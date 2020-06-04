Экспорт продовольствия приближается к объему его импорта

По итогам первого квартала разница между объемами российского экспорта и импорта сельхозсырья и продовольствия сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет увеличения отгрузок за рубеж на 19%. Об этом рассказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько в ходе онлайн-конференции, организованной компанией «Сингента». Экспорт в январе-марте составил $6,4 млрд против $5,3 млрд годом ранее, импорт — $7,5 млрд ($7,2 млрд в 2019-м). Наш экспорт постепенно приближается к объему импорта, отметил Рылько.



Ранее ИКАР прогнозировал, что в этом году экспорт продукции АПК может обновить рекорд. По словам Рылько, сейчас экспорт становится чрезвычайно важной позицией для отрасли, поскольку внутренний спрос, который и так не увеличивался из-за того, что доходы населения в лучшем случае не росли, теперь по некоторым позициям, вероятно, снизится. В этой ситуации поставки за рубеж — это «отдушина для российских производителей», подчеркнул Рылько.



Крупнейшим покупателем сельхозсырья и продовольствия из России является Китай ($993 млн), хотя он почти не закупает наше зерно и растительное масло — основные экспортные позиции. Но при этом страна покупает много другой продукции, в частности рыбы, сказал Рылько. В первом квартале прошлого года Китай импортировал российской продукции на $681 млн. Второе место по объемам закупок занимает Турция ($867 млн), третье — Египет ($484 млн), год назад они ввезли продукции из России на $595 млн и $366 млн соответственно.



В товарной структуре поставок за январь-март на первое место вышли масличные агрокультуры и растительные масла ($1,92 млрд против $1,3 млрд годом ранее), отгрузки зерновых составили $1,91 млрд ($1,88 млрд), рыбы и морепродуктов — $979 млн ($942 млн). «Это три кита на которых держится наш экспорт», — прокомментировал Рылько. На прочие товары пришлось $1,54 млрд против $1,19 млрд год назад, следует из его презентации. По мнению Рылько, в дальнейшем в этом году может произойти небольшая просадка по вывозу прочей продукции — продуктов глубокой переработки, что будет связано с распространением COVID-19. «По остальным позициям мы настроены оптимистично», — добавил эксперт.



Правда, реальные объемы российского экспорта в первом квартале могут быть ниже официальных показателей. Дело в том, что в базе ФТС были указаны нереально высокие цифры поставок в Беларусь в марте тех позиций, которые попали под экспортные ограничения. Например, служба отчиталась об отгрузках 5,2 млн т сои, тогда как урожай агрокультуры в России в прошлом году составил 4,4 млн т. Также, согласно ФТС, было экспортировано 0,4 млн т пшеницы и 0,3 млн т подсолнечника, хотя обычно соседнее государство закупает лишь несколько тонн в месяц, говорил «Агроинвестору» директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. Аналитики центра первыми обратили внимание на очевидную неточность данных таможенной статистики. ФТС позже признала, что произошла ошибка, однако затем завышенные показатели были отражены и в данных Росстата по внешней торговле (в частности, статведомство сообщило о вывозе в марте 655 тыс. т подсолнечника и почти 3,7 млн т пшеницы). В 22:30 3 июня в базе ФТС по поставкам в Беларусь все еще были указаны высокие объемы вывоза сои и подсолнечника, данные по пшенице и меслину не были доступы из-за сбоя в работе системы. По информации Белстат, в первом квартале Беларусь закупила в России 59 тыс. т сои на $22,1 млн, объемы импорта пшеницы и подсолнечника не уточняются.

