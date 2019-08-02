Снова уперлись в «пальму»

Большой — и уже не первый на эту тему — эмоциональный отклик в профессиональном сообществе в июле вызвало намерение спикера Госдумы и премьера внести законопроект о росте НДС на пальмовое масло с 10% до 20%. Тут было важно даже не то, что решили, а как. Госмужи публично назвали «пальму» «вредным продуктом», «снижающим качество продуктов». Причем не по данным научных исследований, а «по мнению людей», от которых «поступают обращения» о недопустимости повсеместного применения масла из пальмы. Ну прямо как раньше — «по многочисленным просьбам трудящихся».



Справедливости ради нужно заметить, что сама по себе мера достаточно мягкая по сравнению с обсуждавшимися раньше. Не протекционистская (запретительные пошлины на ввоз) и не откровенно лоббистская (запрет на использование пальмовых ингредиентов в молочных продуктах). Формально — исключительно фискальная. Она, конечно, не приведет к линейному росту (+10%) цен на пищевые продукты. Содержание в них «пальмы» неодинаковое и часто небольшое. Плюс производитель нередко использует в рецептуре не только «пальму», но и аналогичные ей ингредиенты. Напомню, что «пальма» — продуктзаменитель (субститут) традиционного для России подсолнечного масла. Периоды быстрого роста ее поставок совпадают или со снижением его внутреннего предложения (как в этом году), или с падением мировой цены на «пальму». Последнее может увеличивать в ее пользу ценовой спред между ней и подсолнечным маслом.



Я не видел ни одного экспертного прогноза роста цен/ себестоимости тех или иных продуктов после повышения НДС на пальмовое масло. Больше было общих заявлений представителей масложировой отрасли в стиле «будет рост цен», «ударит по карману». Похоже, экономику никто не считал. Но судя по данным о содержании масложировой составляющей в разном продовольствии — от 3% до 30%, — заметного увеличения цены не будет нигде, кроме, может, кондитерских изделий. Там как раз 30%, по данным Масложирового союза. Но это не социальный товар, а есть много сладкого в принципе вредно. Я больше опасаюсь, что такие решения, как июльское от Володина — Медведева: а) с учетом общей запретительной парадигмы смогут быть распространены на все виды импортируемых растительных жиров, а потом, возможно, и животных, и б) создают дополнительные условия для ухудшения предложения продовольствия на российском потребрынке (ведь от повышения пошлины доходов у населения больше не ста нет). В частности, для использования производителями фальсификата и более дешевых субститутов — скажем, пальмоядрового масла. Его безопасность при употреблении в пищу вот уж точно вызывает сомнения.



Даже в случае роста цены на 10% «пальма» все равно останется самым дешевым из всех растительных масел ингредиентом. По данным одного из крупнейших российских МЭЗов, в июле рафинированная «пальма» обходилась ему на предприятии в среднем в 43 тыс. руб./т, а подсолнечное масло — в 50 тыс. руб./т. В Малайзии «пальма» стоила до $480/т — это один из многолетних ценовых минимумов. Но сейчас еще и доллар дешевый, скажете вы. Однако даже если он, как было с год назад, резко стартует от 63 руб. к семидесяти, то рубль девальвируется на 10%. Рост НДС с девальвацией дадут максимум 20%ный рост цены «пальмы». Она будет теоретически стоить $575/т плюс логистика и растаможка. Но даже при таком ценнике «пальма» все равно может остаться дешевле любого другого растительного масла. Госорганам лучше сосредоточиться на контроле безопасности импортных партий пальмы. Отвечает ли сырье всем российским требованиям? Что с химическим составом масла? Соблюдаются ли нормы его хранения и транспортировки? И т. д. Тем самым они намного лучше позаботятся о населении, которое сейчас при изобилии и ценовом разнообразии на прилавках зачастую ест непонятно что.



И еще. Вполне вероятно, что решение Володина — Медведева будет если не каким-то образом отыграно, то точно не получит более жесткого продолжения. Уж очень серьезные здесь интересанты. Рынок пальмового масла — это же не чисто предпринимательская история, где трейдеры свободно договариваются между собой и гоняют между странами танкеры с маслом. Как говорят источники из АПК и ОПК, работает и другая схема. Россия поставляет в Малайзию и Индонезию вооружения (в частности, истребители), и страны как бы рассчитываются пальмовыми маслами. А затронуть Рособоронэкспорт — это вам не «программу 1432» отменить.

