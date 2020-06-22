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Russian Meat&Feed Industry — 2020

Аналитика

Сельхозпроизводство выросло на 3,2%

Динамика отрасли остается выше прошлогодней

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

В сельском хозяйстве многое зависит от погоды, а также мирового и внутреннего спроса
Е. Разумный
В сельском хозяйстве многое зависит от погоды, а также мирового и внутреннего спроса
Е. Разумный

Производство продукции сельского хозяйства по итогам пяти месяцев выросло на 3%, в том числе в мае — на 3,2% против 3,1% в апреле, следует из данных Росстата. Динамика отрасли выше прошлогодней: тогда в мае она прибавила 0,9%, а за пять месяцев — 1%.

По прогнозу гендиректора Института конъюнктура аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, в этом году динамика агросектора в целом будет позитивной: скорее всего, увеличится производство зерна (пока все отраслевые аналитики и Минсельхоз ожидают, что урожай станет вторым после рекорда 2017 года), валовой сбор масличных агрокультур может остаться на уровне прошлого года, а возможно, станет выше, в производстве картофеля и овощей все стабильно. Также вырастет урожай тепличных овощей, а вот фруктов — нет, поскольку сады на юге пострадали от заморозков. Значительно снизится производство сахарной свеклы и сахара — на 10-15%, перечисляет эксперт.

В животноводстве Рылько ожидает небольшого роста в свиноводстве и производстве говядины, стагнации — по мясу птицы. Также продолжат увеличиваться надои молока в товарном секторе. Однако в сельском хозяйстве очень многое зависит от погоды, от мирового и внутреннего спроса. И если погода пока в целом неплохая и даже хорошая, то спрос оставляет желать лучшего, рассказал «Агроинвестору» Рылько. «Эти факторы не позволяют излишне оптимистично смотреть на перспективы отрасли», — говорит он.

Производство скота и птицы на убой во всех хозяйствах в январе-мае увеличилось на 3,2% до 5,9 млн т в живом весе, молока — на 4% до 12,5 млн т, яиц — на 0,4% до 18,4 млрд штук.


Динамика отрасли в этом году будет зависеть от изменения доходов населения и экспорта, а он, в свою очередь, от открытия новых рынков для российской продукции и возможных ограничений вывоза российскими властями, полагает старший аналитик Райффайзенбанка Егор Макеев. Поскольку внутренний спрос будет находиться под давлением из-за снижения доходов населения, основным драйвером АПК в 2020 году станет экспорт. «Наверное, более предсказуемая ситуация в животноводстве (но предсказуемая не значит позитивная), поскольку его продукция в основном потребляется на внутреннем рынке», — рассуждает он. Роль экспорта повышается, возможно, перебои в глобальных цепочках поставок сельскохозяйственной продукции помогут российским экспортерам увеличить объемы продаж и выйти на новые рынки, не исключает Макеев.

В первом квартале экспорт продукции АПК стал рекордным — прибавив 19%, объем поставок достиг $6,4 млрд, напоминает Рылько. Увеличение вывоза связано с тем, что оставались значительные объемы зерна к экспорту, выросли поставки продукции масложирового сектора, а также бакалеи, поясняет он. ИКАР еще в феврале сообщал, что в этом году отгрузки сельхозсырья и продовольствия за рубеж могут обновить рекорд, однако из-за пандемии COVID-19 сейчас прогноз придется немного скорректировать. «Я склонен думать, что даже если будет просадка во втором квартале, то мы нагоним за счет третьего и четвертого, и в целом по году все-таки будет рекорд или близкий к нему показатель, — говорит Рылько. — Однако не исключено, что снизится спрос со стороны развивающихся стран: мировая экономика рухнула, так что возможно сокращение всей глобальной торговли».

На прошлой неделе Минсельхоз обнародовал проект постановления правительства о внесении изменений в госпрограмму развития сельского хозяйства до 2025 года. Из-за сокращения доходов населения, ограничительных мер, связанных с коронавирусом, а также удорожания средств производства агроведомство считает нужным скорректировать плановые значения индекса роста сельского хозяйства. К 2025 году отрасль должна будет вырасти на 13,9% относительно 2017-го, а не на 15,1%, как предусматривает действующая редакция, в том числе в этом году предполагается увеличение на 2,8% вместо 3,8%.

Татьяна Кулистикова 

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