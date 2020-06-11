Tereos отказалась строить завод глубокой переработки зерна в Новосибирской области

Анонсированное год назад строительство в Новосибирской области завода по глубокой переработке зерна отодвигается на неопределенный срок: французская компания Tereos отказалась от проекта, других инвесторов нет. Об этом рассказал министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко, сообщает портал Infopro54. По словам главы регионального агроведомства, пока ни одна компания не заявляла о серьезных намерениях в реализации такого проекта на территории области. «Но переговоры в данном направлении ведутся. Мы крайне заинтересованы в реализации такого проекта и будем оказывать ему всяческое содействие, в том числе в рамках областного закона», — сказал Лещенко (цитата по Infopro54).



В январе 2019 года президент Tereos Алексис Дюваль встречался с Алексеем Гордеевым, который тогда занимал должность вице-премьера. Дюваль заявлял, что французская компания нацелена на диверсификацию и производство продуктов из злаковых агрокультур, а также намерена выйти на новые экспортные рынки. Компания хотела построить в России три завода по глубокой переработке зерна мощностью 500 тыс. т в год каждый и рассматривала Новосибирскую область как одну из площадок для реализации проекта. Инвестор намеревался перерабатывать российскую пшеницу в крахмал и крахмалопродукты.



Гордеев говорил, что готов поддержать выход Tereos на российский рынок. «Россия крайне заинтересована в инвесторах, тем более в области переработки зерна. Сегодня мы устойчиво производим 110-120 млн т зерна ежегодно, в том числе около 70 млн т пшеницы. Экспортный потенциал составляет 40-50 млн т. Сейчас торговать чистым зерном примерно так же, как торговать нефтью, поэтому мы в первую очередь нацелены на развитие экспорта продукции глубокой переработки», — пояснял Гордеев.



С 2000 года в России было объявлено более 30 проектов по глубокой переработке зерна, но почти все так и остались на бумаге, а реализованы лишь единицы, ранее рассказывала «Агроинвестору» начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Конечно, инвестиции в кризис могут позволить себе только самые устойчивые компании. Динамика спроса на продукцию переработки зерна будет, с одной стороны, подвержена кризису спроса, как и многие отрасли в экономике, но с другой — государственная поддержка и ослабление рубля могут улучшить конкурентоспособность по сравнению с импортом продуктов биотехнологии», — добавляла она.

