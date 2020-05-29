Минсельхоз планирует отменить неполные декларации при квотировании экспорта

Минсельхоз подготовит изменения в законодательство, которые позволят избежать манипулирования при экспорте зерна по квоте, говорится в письме ведомства организации «Опора России». Министерство планирует и дальше использовать квоты, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны, но теперь предполагается учитывать выборку квоты по фактическим отгрузкам, пишут «Ведомости».



Если государство решит отказаться от неполных деклараций, то большую часть трейдеров это устроит, рассказал изданию председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. По его словам, до введения квот такие декларации и так никто не использовал. Отмена неполных деклараций действительно помогла бы в будущем избежать таких проблем, с которыми участники рынка столкнулись в этом сезоне, считает вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев. Необходимо пресечь такую практику, потому что если одни компании открывают декларации и обеспечивают себе выручку, то другие теряют миллионы рублей, объясняет он.



По мнению гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, единственный способ сделать экспорт прозрачным — вообще не вводить квоту, так как это «порочный и контрпродуктивный» инструмент. В России достаточно много людей, которые найдут пути обхода любых ограничений, и о прозрачности рынка с квотами на экспорт говорить бессмысленно, считает он. «Минсельхоз поступил по старому комсомольскому принципу: сначала искусственно создал проблему, а потом героически ее решает. А он же и в перспективе хочет повторить этот кульбит по созданию и решению какой-нибудь другой проблемы. Какой — пока неизвестно, но она точно будет», — рассказал «Агроинвестору» Петриченко.



Отменять неполное декларирование нужно было раньше, а не в конце сезона, когда до действия ограничений на экспорт остался один месяц, считает президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. «Если механизм квотирования Минсельхоз планирует использовать и дальше, нужна его осмысленность. Изначально заявлялось, что квота нужна для регулирования рынка, но для такой цели нужно использовать адекватные инструменты», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Возможность использовать неполные декларации предусмотрена в Таможенном кодексе ЕАЭС, говорит Зернин. Непонятно, достаточно ли у российских органов власти полномочий, чтобы ограничить применение неполных деклараций, добавляет он. Это возможно, если речь идет о поставках за пределы ЕАЭС, сказала «Ведомостям» руководитель практики технического регулирования «Астема групп» Марина Лякишева.



Квота на экспорт за пределы ЕАЭС в 7 млн т зерна действует с 1 апреля до 30 июня. Однако выбрана она была значительно раньше — 26 апреля. И если с 1 по 24 апреля было задекларировано 3,95 млн т зерна, то за последние три дня — остальной объем.



Тогда трейдеры использовали неполные таможенные декларации при оформлении экспорта, отмечала «Опора России». Они открывали декларации на крупные партии, но часть деклараций не была обеспечена реальным зерном, при это объем этих партий выбирался из квоты. Из-за этой ситуации пострадал ряд экспортеров, которые зафрахтовали суда, подготовили товар, подписали контракты с покупателями, а оформить партию на экспорт не могли, сообщала «Опора России». Некоторые компании, по ее сведениям, также торговали квотами. Организация полагает, что наделение правительства полномочиями определять, какие товары могут подлежать неполному декларированию, поможет избежать повторения подобных ситуаций.



При этом уже после выборки квоты счетчик на сайте Минсельхоза не раз обновлялся — экспортеры отказывались от выбранных объемов. Как сообщал «Интерфакс», 26 мая в середине дня появилась информация об отказе от 230 тыс. т зерна в рамках квоты. «Сегодняшний неттинг — результат многодневных усилий участников Союза экспортеров зерна по урегулированию ситуации с отгрузками на экспорт в ситуации исчерпанной квоты», — говорил агентству председатель правления союза Эдуард Зернин. По его словам, участники союза отказались от более чем 500 тыс. т. Они сделали это добровольно, в ущерб собственным экономическим интересам, протянув таким образом руку помощи коллегам по рынку, даже тем, кто не входит в союз.



По оценкам «СовЭкона», в новом сезоне Россия может экспортировать 47,4 млн т зерна, включая 36,8 млн т пшеницы, 4,7 млн т ячменя и 3,9 млн т кукурузы, пишет «Коммерсантъ». Минсельхоз США (FAS USDA) прогнозирует экспорт зерна на уровне 43 млн т, включая 35 млн т пшеницы (без учета Крыма). Институт конъюнктуры аграрного рынка ожидает отгрузки зерна на уровне 44,8 млн т, включая 34,5 млн т пшеницы, «Русагротранс» прогнозирует вывоз 44,5 млн т и около 35 млн т соответственно. Однако негативными факторами могут стать рост конкуренции на рынках Юго-Восточной Азии во второй половине сезона из-за хорошего урожая пшеницы в Австралии, а также избыточные регуляторные меры, такие как квота, которую Минсельхоз планирует использовать и дальше, сказал изданию гендиректор «СовЭкона» Андрей Сизов.



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