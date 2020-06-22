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Russian Meat&Feed Industry — 2020

Аналитика

Экспортные цены на российскую пшеницу снижаются

Если негативные ожидания по состоянию посевов на юге страны не оправдаются, цены продолжат уменьшаться

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Сельхозпроизводители не очень активно продают зерно с поставками в июле
Flickr.com
Сельхозпроизводители не очень активно продают зерно с поставками в июле
Flickr.com

На прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу начали снижаться на фоне нисходящей динамики мировых площадок и с приближением сроков появления на рынке нового урожая. По данным аналитического центра «СовЭкон», за прошлую неделю российская пшеница с протеином 12,5% потеряла в цене $3, снизившись до $202/т (FOB, Новороссийск). Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) зафиксировал падение цены на $7 до $199 с поставкой в августе, сообщает Reuters.

По данным аналитического центра «Русагротранса», тонна пшеницы в спросе с поставкой в июле подешевела на $8 до $195-198/т. Это связано с прогнозами Минсельхоза США о рекордном производстве и запасах пшеницы и с результатами недавнего египетского тендера. «Судя по всему, как и ожидалось, ущерб на юге будет ниже, чем озвучивалось ранее, — прокомментировал «Агроинвестору» руководитель центра Игорь Павенский. — Все окончательно прояснится, когда появятся данные по уборке урожая, которая массово начнется в конце июня-начале июля. И если эти ожидания подтвердятся, то есть вероятность дальнейшего снижения цен. Тем более, что по нашим оценкам, во входящих в состав Южного федерального округа Волгоградской области будет прирост урожая, а в Ростовской области — не ниже хорошего прошлого года». 

Из-за прогнозов существенного снижения урожая на юге страны и высоких цен сельхозпроизводители не очень активно продавали зерно с поставками в июле, говорит Павенский. Если цена пшеницы старого урожая в последнее время достигала 15,5 тыс. руб./т (CPT, Новороссийск, без НДС), то цена спроса на новый урожай снизилась до 12,8 тыс. руб./ т, и это при продажах FOB с поставкой в июле по $204-208/т. «Сейчас, после снижения цены FOB, рублевые цены спроса в портах могут еще корректироваться вниз», — добавляет Павенский.

С начала уходящего сезона по 19 июня Россия экспортировала 35,7 млн т зерна, что на 15% меньше предыдущего сезона, пишет Reuters. Экспорт пшеницы составил 30,4 млн т (на 12% меньше), ячменя — 2,8 млн т (на 40% меньше), кукурузы — 46 млн т (минус 10%). Павенский уточняет, что с 1 апреля, когда начала действовать квота, по 18 июня 2020 года Россия экспортировала 7,16 млн т зерна.

В первый месяц нового сезона страна может вывезти около 3,5-4 млн т вместо 4,76 млн т годом ранее. Это связано со сдвигом сроков уборки из-за осадков, а юг страны, который обычно первым дает новый урожай, пока демонстрирует существенное снижение сборов и низкие переходящие запасы, ранее рассказывал Павенский. «Интерфаксу» он уточнил, что среди причин также низкий уровень контрактации нового урожая из-за снизившихся цен спроса со стороны экспортеров на фоне ожиданий существенного сокращения урожая в Краснодарском и Ставропольском краях.

Между тем, «СовЭкон» прогнозирует, что, несмотря на не самую благоприятную ситуацию на Юге страны, урожай зерна там может составить 34,5 млн т против 31,8 млн т в 2019-м, то есть примерно на уровне 2017 года. ИКАР 22 июня повысил прогноз урожая пшеницы в России с 78 млн т до 79,5 млн т. Прогноз экспорта агрокультуры в сезоне-2020/21 увеличен на 2 млн т до 37 млн т. 

Елизавета Литвинова 

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