разделы

реклама

журналы

USD

12.19 (1,25%)

EUR

78.31 (-0,72%)

MOEX

2748.3 (1,08%)

BRENT

40.99 (3,20%)

Пшеница

495.4 (-1,82%)

Сахар

12.19 (1,25%)

USD

12.19 (1,25%)

EUR

78.31 (-0,72%)

MOEX

2748.3 (1,08%)

BRENT

40.99 (3,20%)

Пшеница

495.4 (-1,82%)

Сахар

12.19 (1,25%)

USD

12.19 (1,25%)

EUR

78.31 (-0,72%)

MOEX

2748.3 (1,08%)

BRENT

40.99 (3,20%)

Пшеница

495.4 (-1,82%)

Сахар

12.19 (1,25%)

Russian Meat&Feed Industry — 2020

Аналитика

Экспорт зерна в июле может достичь 4 млн тонн

В следующие месяцы, скорее всего, удастся превысить объемы вывоза прошлого сезона

Елизавета Литвинова, Инна Ганенко

| Агроинвестор |

Традиционно в июле за рубеж отгружается 2,5-3 млн тонн зерна
sea-line.org
Традиционно в июле за рубеж отгружается 2,5-3 млн тонн зерна
sea-line.org

В июле этого года экспорт зерна будет ниже, чем в прошлом: согласно предварительному прогнозу — около 3,5-4 млн т вместо 4,76 млн т. Это связано со сдвигом сроков уборки из-за осадков, а юг страны, который обычно первым дает новый урожай, пока демонстрирует существенное снижение сборов и низкие переходящие запасы, рассказал «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. «Да и цены не выстраиваются под экспортный паритет. Даже индикаторов как таковых пока нет. Это может означать, что старт будет ниже, чем в прошлом году», — допустил он.

По его словам, традиционно в июле экспорт зерна составляет 2,5-3 млн т, и только в сезонах-2018/19 и 2019/20 он был на уровне 4,76 млн т и 4,84 млн т соответственно. «Новое зерно запаздывает, нет понимания, что будет с ценами. Но контракты заключены, поэтому нельзя сказать, что поставки будут на уровне 2,5-3 млн т. В двух предыдущих сезонах старт был активным за счет запасов и нового урожая, а в этом сезоне пшеница массово начнет поступать, видимо, только к 10-м числам июля», — говорит Павенский. Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что в июле ожидается высокий экспорт зерна, но мир переживает глобальную неопределенность, поэтому достоверно говорить о том, что будет в следующем месяце, пока сложно. 

Тем не менее, с началом уборочной кампании в благоприятных по урожаю центральных и приволжских регионах, скорее всего, удастся превысить объемы вывоза прошлого сезона, когда в августе-октябре отгружалось всего 4,3-4,6 млн т в месяц против 4,8-5,5  млн т в сезонах-2017/18-2018/19. 

По данным аналитического центра «Русагротранса», в уходящем сельхозгоду Россия экспортирует 44,4 млн т зерновых и зернобобовых агрокультур (с учетом стран ЕАЭС), что на 1 млн т меньше, чем в сезоне-2018/19. В том числе экспорт пшеницы составит 34,8 млн т (35,85 млн т в 2019/20-м), ячменя — 4,2 млн т (4,6 млн т). Единственной агрокультурой, поставки которой вырастут, будет кукуруза — 3,9 млн т против 2,8 млн т.

На фоне общего снижения отгрузок ряд стран существенно нарастили закупки российского зерна. Среди них была Турция: впервые c сезона-2014/15 опередившая Египет и ставшая главным импортером уходящего сельхозгода. Объемы выросли на треть — примерно до 7,65 млн т. Это самый высокий показатель, когда-либо поставляемый в эту страну из России, в том числе благодаря небывало высокой доле пшеницы 3-го класса (основная позиция в импорте Турции) в валовом сборе южных регионов и росте спроса для переработки в муку и дальнейшего реэкспорта, отмечает Павенский. «Российские экспортеры часто доминировали на тендерах Зернового агентства Турции, где закупалась пшеница и ячмень. Также существенно выросли поставки в эту страну судами по 20-65 тыс. т из глубоководных портов Черного моря, включая Кавказ, — уточняет он. — В этом сезоне их доля была в три раза больше, чем в 2018/19-м — 1,8 млн т против почти 0,6 млн т соответственно».

Конкуренция с украинской и французской пшеницей не позволила России удержать объемы на прошлогоднем уровне в отгрузках зерна на Египет. По итогам 2019/20-го страна займет второе место в рейтинге крупнейших импортеров с объемом 5,9 млн т (-23% к показателю предыдущего сезона), оценил аналитический центр «Русагротранс». Сокращение торговли хорошо прослеживалось на тендерах GASC, где доля российской пшеницы снизилась с 61% до 52%.

