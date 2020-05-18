Российская пшеница дешевеет на фоне новостей о рекордном урожае

На фоне новостей о рекордном урожае и значительных переходящих запасах цены на российскую пшеницу нового урожая снизились до $193-195/т, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные «Русагротранса». По итогам прошедшей недели средние цены на российскую пшеницу нового урожая с содержанием протеина 12,5% в глубоководных портах снизились до $195-197/т против $198-200/т неделей ранее, сообщает аналитический центр «СовЭкон», пишет «Коммерсантъ». Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что в среднем цены уменьшились со $196/т до $195/т. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что сейчас тонна пшеницы нового урожая стоит $195-197, и некоторые крупные игроки ее еще не продают, ожидая, что спот будет немного выше.



По мнению руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, снижение цен связано с ростом валовых сборов пшеницы, который спрогнозировала Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) у шести из десяти основных стран-производителей пшеницы, в том числе и России. Также в майском отчете ведомства прогноз мировых запасов пшеницы на конец нового сельхозгода оказался значительно выше ожиданий рынка, составив рекордные 310,1 млн т против 295,1 млн т на конец текущего сельхозгода, сказал он «Интерфаксу». Прогноз мирового производства пшеницы в новом сезоне также рекордный — 768,5 млн т против 764,3 млн т соответственно.



Директор «СовЭкона» Андрей Сизов тоже считает, что цены снижаются после выхода нового отчета FAS USDA. Кроме того, в ЕС и на юге России прошли дожди, которые несколько улучшили состояние урожая, пишет «Коммерсантъ». В итоге средние цены на пшеницу в России также снизились на 25 руб.: 3-й класс подешевел до 14,1 тыс. руб./т, 4-й — до 14,07 тыс. руб./т.



Павенский отмечает, что сезон фактически завершен: на середину мая из 7 млн т экспортной квоты было отгружено 5,8 млн т, сообщает «Коммерсантъ». А из примерно семи экспортеров, закупающих зерно в порту Новороссийска, продолжает операции всего две-три компании, докупая остаточные объемы под оставшиеся суда, говорит он. В результате средняя стоимость пшеницы в портах опустилась до 14,8-15,2 тыс. руб./т против 16,5 тыс. руб./т и выше три недели назад. «Участники рынка отмечают низкую активность торговли по всем регионам. Основные закупки совершаются на интервенционных торгах, но и они постепенно сокращаются», — говорит Павенский (цитата по «Интерфаксу»).



По мнению президента Российского зернового союза (РЗС) Аркадия Злочевского, цены снижаются на фоне новостей о высоком урожае пшеницы в России и в мире в целом. «А дальше мы можем столкнуться с еще одной проблемой — снижением платежеспособного спроса. У всех проблемы с экономикой, что уменьшает количество денег в карманах потребителей», — прокомментировал «Агроинвестору» Злочевский. В итоге спрос может сокращаться, а урожай расти, что будет дополнительно давить на цены, добавляет он.



Пока прогнозировать цены на пшеницу в первой половине сезона рано. Однако можно сказать, что ближайшие конкуренты России — страны ЕС и Украина — снизят валовый сбор пшеницы на 12 млн т и 3 млн т соответственно, что даст дополнительные возможности для российской пшеницы с точки зрения конкуренции, прокомментировал «Агроинвестору» Павенский. Также страны ЕС и Украину ожидает уменьшение сборов ячменя. «Может быть, мы экспортируем больше пшеницы, чем в первой половине текущего сезона (с июля по декабрь 2019 и 2018 годов было вывезено по 24,9 млн т и 24,5 млн т соответственно), потому что будет не такая сильная конкуренция», — предполагает он.



Экспортная активность в начале нового сезона будет достаточно высокой, в том числе благодаря переходящим остаткам, считает Эдуард Зернин. Также компании будут пытаться компенсировать снижение темпов вывоза за последние месяцы уходящего сезона, которое произошло за счет исчерпания квоты. «Есть сообщения, что некоторые страны будут увеличивать свои резервы под вторую волну пандемии COVID-19. Соответственно, я думаю, это будет давить на рынок дополнительным спросом, и летний экспорт будет бодрым», — прокомментировал «Агроинвестору» Зернин. Активный вывоз будет связан и с тем, что в начале сезона зерно вывозят «прямо с поля».



Темпы экспорта в первой половине нового сезона будут зависеть в том числе от тяжести последствий пандемии, так что диапазон снижения цен пока трудно рассматривать, говорит Злочевский. «Но оно уже происходит, и, видимо, будет продолжаться дальше», — добавляет он. Также на отгрузки повлияют действия правительства. «РЗС считает квоту на экспорт зерна, введенную в этом сезоне, лишней, вредной, бессмысленной. О каких ограничениях можно говорить при прогнозе большого урожая? Это называется “пилить сук, на котором сам сидишь”», — подчеркивает Злочевский.



Введение квоты на экспорт с учетом прогнозов высокого урожая в России в новом сезоне может быть разумно при одновременном резком снижении курса рубля и существенном росте мировых цен, считает Павенский. Так, весной этого года, цены на внутреннем рынке поднялись до крайне высоких уровней, хотя сейчас они стабилизировались и начали постепенно приходить к более низким значениям, в том числе за счет исчерпания экспортной квоты и реализации зерна из интервенционного фонда. В связи с этим в текущей ситуации Россия могла бы рассмотреть отмену действия квоты в последний месяц сезона как это сделал Казахстан, особенно в части ячменя и кукурузы, запасы которых достаточны. Кроме того, уже в июне на рынок начнет поступать пшеница и ячмень нового урожая. Тем более, что значительного количества контрактов на этот период ждать не стоит, так как большинство покупателей уже контрактует пшеницу нового урожая, которая дешевле текущих уровней на $30/т и более, заключает Павенский.



При этом некоторые участники рынка и аналитики не раз высказывали предположения, что в новом сезоне квота может быть введена не со второй половины сельхозгода, а раньше. Процедура введения квоты на экспорт зерна является публичной, а соответствующий документ публикуется на сайте правительства, говорит Зернин. «Я такого документа там не видел», — добавляет он. Поэтому разговоры о том, что ограничение экспорта в первой половине сезона готовится в тайне от рынка, как минимум беспочвенны, считает он. «Это просто спекуляции», — заключает Зернин.

