Grain Bill без амбиций

В августе правительство утвердило долгосрочную стратегию развития зернового комплекса до 2035 года. Сам по себе такой программный документ отрасли необходим, но в нынешнем виде небезупречен. Во-первых, в нем нет новых прорывных, действительно стратегических, идей. Стратегия по духу инерционна. Возможно, это результат бесконечных межведомственных согласований. Их проходят все подобные правительственные документы и, увы, по ходу процесса часто выхолащивается суть. Во-вторых, есть вопросы к качеству прогнозов и подсчетов. О них хотелось бы поговорить подробнее.



Первое, что обращает на себя внимание, — подчеркнуто скромный, безамбициозный рост урожаев зерновых — на уровне 10% до 2035 года, или на 0,7% в год. Для того, чтобы через три пятилетки аграрии производили 140 млн т в базовом и даже 150 млн т — в оптимум-сценариях, не нужно никаких стратегий. В нынешней операционной среде менее чем однопроцентного темпа не может быть даже теоретически, разве что мы совсем прекратим инвестировать в растениеводство. Если загнать растениеводов в аналоги «Платона» и «Меркурия», заставить бизнес подписаться под парой-тройкой репрессивных хартий, оставить на рынке 4-5 трейдеров и выстроить жесткую федеральную закупочную сеть с помощью одного из госбанков — тогда, конечно, возможно все, включая возврат к импорту зерна. А если хотя бы не мешать бизнесу работать, то он меньше чем за 10 лет на деле покажет, что потенциал зерновой индустрии выше, чем о нем думают авторы документа.



Ведь и раньше производство зерна в России росло быстрее. Документ рассчитан на 15 лет. Возьмем, зеркально, предыдущие три пятилетки — 2004-2018. В этот период среднегодовой темп увеличения урожаев составил 2,7% при среднем валовом сборе 94,2 млн т. Эксперты, с которыми мы говорили, уверены, что к 2035 году Россия сможет собирать от десятка до десятков плюс миллионов тонн зерна больше, чем получает сейчас.



Аналогично и с экспортом. Объем в 55,9 млн т (базовый сценарий) вывезенного за рубеж зерна в 2035 году будет означать остановку в развитии. Напомню, что этот показатель (55,7 млн т) уже был достигнут в сезоне-2017/18. В прошлом сезоне, 2018/19, и при не самом высоком урожае — 113,2 млн т — Россия и то экспортировала 42 млн т зерна. 63,6 млн т вывоза по оптимум-сценарию стратегии — уже лучше, но все равно скромно. В такую прогнозную цифру по сути заложено сокращение доли нашей страны в мировом трейдинге зерновых, хотя президент ставил задачу наращивать присутствие на глобальных рынках продовольствия. 63,6 млн т — это плюс 14% к достигнутому уровню. Спрос на зерно в течение 15 лет наверняка вырастет заметно быстрее.



Расчетные показатели роста посевной площади до 50 млн га (сейчас — 46 млн га) отраслевые эксперты считают реалистичными. Урожайность с гектара, по документу, — 35,3 ц в 2035 году против максимум 29 ц сейчас. 22% плюсом. Конечно, это не 10%, как в случае с урожаями. Но при существующих технологиях урожайность можно наращивать быстрее, в том числе вводя в севообороты больше высокопродуктивных агрокультур (скажем, кукурузы) и новых сортов ячменя и пшеницы. Именно так в прошлом десятилетии происходил переход России от статуса нетто-импортера в лигу нетто-экспортеров зерновых. А уж если решить вопрос с применением новейших методов геномного редактирования и решений из сферы биотеха, то страна в короткие сроки совершит качественный прорыв в производстве зерна, и займет намного более уверенные позиции на мировом рынке. Тогда не то, что 55, а 100 млн т экспорта не будут недостижимой цифрой в перспективе 15-20 лет.



Несмотря на внушительную цифру финансирования — 4,4 трлн руб., то есть по 290 млрд руб. ежегодно — текст стратегии не декларирует каких-то новых больших мер поддержки участников зерновой цепочки, и не предусматривает дополнительных госинвестиций. Так и сказано: «ресурсное обеспечение реализации Стратегии будет формироваться преимущественно за счет частных инвесторов и заемных средств кредитных организаций». В остальном стратегия производит впечатление нормального рамочного документа. С расставленными в ней акцентами — такими, как повышение качества зерна, развитие инфраструктуры хранения и перевалочной логистики, техническая и технологическая модернизация растениеводства и переработки, поддержка науки — трудно не согласиться. Дальше все будет зависеть от того, будет ли дан ход рамочному документу. Первое — разработают ли в развитие стратегии комплекс действенных программ и ведомственных подзаконных актов, конкретизирующих описанное и восполняющих пробелы. Второе и главное — наличие долгосрочной политической мотивации к ее реализации. Ведь, к сожалению, в новой России еще не был полностью выполнен, пожалуй, ни один из принятых долгосрочных стратегических документов.

