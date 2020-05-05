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Рынки
Россия начала поставлять пшеницу в Саудовскую Аравию
Агроинвестор
5 мая 2020
В начале апреля Россия направила первую партию пшеницы в Саудовскую Аравию. Объем поставки составил более 60 тыс. т, предварительно партия была исследована на соответствие фитосанитарным требованиям страны-импортера
журнал «Агроинвестор»
май 2020
Фото: Tass


Российская сторона на протяжении нескольких лет вела работу над доступом отечественной пшеницы на рынок Саудовской Аравии. В прошлом году Дмитрий Патрушев посетил королевство с рабочим визитом, в ходе которого провел переговоры с местным министром окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Абдурахманом Аль-Фадли, в том числе по вопросу смягчения требований к поставляемой из России пшенице. Позднее было получено официальное подтверждение от Государственного агентства по закупкам продовольствия Саудовской Аравии (SAGO) о смягчении условий к импортируемой пшенице, после чего российские компании смогли принимать участие в тендерах SAGO.

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