Запасы зерна в госфонде планируется увеличить до 6 млн тонн

«Объединенная зерновая компания» (ОЗК) совместно с Минсельхозом прорабатывает новую концепцию отбора хранителей зерна госфонда для повышения контроля и обеспечения интересов участников рынка при проведении интервенций, рассказал «Агроинвестору» представитель компании. Кроме того, на повестке стоит вопрос об увеличении запасов зерна в госфонде до 6 млн т. Этот объем примерно соответствует месячному потреблению в России, уточняет представитель компании.



«Тем самым мы можем застраховаться от повторения сценариев 2010 и 2012 годов, когда производство зерна составило 61 млн т и 70,9 млн т, а сейчас ежегодное потребление составляет около 76 млн т», — говорит представитель ОЗК. По оценке компании, около половины запасов будет направлено на поддержку мукомольной отрасли, ежемесячная потребность которой составляет 1,1 млн т зерна. «То есть мы стремимся обеспечить трехмесячную потребность всей страны в зерне для производства хлеба. Этот вопрос также прорабатывается ОЗК совместно с Минсельхозом», — комментирует представитель компании.



Ранее Союз экспортеров зерна предлагал рассмотреть возможность «перезагрузки» существующего интервенционного фонда и создать на его базе фонд продовольственного зерна. Об этом председатель правления союза Эдуард Зернин сказал на совещании президента Владимир Путина с правительством, посвященном ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. По словам Зернина, нужен механизм, который обеспечит мукомолов зерном по приемлемым ценам. Как вариант, можно изменить формат существующего интервенционного фонда и использовать его только для снабжения переработчиков в нестабильных условиях. Минсельхоз в целом поддерживает предложение, сообщал «Интерфакс».



Федеральный интервенционный фонд зерна существует уже почти 20 лет, государственным агентом интервенций является ОЗК. За это время механизм доказал свою эффективность для оперативной поддержки регионов и потребителей в случае дефицита или излишков зерна на рынке, говорит представитель ОЗК. Компания считает, что реформирования или трансформации требует не сам фонд, а система хранителей зерна, критерии отбора которых при создании фонда были очень мягкими. Это привело к тому, что сегодня участники рынка столкнулись с недобросовестными действиями некоторых из них. В частности, это необоснованные завышения цен на отгрузку, технические сложности при отгрузке зерна и тому подобное, говорит он.



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский отмечает, что интервенционный фонд доказал свою эффективность и в условиях высоких урожаев, и в 2010 году, когда из-за аномальной засухи и снижения валового сбора нужно было продажами зерна из фонда поддержать переработчиков. Сейчас, когда одновременно начался рост экспортных цен, активизировался вывоз и все это на фоне падения цен на нефть и девальвации рубля, также потребовались запасы фонда, идут товарные интервенции, рассказал он «Интерфаксу».



По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, в фонде необходимо иметь двух-трехмесячный запас для обеспечения мукомольной отрасли и влияния на рынок — это около 2-3 млн т, сообщает «Интерфакс». При этом нужно убрать государственное зерно с элеваторов, которые финансово и логистически не годятся для такой серьезной роли, а также навести порядок при его выгрузке победителям торгов. Павенский считает, что хранителями государственного зерна должны быть крупные финансово устойчивые предприятия, предназначенные для длительного хранения 100-300 тыс. т зерна, с возможностью отгрузки по железной дороге.



По мнению Павенского, в фонде необходимо иметь двух-трехмесячный запас для обеспечения мукомольной отрасли и влияния на рынок — это около 2-3 млн т, сохранив при этом систему закупки. Продавать зерно из госфонда нужно через биржевые торги, к которым могут быть допущены только мукомолы с реальными мощностями, также нужно минимизировать затраты на содержание фонда, считает он.



Компания «Елань» (Оренбургская область) работала с интервенционным фондом и в качестве поставщика, и хранителя зерна, рассказал «Агроинвестору» ее гендиректор Алексей Орлов. По его мнению, такой механизм нужен, но сейчас в нем есть недостатки. «Фонд включается в работу не всегда вовремя, не так оперативно. И нюансы по территориям не всегда учитывают, хотя над этим стараются работать: принимаются во внимание тонкости регионов, подход стал более избирательным», — говорит Орлов. Когда «Елань» хранила зерно госфонда, не учитывались нормы издержек на производстве, естественная убыль зерна. «Было бы справедливо рассмотреть и эти нюансы для хранителей», — добавляет он.



Гендиректор компании «Сибирский хлеб» Павел Миклухин считает, что по факту интервенционный фонд работает против производителей. «Сейчас цены на зерно выросли, вроде бы для производителей это благо. Но небольшие объемы зерна, которые у нас оставались, стали менее востребованными из-за продажи зерна из интервенционного фонда», — рассказал он «Агроинвестору».



Переработчики сейчас могут получить льготные кредиты для авансирования закупок у производителей зерна, однако они используют заемные деньги не по назначению, а для покупки зерна из госфонда. «Они и льготные кредиты стараются оформить раньше производителей, тем самым выбирая квоту у банков. И получается, что деньги в любом случае должны дойти до производителей, но не доходят, и они остаются без авансовых выплат», — добавляет Орлов.



Нужно определиться, для чего и кого работает фонд: для продовольственной безопасности страны или товаропроизводителей. Исходя из этого и нужно определять его будущее, уверен Орлов. «Для резерва интервенционный фонд, наверное, существовать должен. Но зерно из него должно уходить не на рынок», — заключает он.

