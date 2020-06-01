РЗС: Россия может уступить мировое лидерство в экспорте пшеницы

По итогам сезона-2019/20 Россия может уступить странам Евросоюза мировое лидерство в экспорте пшеницы. Об этом в ходе пресс-конференции сказал президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. Когда мы сами отдаем конкурентам позиции на внешнем рынке, ограничивая поставки квотой, сложно сохранить первое место, отметил он.



Ранее аналогичный прогноз озвучивала Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA), оценившая потенциал вывоза пшеницы из России на уровне 33,5 млн т, ЕС — 35 млн т. Однако тогда опрошенные «Агроинвестором» отраслевые аналитики в основном не согласились с такими оценками.



По словам Злочевского, смысл ограничений — введение квоты в 7 млн т — непонятен: союз с самого начала говорил, что эта мера вопреки ожиданиям Минсельхоза не приведет к снижению цен на зерно. В итоге мы получили противоположный эффект, причем цены выросли не только в России, но и на мировом рынке. «Квота ничего хорошего не приносит рынку кроме нервозности и дополнительных рисков», — подчеркнул Злочевский.



По его оценке, внутри квоты в июне осталось вывезти около 700 тыс. т зерна, в целом в этом месяце поставки за рубеж могут составить 1-1,5 млн т с учетом поставок в страны ЕАЭС. Аналитический центр «Русагротранса» ранее оценивал потенциал экспорта по квоте на уровне 450 тыс. т, аналитический центр «СовЭкон» - около 900 тыс. т.



Активные отгрузки зерна возобновятся в начале нового сезона, однако на рынке есть определенные риски и проблемы, которые «висят дамокловым мечом», — отметил глава РЗС. 2019/20 год зерновой сектор прожил с неплохими ценами — в среднем экспортные цены на пшеницу с протеином 12,5% были на уровне $220-230/т, тогда как в предыдущие сезоны ее стоимость падала и до $160/т. Однако новый урожай сейчас торгуется на $30/т ниже текущих цен, сравнил Злочевский. Это связано как с ожиданиями хорошего валового сбора зерновых в мире и сильными позициями стран-конкурентов, так и с глобальным падением платежеспособности на фоне кризиса. «Пока непонятно, какой будет ситуация с ценами на зерно в новом сезоне», — добавил Злочевский. По его словам, неизвестно, смогут ли наши основные покупатели из-за падения экономик во всем мире поддерживать платежеспособность в прежнем режиме, и сможем ли мы отгружать им зерно под риски неоплаты.



Кроме того, падение покупательской способности приводит к снижению спроса: продавать прежние объемы продукции по прежним ценам становится невозможно, поэтому нужно либо снижать цены, либо — объемы продаж. При этом издержки производителей выросли из-за девальвации рубля и использования ресурсов, цены которых зависят от курса доллара. «Эта ситуация может создать такие экономические тиски для участников рынка, что в следующем году они не смогут сохранить нынешний технологический уровень и отсеяться также, как в этом», — допустил Злочевский.



Дополнительным негативным фактором для отрасли растениеводства могут быть решения государства, которые не отвечают потребностям рынка. Например, кроме квотирования экспорта зерна также не было смысла запрещать вывоз подсолнечника, между тем обсуждается возможность продления этого запрета. В таких условиях агрокультуру просто невыгодно сеять, считает президент РЗС.



Тем не менее, в этом году лишнее вмешательство в рынок не отразится на площади сева. Несмотря на то, что были риски, связанные с COVID-ограничениями, они не сработали, отметил Злочевский. Посевная кампания подходит к концу, поскольку она началась раньше, чем в прошлом году, сбор урожая также стартует раньше. По прогнозу РЗС, урожай зерна в этом году будет выше прошлогоднего и составит 124 млн т. Потери на юге будут компенсированы ростом производства в других регионах, в частности, за счет Приволжья, сказал Злочевский.

