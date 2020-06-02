Цены на зерно на старте сезона будут высокими из-за рекордно низких запасов

По данным аналитического центра «СовЭкон», к концу уходящего сезона Россия подойдет с рекордно низкими запасами пшеницы за последние несколько лет. К началу мая, по данным Росстата, в сельхозорганизациях запасы зерна составляли 18,6 млн т, включая 10 млн т пшеницы. Это самые низкие остатки с сезона-2013/14, когда они оценивались в 15,6 млн т, в том числе 8,5 млн т пшеницы, отмечает «СовЭкон». По сравнению с прошлым годом запасы пшеницы снизились на 12%, зерна в целом — на 4%.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко в своих оценках запасов более осторожен. Он считает, что сейчас довольно сложно сказать, каковы реальные запасы зерна в стране. «Есть предположение, что с 2018 года поступательно снижается число предприятий, отчитывающихся о запасах зерна, особенно элеваторы и переработчики. Отсюда и официальные данные с такими низкими переходящими остатками», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Соответственно, сложно спрогнозировать динамику цен на зерно. Сейчас, по словам Петриченко, они растут в большинстве регионов за исключением южных, где, напротив, наблюдается умеренное снижение. Однако причина не только в низких переходящих запасах, уверен он. «Сложившаяся ситуация связана с тем, что экспортные цены старого урожая планомерно уменьшаются, а нового, напротив, укрепились, — отмечает Петриченко. — Если в начале мая разница между этими ценами на FOB Новороссийск составляла $30/т, то сейчас — $15/т: $202 за тонну пшеницы нового урожая против $218 за зерно старого. По фуражному ячменю разница составляет $179/т против $175/т соответственно».



Директор «СовЭкона» Андрей Сизов говорит, что цена на пшеницу с 12,5% протеина на старте нового сезона пока находится в районе $200 за тонну, что выше, чем в начале прошлого сезона, когда она была на уровне $190/т. Однако не стоит обольщаться высокими ценами на старте сезона: в дальнейшем, вполне возможно, они не будут расти столь же значительно, как привыкли наши сельхозпроизводители, предупреждает он.



«Во-первых, перспективы мирового спроса неоднозначные: падение мировой экономики, вероятно, заметно скажется и на мировом потреблении зерна и масличных, — рассказал он «Агроинвестору». — Кроме того, во второй половине нового сезона на рынок со своим предложением выйдет Австралия, где ожидается очень хороший урожай после нескольких засушливых лет. Она может серьезно потеснить Россию в странах Юго-Восточной Азии». Также ближе ко во второй половине сезона-2020/21, видимо, активизируется Минсельхоз и введет новые экспортные ограничения, добавляет Сизов. Он считает, что эта совокупность рисков может поменять привычное для всех сезонное развитие цен в наступающем сельхозгоду.



«В уходящем сезоне животноводы давали весьма неплохие цены на зерно. Полагаю, что и на старте нового сезона внутренний рынок останется весьма интересным для производителей, — продолжает Петриченко. — Цены экспортеров тоже могут оказаться неплохими. Хотя закупать крупные объемы в перспективе им может мешать укрепляющийся курс рубля». Как правило, цены на внутреннем рынке зависят от экспортных, хотя, например, в этом и прошлом сезоне в ряде регионов внутренние цены находились выше экспортного паритета, добавляет Сизов. Он предполагает, что если в новом сезоне будет собран хороший урожай зерна, как ожидается сейчас, то экспортная цена будет ключевым драйвером для внутреннего рынка.