Экспорт в Иран, замыкающий тройку лидеров стран-покупателей российского зерна, увеличился в текущем сезоне в 1,6 раза. Произошло это в первую очередь за счет роста поставок пшеницы с нулевых значений до 1,5 млн т в основном через глубоководные порты Черного моря. «Страна сняла запрет на импорт данной агрокультуры впервые с сезона-2015/16, возобновив ее массовый ввоз с целью экономии бюджетных средств, которые ранее шли на субсидирование закупок по высоким ценам пшеницы у местных производителей», — поясняет Павенский. Рост спроса со стороны птицеводческой отрасли Ирана и снижение импорта из Казахстана привели к увеличению ввоза российского ячменя с 1 млн т до 1,2 млн т, а также сохранению ввоза кукурузы из России на рекордно высоком уровне в 1,7 млн т.

Четвертым в импорте российского зерна (пшеницы в частности) по итогам сезона-2019/20 станет Бангладеш. Несмотря на конкуренцию с украинскими поставками, республика нарастила закупки в России в 1,2 раза — до 2,2 млн т. Причем такой же объем был вывезен в Бангладеш в рекордном экспортном 2017/18 сельхозгоду, когда Россия начала активно наращивать поставки в эту страну.

Пятерку импортеров российского зерна замыкает Саудовская Аравия. В ушедшем сезоне королевство смягчило требования к пшенице в части повреждения клопом-черепашкой, закупаемой на тендерах SAGO, и допустила в том числе российскую продукцию. В итоге поставки туда данной агрокультуры составят в уходящем сезоне около 123 тыс. т против нулевых значений в предыдущие сезоны вплоть до 2013/14-го (в 2015 году начало действовать требование о нулевом повреждении зерна клопом-черепашкой). В целом Саудовская Аравия нарастила закупки российского зерна (пшеницы и ячменя) на 13% до 1,64 млн т. А импорт ячменя увеличился с1,45 млн т до почти 1,5 млн т.

Также стоит отметить прирост экспорта в Азербайджан (6-е место) — почти в два раза до 1,4 млн т при существенном падении вывоза пшеницы из Казахстана, где был получен рекордно низкий урожай с 2010 года. Удалось несколько увеличить отгрузки, в основном пшеницы, во Вьетнам (7-я позиция) — с 1,19 млн т до 1,29 млн т. Тем не менее, это далеко от показателей сезона-2017/18, когда в страну было отправлено 2,1 млн т российской пшеницы и 0,1 млн т кукурузы.

Возрос вывоз пшеницы в ОАЭ (9-е место) — с 0,7 млн т до 0,93 млн т. Находящийся на 8-й строчке рейтинга крупнейших покупателей Судан и на 10-й Нигерия сократили импорт российского зерна за счет поставок из других стран, в том числе из США и Украины. «Таким образом, из топ-10 импортеров лишь три страны снизили ввоз зерна из России, — констатирует Игорь Павенский. — Что касается других покупателей, то стоит отметить положительную динамику поставок по таким странам как ЮАР, Танзания, Оман и падение отгрузок в Кению, Йемен и Марокко».

Елизавета Литвинова 

Инна Ганенко 

Следующий материал Загрузка...

рекомендации

"Агроинвестор" №6, июнь 2020

Журнал

"Агроинвестор" №6, июнь 2020
Капризный корнеплод. Наиболее распространённые проблемы при возделывании сахарной свёклы

«Агротехника и технологии»

Капризный корнеплод. Наиболее распространённые проблемы при возделывании сахарной свёклы
Засуха как главный стресс-фактор. Урожай по-прежнему прежде всего зависит от погоды, несмотря на ряд других угроз зерновому бизнесу

«Агроинвестор»

Засуха как главный стресс-фактор. Урожай по-прежнему прежде всего зависит от погоды, несмотря на ряд других угроз зерновому бизнесу
Лидеры рынка укрепляют позиции. Участники пятого рейтинга «Агроинвестора» выпустили около 5,4 млн тонн мяса

«Агроинвестор»

Лидеры рынка укрепляют позиции. Участники пятого рейтинга «Агроинвестора» выпустили около 5,4 млн тонн мяса
Продуктовая стратегия. Сможет ли импортозамещение спасти от проблем в мировой торговле, вызванных пандемией коронавируса

«Агротехника и технологии»

Продуктовая стратегия. Сможет ли импортозамещение спасти от проблем в мировой торговле, вызванных пандемией коронавируса

реклама