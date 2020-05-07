ФАО: мировые цены на продовольственные сырьевые товары продолжают снижаться

Мировые цены на продовольственные сырьевые товары снижаются третий месяц подряд из-за существенного уменьшения спроса, вызванного экономическими и логистическими последствиями пандемии COVID-19, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН. Так, среднее значение индекса продовольственных цен ФАО, которым отслеживаются международные цены на наиболее популярные продовольственные сырьевые товары, в апреле составило 165,5 пункта, что почти на 3,4% меньше, чем в предыдущем месяце, и почти на 10% ниже по сравнению с январем.

Индекс цен ФАО на сахар достиг рекордно низкого показателя за 13 лет, снизившись на 14,6% с марта, когда было отмечено еще большее месячное падение. Обвал международных цен на нефть привел к сокращению спроса на сахарный тростник для производства этанола, в результате чего производство было переориентировано на выпуск сахара и тем самым вызвало расширение экспортных возможностей. Тем временем меры по ограничению передвижения в ряде стран способствовали дополнительному понижающему давлению на спрос.

Этанол привязан к ценам на нефть, поскольку он используется в качестве топлива, следовательно, кратное падение цен на нефть привело к их снижению и на этанол, подтверждает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «Также произошло падение спроса на жидкое топливо. Из-за карантина его потребление снизилось, и просто физически не нужно столько топлива, в том числе и этанола», — говорит он. Так, в США запасы этанола находятся на рекордных уровнях за все время существования этого рынка в стране.

Этанол делается в том числе из сахарного тростника, а его основной производитель — Бразилия. В связи с тем, что столько топлива миру не нужно, страна без каких-либо затрат перенаправила тростник на производство сахара. «Обрушение цен на этанол привело к тому, что производить его стало не выгодно. А у Бразилии есть уникальная альтернатива — быстро перенаправить сырье на производство сахара в объемах, эквивалентных до 12 млн т сахара в год», — пояснил «Агроинвестору» Иванов.

По данным ИКАР, с 12 марта по 21 апреля мировые цены на сахар-сырец снизились почти на 40%. Котировка закрытия майского контракта в Нью-Йорке 21 апреля составила $203/т. Столь низкие цены на сахар-сырец последний раз фиксировались в июне 2008 года, а перед этим в декабре 2007-го. Оптовые цены на сахар в России снижаются с 20 марта, а до этого они три недели росли на фоне валютно-потребительского ажиотажа. «Но я боюсь, что для сохранения высоких темпов экспорта сахара, внутреннему рынку придется еще немного просесть вниз, вслед за мировым рынком и курсом рубля», — прокомментировал Иванов.

По его словам, после многолетнего снижения с сентября 2019-го и по начало марта 2020-го предпринимались попытки перейти к росту цен на сахар на фоне новостей о дефиците мирового баланса из-за засушливой погоды в странах Азии, в первую очередь в Индии, Пакистане и Таиланде, где в этом сезоне производство снизилось. Но обвал цен на нефть привел к новому падению цен на сахар.

Значение индекса цен на молочную продукцию ФАО упало на 3,6%: падение цен на сливочное масло и сухое молоко было двухзначным на фоне роста экспортных возможностей, накопления товарных запасов, слабого спроса на импортную продукцию и снижения продаж в ресторанах в северном полушарии.

Ключевое влияние на цены на мировом молочном рынке оказало снижение потребления в развитых странах. Прежде всего, это повлияло на стоимость биржевых товаров — сухого молока и сливочного масла. «Серьезно сократились объемы продаж в HoReCa, потому что гостиницы, рестораны и кафе закрыты и в Европе, и в Северной Америке, где до 60% продаж сыров приходилось именно на этот сегмент», — рассказал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. Столь серьезное падение спроса и привело к снижению цен, объясняет он.

В дальнейшем цены на молочную продукцию будут зависеть от того, как и когда ключевые игроки рынка будут снимать введенные с пандемией COVID-19 ограничения по работе бизнеса. «Когда мы вернемся к привычному образу жизни, будет ли вторая волна коронавируса — на эти вопросы однозначного ответа пока нет. Я думаю, что этот год в мире пройдет под знаком волатильности на молочном рынке», — говорит Белов. Спрогнозировать динамику цен в России также сложно, потому что они зависят от большого числа факторов, как внешнеэкономических, так и внутренних.

Сейчас на рынке молочной продукции в России уже наблюдается высокая волатильность, продолжает Белов. Так, в марте был ажиотажный спрос на все товары, в том числе молочные продукты длительных сроков хранения, однако он пошел на спад уже в апреле. «Пока сложно анализировать краткосрочные тренды и говорить, что будет в мае. Скорее всего, спрос вернется на докарантинный уровень. В среднесрочной перспективе на рынок значительное влияние будет оказывать уровень доходов населения. Он и будет во многом определять ценовую конъюнктуру как в рознице, так и на сырьевом рынке», — считает Белов.

Кроме того, ФАО сообщает о снижении индекса цен на растительные масла на 5,2% из-за падения цен на пальмовое, соевое и рапсовое масла, снижение спроса на биотопливо, а также уменьшение спроса со стороны пищевого сектора вместе с более высокими, чем ожидалось, объемами производства пальмового масла в Малайзии и переработки сои в США.

Индекс цен на мясо снизился на 2,7% из-за сложностей в логистике и падения спроса. «Пандемия ударяет одновременно и по спросу, и по предложению на рынке мяса, поскольку закрытие ресторанов и уменьшение доходов домохозяйств ведут к снижению потребления, а нехватка рабочей силы в переработке сказывается на системах производства по принципу «точно в срок» в основных странах-производителях продукции животноводства», — отметил старший экономист ФАО Упали Галкети Аратчилаге (цитата по сайту ФАО).

Индекс цен на зерновые ФАО снизился незначительно, поскольку международные цены на пшеницу и рис значительно выросли, а цены на кукурузу — резко упали. Международные цены на рис с марта увеличились на 7,2% из-за временных и уже отмененных ограничений экспорта со стороны Вьетнама. Цены на пшеницу выросли на 2,5% на фоне сведений о быстром исчерпании квоты на экспорт в России. Однако цены на фуражное зерно, включая кукурузу, упали на 10%, что было вызвано снижением спроса на его использование как корма для скота и для производства биотоплива.

Иванов считает, что индексы ФАО точно отражают общую динамику мировых цен. «Мировая цена — это некий международный базис: у каждого товарного контракта на биржах (зерно, сахар, масло и другое) свои базисы поставки, и, как правило, это FOB-порт экспортера», — объясняет он.

Индекс цен ФАО не отражает ситуацию внутренних рынков в странах мира, говорит начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «На фоне снижения объема торговли люди не потребляют меньше продуктов питания, продовольствие в большинстве стран дорожает, но разными темпами», — рассказала она «Агроинвестору. Но биржевые котировки идут вниз, отражая снижение экономической активности, выход спекулянтов из сырьевых активов. «Мы разделяем ожидания по падению спроса и сохранению низкого уровня цен на сырьевые товары, которые связаны с рынком нефти, например, сахара, кукурузы, рапсового масла», — говорит Снитко. При этом в России прогноз продовольственной инфляции существенно не пересматривался, и остается на уровне 5,4% к концу года, добавляет она.