Аналитики пересматривают прогнозы урожая зерна

Несмотря не майские дожди, в южных регионах страны до сих пор сохраняется нехватка влаги, что не позволяет заметно улучшить прогнозы валового сбора зерна, тем не менее, аналиткии корректируют прогнозы. Так, по данным аналитического центра «Русагротранса», урожай зерна в 2020 году составит 124 млн т, из них пшеницы — 77 млн т (в прошлом прогнозе — 77,7 млн т). Компания «ПроЗерно» повысила оценку валового сбора зерна со 123,3 млн т до 128 млн т, в том числе пшеницы — с 74 млн т до 77,4 млн т. Российский зерновой союз (РЗС) считает, что сбор может составить 123-124 млн т, в том числе 77,5-78 млн т пшеницы. Аналитический центр «СовЭкон» пока оценивает потенциал урожая зерна на уровне 126,3 млн т, включая 81,2 млн т пшеницы, на этой неделе он планирует скорректировать прогноз. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в конце мая заявлял, что сбор зерна в России в 2020 году может составить порядка 120 млн т.



По словам директора информационно-аналитического департамента РЗС Елены Тюриной, пересмотр связан с вероятным снижением урожая зерновых на юге России. «Но при этом из Поволжья и Сибири поступает информация, что яровой сев идет очень хорошо, и формирование урожая на высоком уровне, — прокомментировала «Агроинвестору» Тюрина. — За счет юга страны и озимых мы снизили прогнозы валового сбора, но несмотря на это можно ожидать увеличения экспорта пшеницы с 33,2 млн т в этом сезоне (включая страны ЕАЭС) до 35 млн т в следующем». По ее словам, РЗС следит за ситуацией, и в дальнейшем возможна корректировка прогнозов, в том числе их повышение.



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский рассказал РИА «Новости», что центр пересматривал прогноз урожая в южных регионах, снизив его с 42,8 млн т до 40,6 млн т за счет Ставропольского и Краснодарского краев, где, несмотря на дожди, сохраняется нехватка влаги. При этом в центре страны сбор зерновых может быть выше уровня рекордного 2017 года (32,6 млн т). Поволжье может показать существенный рост валового сбора по сравнению с прошлым годом — с 22,6 млн т до 27,6 млн т, добавил он.



При этом Ставропольский край может потерять более 40% урожая зерновых из-за заморозков, града и продолжительной засухи. «То есть урожай будет чуть более 4,5 млн т. В отношении озимой пшеницы прогнозируется снижение на 42% до 3,8 млн т», — сообщил заместитель министра сельского хозяйства края Вячеслав Дридигер (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, из посеянных 2 млн га в удовлетворительное состояние находятся 50% зерновых агрокультур, в плохом — 28%, в критическом — 13%. Посевы погибли на 9% площадей (179 тыс. га).



Агроведомство Краснодарского края сообщает, что площадь погибших из-за непогоды сельхозкультур в регионе составила 52,8 тыс. га. Частичное повреждение зафиксировано на площади более 850 тыс. га. Тем не менее, как заявлял в конце мая вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, в целом по региону состояние озимых и яровых культур на большей части посевов оценивается как удовлетворительное.



На прошлой неделе на фоне опасений за урожай экспортные цены на российскую пшеницу выросли. По данным ИКАР, цена на пшеницу нового урожая с 12,5% протеина (FOB Новороссийск) увеличилась до $206/т. «СовЭкон» отмечает рост цен на $2,5 до $207/т, пишет Reuters. На внутреннем рынке цены на пшеницу оставались в среднем стабильными за исключением некоторого повышения в центральном регионе, где появились опасения задержки нового урожая из-за холодной погоды. Так, цена пшеницы 3-го класса поднялась за неделю на 25 руб. до 14 тыс. руб./т, четвертого — на 50 руб. до 13,7 тыс. руб./т.

