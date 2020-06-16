Экспорт зерна в июле может достичь 4 млн тонн

Традиционно в июле за рубеж отгружается 2,5-3 млн тонн зерна sea-line.org

В июле этого года экспорт зерна будет ниже, чем в прошлом: согласно предварительному прогнозу — около 3,5-4 млн т вместо 4,76 млн т. Это связано со сдвигом сроков уборки из-за осадков, а юг страны, который обычно первым дает новый урожай, пока демонстрирует существенное снижение сборов и низкие переходящие запасы, рассказал «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. «Да и цены не выстраиваются под экспортный паритет. Даже индикаторов как таковых пока нет. Это может означать, что старт будет ниже, чем в прошлом году», — допустил он.



По его словам, традиционно в июле экспорт зерна составляет 2,5-3 млн т, и только в сезонах-2018/19 и 2019/20 он был на уровне 4,76 млн т и 4,84 млн т соответственно. «Новое зерно запаздывает, нет понимания, что будет с ценами. Но контракты заключены, поэтому нельзя сказать, что поставки будут на уровне 2,5-3 млн т. В двух предыдущих сезонах старт был активным за счет запасов и нового урожая, а в этом сезоне пшеница массово начнет поступать, видимо, только к 10-м числам июля», — говорит Павенский. Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что в июле ожидается высокий экспорт зерна, но мир переживает глобальную неопределенность, поэтому достоверно говорить о том, что будет в следующем месяце, пока сложно.



Тем не менее, с началом уборочной кампании в благоприятных по урожаю центральных и приволжских регионах, скорее всего, удастся превысить объемы вывоза прошлого сезона, когда в августе-октябре отгружалось всего 4,3-4,6 млн т в месяц против 4,8-5,5 млн т в сезонах-2017/18-2018/19.



По данным аналитического центра «Русагротранса», в уходящем сельхозгоду Россия экспортирует 44,4 млн т зерновых и зернобобовых агрокультур (с учетом стран ЕАЭС), что на 1 млн т меньше, чем в сезоне-2018/19. В том числе экспорт пшеницы составит 34,8 млн т (35,85 млн т в 2019/20-м), ячменя — 4,2 млн т (4,6 млн т). Единственной агрокультурой, поставки которой вырастут, будет кукуруза — 3,9 млн т против 2,8 млн т.



На фоне общего снижения отгрузок ряд стран существенно нарастили закупки российского зерна. Среди них была Турция: впервые c сезона-2014/15 опередившая Египет и ставшая главным импортером уходящего сельхозгода. Объемы выросли на треть — примерно до 7,65 млн т. Это самый высокий показатель, когда-либо поставляемый в эту страну из России, в том числе благодаря небывало высокой доле пшеницы 3-го класса (основная позиция в импорте Турции) в валовом сборе южных регионов и росте спроса для переработки в муку и дальнейшего реэкспорта, отмечает Павенский. «Российские экспортеры часто доминировали на тендерах Зернового агентства Турции, где закупалась пшеница и ячмень. Также существенно выросли поставки в эту страну судами по 20-65 тыс. т из глубоководных портов Черного моря, включая Кавказ, — уточняет он. — В этом сезоне их доля была в три раза больше, чем в 2018/19-м — 1,8 млн т против почти 0,6 млн т соответственно».



Конкуренция с украинской и французской пшеницей не позволила России удержать объемы на прошлогоднем уровне в отгрузках зерна на Египет. По итогам 2019/20-го страна займет второе место в рейтинге крупнейших импортеров с объемом 5,9 млн т (-23% к показателю предыдущего сезона), оценил аналитический центр «Русагротранс». Сокращение торговли хорошо прослеживалось на тендерах GASC, где доля российской пшеницы снизилась с 61% до 52%.



Экспорт в Иран, замыкающий тройку лидеров стран-покупателей российского зерна, увеличился в текущем сезоне в 1,6 раза. Произошло это в первую очередь за счет роста поставок пшеницы с нулевых значений до 1,5 млн т в основном через глубоководные порты Черного моря. «Страна сняла запрет на импорт данной агрокультуры впервые с сезона-2015/16, возобновив ее массовый ввоз с целью экономии бюджетных средств, которые ранее шли на субсидирование закупок по высоким ценам пшеницы у местных производителей», — поясняет Павенский. Рост спроса со стороны птицеводческой отрасли Ирана и снижение импорта из Казахстана привели к увеличению ввоза российского ячменя с 1 млн т до 1,2 млн т, а также сохранению ввоза кукурузы из России на рекордно высоком уровне в 1,7 млн т.



Четвертым в импорте российского зерна (пшеницы в частности) по итогам сезона-2019/20 станет Бангладеш. Несмотря на конкуренцию с украинскими поставками, республика нарастила закупки в России в 1,2 раза — до 2,2 млн т. Причем такой же объем был вывезен в Бангладеш в рекордном экспортном 2017/18 сельхозгоду, когда Россия начала активно наращивать поставки в эту страну.



Пятерку импортеров российского зерна замыкает Саудовская Аравия. В ушедшем сезоне королевство смягчило требования к пшенице в части повреждения клопом-черепашкой, закупаемой на тендерах SAGO, и допустила в том числе российскую продукцию. В итоге поставки туда данной агрокультуры составят в уходящем сезоне около 123 тыс. т против нулевых значений в предыдущие сезоны вплоть до 2013/14-го (в 2015 году начало действовать требование о нулевом повреждении зерна клопом-черепашкой). В целом Саудовская Аравия нарастила закупки российского зерна (пшеницы и ячменя) на 13% до 1,64 млн т. А импорт ячменя увеличился с1,45 млн т до почти 1,5 млн т.



Также стоит отметить прирост экспорта в Азербайджан (6-е место) — почти в два раза до 1,4 млн т при существенном падении вывоза пшеницы из Казахстана, где был получен рекордно низкий урожай с 2010 года. Удалось несколько увеличить отгрузки, в основном пшеницы, во Вьетнам (7-я позиция) — с 1,19 млн т до 1,29 млн т. Тем не менее, это далеко от показателей сезона-2017/18, когда в страну было отправлено 2,1 млн т российской пшеницы и 0,1 млн т кукурузы.



Возрос вывоз пшеницы в ОАЭ (9-е место) — с 0,7 млн т до 0,93 млн т. Находящийся на 8-й строчке рейтинга крупнейших покупателей Судан и на 10-й Нигерия сократили импорт российского зерна за счет поставок из других стран, в том числе из США и Украины. «Таким образом, из топ-10 импортеров лишь три страны снизили ввоз зерна из России, — констатирует Игорь Павенский. — Что касается других покупателей, то стоит отметить положительную динамику поставок по таким странам как ЮАР, Танзания, Оман и падение отгрузок в Кению, Йемен и Марокко».

