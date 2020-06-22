Экспортер подаст судебный иск из-за ограничения вывоза зерна

11 вагонов зерна месяц стояли на станции Полоцк Pixabay

«Грейнрус-Агро» готовит судебный иск к белорусской таможне и, возможно, к Минсельхозу России из-за срыва контракта на поставку 2,5 тыс. т кукурузы в Латвию. Об этом «Агроинвестору» сообщил гендиректор компании Сергей Мирюк. В апреле компания должна была поставить в адрес СИА «Балтик-Агро» 11 вагонов зерна, но они были задержаны белорусской таможней и простояли на станции Полоцк в течение 30 дней.



Как рассказал Сергей Мирюк, на груз была оформлена квота согласно постановлению правительства России № 385 от 31 марта, зерно прошло таможенное оформление для вывоза. Однако 21 апреля компания получила телеграмму (копия есть у «Агроинвестора») от Витебской таможни о том, что в выдаче разрешения на убытие с таможенной территории отказано. В качестве причины отказа указано отсутствие лицензии на экспорт согласно постановлению правительства РФ № 385.



По словам гендиректора «Грейнрус-Агро», в Минсельхозе, куда представители компании обратились за разъяснениями, требования белорусской таможни назвали правомерными, однако не уточнили, как получить лицензию на экспорт кукурузы. Документального подтверждения такого ответа у компании нет. На запрос «Агроинвестора» Минсельхоз не ответил.



«Контракт был сорван, мы потеряли 37 евро на тонне, а с учетом простоя — 42 евро на тонне, общий убыток оцениваем в 100 тысяч евро, — сетует Мирюк. — Зерно пришлось продать на территории Белоруссии по заниженным ценам». Это не единственный случай, топ-менеджер знает, что той же таможней было задержано более 15 тыс. т пшеницы и кукурузы других российских компаний.



«Кукуруза не включена в перечень временно запрещенных к вывозу товаров <…>. Дополнительный порядок лицензирования для возможности применения квоты не предусмотрен», — прокомментировал вице-президент Российского экспортного центра Станислав Георгиевский.



Знакомый с описанной ситуацией гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько воздержался от комментария о порядке таможенного оформления грузов, но предположил, что подобного рода конфликтные ситуации неизбежны при установлении административных ограничений на экспорт, против которых, как системной меры, ИКАР последовательно выступает.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут высказал мнение, что если такие ситуации будут повторяться, то экспорт в направлении Балтики может стать проблемным, также как и поставки через Калининград.



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский подтвердил, что лицензирования экспорта зерна в России нет. «Если декларация была подана в рамках квоты, и партия выпущена российской таможней, то экспорт должен был состояться», — уверен он.



Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов отметил, что в этом сезоне многие компании заявляют о сорванных контрактах, но основная причина — невозможность получить квоту на экспорт зерна, несмотря на имеющиеся заключенные контракты. О требовании лицензии он слышит впервые, и это вызывает недоумение, потому что по действующему законодательству лицензии на экспорт зерна не нужны. «Эта история является следствием ограничений на экспорт, искусственно созданных сложностей, — считает Сизов. — Нет никакой необходимости во введении квоты, российское сельское хозяйство хорошо себя чувствовало и развивалось без нее».



«Грейнрус-Агро» не исключает, что также подаст судебные иски об отказе в предоставлении квоты — с такими фактами компания тоже столкнулась.



Сергей Мирюк, гендиректор компании «Грейнрус-Агро»: — Мы видим прямую угрозу для бизнеса в связи с введением квоты на вывоз зерна. Если такая мера вновь будет применяться, это означает крах всей отрасли. Квота призвана ограничить экспорт, но по факту, наоборот, порождает излишнюю активность — все пытаются вывезти зерно в долларовую зону. Это вызывает неравномерную загрузку портовых мощностей, потерю маржи экспортеров. Еще один невыполненный контракт, и на мировом рынке нас перестанут воспринимать как надежных партнеров.

При этом квота не относится к форс-мажору, обязательства должны быть исполнены, подчеркивает Мирюк. Между тем, ситуация и так не самая благоприятная: Европа повысила импортную пошлину на кукурузу, это легло на продавцов. «Если ничего не изменится, то на мировом рынке Прибалтика получит преимущество перед Россией», — предупреждает он.



Игорь Павенский считает, что в текущем году поставки через порты Балтийского моря могут снизиться. «Поток идет через Белоруссию в основном на Калининград. В порты Латвии (преимущественно Лиепая) — через пункт пропуска Посинь в Псковской области. В сезоне-2019/20 экспорт зерна из России через порты Балтийского моря (Калининград и порты Латвии и Литвы) снизился до 1 млн т против 1,44 млн т в 2018/19-м из-за сильной конкуренции со стороны прибалтийских стран, Германии и Польши на этом направлении, — рассказывает он. — В следующем сезоне многое будет зависеть от урожая в Литве и Латвии. Пока он намечается высоким, как и в прошлом году. Плюс к этому, из-за ожидаемого снижения производства в южных регионах России вырастет спрос на перевозки из центра страны, который является основным «донором» для портов Балтики».



Минсельхоз планирует сохранить систему квотирования экспорта зерна, сейчас она дорабатывается с учетом опыта уходящего сезона, ранее рассказывал «Агроинвестору» председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. В частности, обсуждается отмена неполного таможенного декларирования партий: в этом сезоне именно из-за того, что некоторые экспортеры, боясь не попасть в квоту, получали декларации «с запасом», при этом не имея нужных объемов зерна, лимит был выбран очень быстро. Решение по количественному ограничению экспорта в сезоне-2020/21 может быть принято в октябре, исходя из показателей валового сбора зерна.



Между тем, организация «Опора России» направила письмо вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой восстановить справедливость при экспорте зерна, сообщают «Известия». При введении квоты на поставки бизнес-объединение предлагает отслеживать ее выборку с помощью фитосанитарных сертификатов, а не таможенных деклараций.

