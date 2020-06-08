Трейдеры не спешат снижать цены на новый урожай

В мае-июне традиционно начинается заключение экспортных контрактов на поставки зерна нового урожая. В этом году оно идет крайне вяло, поскольку покупатели ожидают намного более низких цен на зерно из России, чем предлагают поставщики. Продавцы, в свою очередь, из-за относительно плохих видов на урожай на Юге не торопятся снижать цены, рассказал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «Ожидаемая цена покупателей — не более $202-203 за тонну пшеницы с протеином 12,5%, тогда как предложение начинается от $210/т и выше, — говорит он. — Тем не менее, к концу прошлой недели, похоже, покупатели сдвинулись и "пошли к горе": цены реальных сделок взлетели до $208/т».



В этом году заключение экспортных контрактов на зерно нового урожая традиционно началось в мае. Однако экспортеры пока осторожничают, что было видно по последнему тендеру GASС (Государственное агентство Египта), на котором российская пшеница урожая этого года была существенно дороже украинской, отмечает директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. 2 июня GASC на тендере закупило 120 тыс. т украинской пшеницы с поставкой 10-25 июля.



Сейчас, по оценке «СовЭкона» цены предложения на пшеницу нового урожая составляют $203-206 за тонну, и уменьшать их трейдеры не спешат. «Причины — низкие запасы зерна, сложный уходящий сезон, когда многие продавцы работали в ноль и даже в минус. Теперь никто не хочет ошибиться, поэтому игроки контрактуются крайне осторожно. Укрепившийся рубль тоже не играет на руку экспортерам», — поясняет Сизов. Он полагает, что сельхозпроизводители вряд ли будут массово продавать зерно трейдерам на страте нового сезона, после того как в 2019/20-м они увидели новые рекордные рублевые цены — 16 тыс. руб./т и выше. «Пока нет предпосылок к тому, что производители зерна на Юге будут снижать цену: они готовы подождать и не отгружать продукцию по цене покупателей», — подтверждает Рылько.



Директор аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский напоминает, что в апреле цены на пшеницу в Центре доходили до 13,5 тыс. руб./т, а на Юге превышали 15 тыс. руб./т (EXW, без НДС). «При сегодняшней цене FOB в $206 за тонну с поставкой в августе новый урожай в Центре должен стоить около 10,5 тыс. руб./т, а на Юге — примерно 12 тыс. руб./т, — оценивает он. — Рынку, конечно, нужно время, чтобы принять эти гораздо более низкие ценовые уровни. В то же время по таким ценам уже заключаются форвардные контракты».



Дело в том, что международные агентства продолжают давать прогнозы рекордного валового сбора и запасов пшеницы в мире за счет роста производства в таких странах как Индия, Австралия, Аргентина, Канада, Казахстан. Так, например, согласно прогнозу ФАО, в этом году глобальное производство зерновых может на 2,6% или 70 млн т превысить рекордный показатель прошлого года и достигнуть 2,78 млрд т. Правда, урожай пшеницы в мире может снизиться примерно на 4 млн т до 758,3 млн т. Тем не менее, ее запасы на конец сезона-2020/21 прогнозируются на уровне 280,3 млн т, что на 4,1 млн т больше, чем в текущем сельхозгоду.



«Сценарий дальнейшего роста цен возможен только если в начале уборки начнут подтверждаться самые худшие прогнозы по снижению урожайности на Юге России и в других странах Причерноморья, — рассуждает Павенский. — В то же время в дальнейшем на рынок начет поступать урожай из центральных и приволжских регионов, где пока ожидается существенный рост производства к прошлому году, что окажет давление на цены». Он считает, что если цены внутреннего рынка не выстроятся под экспортный паритет, то объемы вывоза, скорее всего, снизятся даже по отношению к средним уровням прошлого года: в августе-ноябре 2019-го они достигали 4,3-4,6 млн т в месяц по сравнению с 5-5,5 млн т в аналогичный период 2018-го.



Также в преддверии нового сезона экспортеры традиционно начали обсуждение ставок перевалки зерна нового урожая. В глубоководных портах Черноморского побережья России ожидается снижение ставок портовой перевалки, сообщает Refinitiv Agriculture. По информации операторов российского рынка, ставки обсуждаются на уровне $15-17 за тонну, без учета платы за оформление экспортных документов. В начале сезона-2019/20 года ставки перевалки были на уровне $25/т, сравнивают аналитики. При этом характерной чертой нового зернового сезона в России, вероятно, станет отказ от заключения договоров между экспортерами и терминалами на перевалку на условиях «бери или плати», которые были популярны в начале текущего сезона. По информации Refinitiv Agriculture, экспортеры не хотят связывать себя обязательствами по выплате неустойки за неотгруженные объемы в условиях неопределенности развития ситуации на российском рынке.



По данным ИКАР, официально сквозная ставка на перевалку сейчас составляет около $18 за тонну, однако, по мнению Дмитрия Рылько, по ходу сезона она может измениться как в большую, так и в меньшую сторону. Игорь Павенский считает, что ставка перевалки на старте нового сезона, скорее всего, будет существенно ниже, чем год назад в аналогичный период — около $17-18/т против $23-24/т. Андрей Сизов добавляет, что ставки на перевалку зерна в течение следующего сезона будут снижаться. «Дефицита мощностей, несмотря на ожидаемое увеличение экспорта, нет, особенно с учетом запуска новых проектов», — комментирует он. Эксперт прогнозирует, что во второй половине сезона ставка будет ниже $10 за тонну — это меньше, чем в текущем сезоне. Снижению ставок, по его мнению, в том числе способствуют риски вмешательства государства с ручным регулированием вывоза, из-за которого терминалы терпят убытки.

