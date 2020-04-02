Правительство предлагает вовлекать в оборот невостребованные земельные доли

Для развития экспортного потенциала российского АПК и достижения цели вывоза продукции на $45 млрд к 2024 году, в первую очередь, нужно вовлекать в оборот неиспользуемые сейчас земли сельхозназначения. Об этом в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства сказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

В частности, она предложила вовлекать в оборот невостребованные земельные доли, общая площадь которых оценивается в 17 млн га, наделив муниципалитеты правом сдавать их в аренду заинтересованным сельхозпроизводителям. «Это те земли, у которых есть титульный собственник, однако в течение 25 лет этот собственник не распорядился своей долей никак. Мы таких собственников называем молчаливыми дольщиками, — уточнила Абрамченко (цитата по сайту Кремля). — При этом до 1 января 2025 года необходимо дать право такому «молчаливому дольщику» зарегистрировать свои права в установленном порядке. Иначе с 1 января 2025 года мы предлагаем запускать механизм приобретения права муниципальной собственности на такие земли в порядке, установленном для «бесхозяинного» имущества». Реализация этих мер позволит достичь быстрых реальных результатов, уверена вице-премьер.

Это вопрос уже «перезрел», и с невостребованными земельными долями давно пора что-то сделать, согласился глава государства. «Я вас прошу как можно быстрее доводить эти вопросы до логического завершения», — сказал Путин.

Также Абрамченко обратила внимание на проблему перевода земель сельхозназначения в другую категорию. По ее словам, площадь сельхозземель в стране в 20 раз больше площади всех населенных пунктов. Они не только являются средством производства в сельском хозяйстве, но и обеспечивают продовольственную безопасность, а также играют роль «донора» для развития населенных пунктов. Однако построить на этих землях ферму, склад для готовой продукции, дом для фермера или организовать ярмарку невозможно без их перевода в другую категорию. А эта процедура непрозрачна, содержит коррупциогенные факторы и требует коренного пересмотра, подчеркнула вице-премьер. При этом она уточнила, что речь идет не о сельхозугодьях или особо ценных сельхозземлях, а о прочих землях, которые сейчас не нужны для развития растениеводства. Их площадь Абрамченко оценила в 190 млн га.

«Считаю, что при установлении жестких ограничений по параметрам такого строительства законодательное решение о возможности размещения на прочих землях объектов, необходимых для производства, переработки и реализации сельхозпродукции, позволит привлечь в АПК новых инвесторов, что также очень важно в текущей ситуации», — отметила она.

При этом важно защитить угодья и особо ценные сельхозземли от застройки и выбытия, для этого, по словам Абрамченко, нужно внести изменения в Земельный кодекс и закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». В частности, нужно дать новое определение особо ценным сельскохозяйственным землям, обязать регионы установить их границы, включить сведения о таких землях в Единый государственный реестр недвижимости.

Треть земель сельхозназначения — это пастбища, поэтому очень важно разграничение и выделение земель, которые «должны использоваться для ведения сельского хозяйства в прямом смысле этого слова», подчеркнул президент. Он согласился, что сейчас перевод земель из одной категории в другую является непрозрачным и там присутствует большая коррупционная составляющая. «Мы с вами хорошо понимаем: берут земли за копейки, как земли сельхозназначения, потом в течение нескольких лет ничего не делают, потом чиновники какие-то подписывают необходимые бумажки и переводят из земель сельхозназначения в земли поселений, для строительства, — прокомментировал Путин. — Цена вырастает не на проценты, а в десятки раз, за одну подпись только, в десятки раз. Нужно это немедленно прекратить, нужно, безусловно, этим заняться».

Также Абрамченко обратила внимание, что вовлечение в оборот неиспользованных сельхозземель требует развития и поддержки мелиоративного комплекса, культуртехнических работ, работ по агролесомелиорации, осушения и орошения, известкования кислых почв. «Такие работы без поддержки со стороны государства для наших аграриев будут непосильны», — признала она, добавив, что эти мероприятия должны выполняться на системной и постоянной основе.

«По моему поручению должен быть подготовлен проект государственной программы эффективного вовлечения земель сельхозназначения в оборот и развитие мелиоративного комплекса Российской Федерации, — уточнил Владимир Путин. — Надеюсь, что эта работа будет завершена как можно быстрее».

О том, что Минсельхоз разработал госпрограмму эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса сообщалось в январе. Согласно проекту постановления правительства, срок реализации госпрограммы — 2021-2030 годы, ее стоимость превышает 1,41 трлн руб., в том числе около 887,9 млрд руб. из федерального бюджета.