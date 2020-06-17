В первой половине сезона квоты на экспорт зерна не будет

В этом году неполные таможенные декларации использовались при вывозе зерна по квоте ГК «Прометей»

Минсельхоз не планирует ограничивать экспорт зерна в первой половине 2020/21 сельхозгода, сообщает Reuters. «Предполагается, что первая половина сезона не имеет ограничений на вывоз зерна, а во второй половине устанавливается количественное ограничение, обусловленное необходимостью обеспечения внутреннего рынка. Министерство планирует совершенствовать и применять данную меру и в дальнейшем», — ответило ведомство на запрос агентства.



В частности, Минсельхоз разработал проект федерального закона, согласно которому у правительства могут появиться полномочия определять категории товаров, по которым невозможно неполное таможенное декларирование применить. Такие изменения предусматриваются на тот случай, если декларант на момент подачи документов на таможню не обладает точными сведениями о товарах. При этом заявитель обязан будет предоставить недостающие сведения о товарах «в менее продолжительные сроки» после их выпуска. Планируемый срок вступление закона в силу — декабрь 2020 года, следует из данных федерального портала проектов нормативных правовых актов.



В этом году неполные таможенные декларации использовались при вывозе зерна по квоте, причем некоторые трейдеры оформляли их «про запас», не имея зафрахтованного груза, в то время как другие компании не смогли задекларировать зерно на уже загруженных судах из-за того, что квота была выбрана слишком быстро. В конце мая стало известно, что Минсельхоз планирует подготовить изменения в законе, которые позволят избежать манипулирования при экспорте зерна по квоте. Министерство намерено и дальше использовать квоты, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны, но теперь предполагается учитывать выборку квоты по фактическим отгрузкам.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко ранее говорил «Агроинвестору», что единственный способ сделать экспорт прозрачным — вообще не вводить квоту, так как это «порочный и контрпродуктивный» инструмент. «Минсельхоз поступил по старому комсомольскому принципу: сначала искусственно создал проблему, а потом героически ее решает», — комментировал он. Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский отмечал, что отменять неполное декларирование нужно было раньше, а не в конце сезона.



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский называет проект федерального закона правильной мерой: если будет действовать квота, и останется возможность неполного декларирования, то рынок окажется в неуправляемом состоянии, пишет «Российская газета». Отменив этот механизм, стоит рассмотреть возможность фиксации остатков по квоте, особенно в мае-июне, если квота будет применена на вторую половину сезона. «Может случиться так, что квота будет исчерпана одномоментно, и некоторые экспортеры не успеют отгрузить запланированные объемы. В случае с неполным декларированием ситуацию видно на перспективу», — поясняет Павенский (цитата по «Российской газете»). По его данным, сейчас фактические отгрузки зерна продолжаются — с 1 апреля за рубеж было поставлено 7,3 млн т.

