестиционной привлекательности специевое направление можно назвать перспективным, поскольку большой процент сырья до сих пор импортируется, считает Екатерина Михалева. «Если расширить собственное производство, то получится решить вопрос с внутренним дефицитом, а также выйти на экспорт, — верит эксперт. — Однако быстро это вряд ли произойдет — нужно дорогое современное оборудование, отлаженный контроль качества продукции и переориентация бизнес-процессов компаний, занимающихся специями».

Уже вывозим

Экспорт специй из России уже осуществляется и имеет интересную динамику, обращает внимание Анастасия Бедарева. Так, до 2014 года вывоз в натуральном выражении не превышал 5 тыс. т. А к 2016-му резко вырос, достигнув 62 тыс. т. Такой скачок произошел за счет кориандра (высушенные семена кинзы), поясняет эксперт. Его доля в поставках с 2015 года составляет около 90% экспорта в натуральном выражении и 75-80% в стоимостном. Однако в последние два года вывоз сокращается. В прошлом году за рубеж было продано 44 тыс. т специй на $27 млн. Главная причина снижения отгрузок — падение объема экспорта опять же кориандра, говорит Бедарева. В 2018-м его вывоз, который осуществлялся в Индию, Шри-Ланку и Индонезию, составил в деньгах $16 млн. Рентабельность агрокультуры достигает 250%, добавляет Михалева. При себестоимости выращивания семян $0,15/га урожайность агрокультуры составляет 15 ц/га.

«Проксима» поставляет свою продукцию на внутренний рынок, а также в страны ЕАЭС, говорит представитель компании. ММ AGRO экспортирует примерно половину производимых приправ, в том числе и кориандр, сообщает Ярослав Кириченко. По его оценкам, доля его поставок за рубеж составляет порядка 16%. Всего предприятие выращивает около 2% мирового урожая кориандра, уверяет он. В 2015 году эта агрокультура принесла компании рекордных 400 млн руб. прибыли. «Проблемы и сложности создает в основном погода. Риски связаны с перепроизводством в Индии в случае хорошей урожайности, в такие годы цена на кориандр падает, но и в этом случае он остается доходным», — поясняет Кириченко.

Помимо стран с традиционно высоким потреблением специй (Индия, Шри-Ланка, Вьетнам), MM AGRO поставляет свои специи также в страны Европы — Германию, Нидерланды, Польшу, Бельгию. Кроме того, несмотря на все санкции, есть устойчивый интерес к продукции компании со стороны США, добавляет топ-менеджер. «У нас есть возможность осуществлять контроль пестицидов. Кроме того, мы готовы на эксперименты и можем эксклюзивно вырастить для иностранных партнеров те агрокультуры, которыми другие хозяйства не занимаются», — так объясняет он наличие высокого внешнего спроса на продукцию компании. 

А вот «Краснодарзернопродукт» (один из крупнейших российских экспортеров зерна) пока отказался от экспорта кориандра в Индию, рассказывает представитель холдинга. В этом сезоне под агрокультуру компания отвела порядка 2 тыс. га. «Однако в посевах завелся сорняк, а индусы очень придирчивы к качеству кориандра, — говорит он. — Поэтому урожай мы самостоятельно перемололи и продали на внутреннем рынке». По мнению представителя «КЗП», данная агрокультура — «не такая уж и прибыльная», а главное — крайне нестабильная. Так, в прошлом году цена на нее доходила до 50 руб./кг, а в 2017-м из-за большого урожая составляла лишь 15 руб./кг. В текущем году кориандр в среднем стоит 35 руб./кг.

Елизавета Федосеева все же видит большой потенциал в этом направлении. По ее словам, в начале сентября предприятие находилось в стадии согласования поставок кориандра в Индию в объеме 20 т в месяц. От года к году рентабельность этой агрокультуры сильно варьируется, соглашается она. Но в среднем, по оценке предпринимателя, показатель колеблется от 15 до 25%, и «Сферу» это вполне устраивает. «Это не самая рентабельная агрокультура, но берет объемом», — добавляет Федосеева.

Основная сложность в развитии вывоза специй заключается в сертификации товара. Сейчас на всех экспортных направлениях наблюдается очень высокий спрос на экопродукцию. Но в России пока не существует регламентов для подтверждения экологичности выращиваемых агрокультур, говорит Федосеева. «Приходится отправлять продукцию в лаборатории других стран, потому что у нас таких нет, — сетует она. — Это является препятствием для поставок в Европу, хотя туда мы все-таки тоже вскоре рассчитываем начать отгрузки».

Еще большие надежды Федосеева возлагает на китайский рынок. Партнеры из КНР оценили эксперименты «Сферы» с натуральными экстрактами из различных трав и корней. До конца года компания рассчитывает отправить в Китай первую партию товара в ассортименте из более чем 20 наименований.

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