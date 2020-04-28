Сельхозпроизводство выросло на 3%

В первом квартале производство сельхозпродукции во всех хозяйствах составило 638,8 млрд руб., что на 3% больше, чем годом ранее, оценил Росстат. В марте производство выросло также на 3% до 282,6 млрд руб. В этом году динамика агросектора выше прошлогодней: в первом квартале 2019-го по сравнению с 2018-м рост составлял 1%, в марте — 1,3%.

В январе-марте все хозяйства произвели 3,5 млн т скота и птицы на убой в живом весе, что на 4,6% больше, чем годом ранее, 6,8 млн т молока (плюс 4,9%), 10,7 млрд яиц (прирост на 1,1%). В том числе в марте производство скота и птицы выросло на 4,6% до 1,2 млн т, молока — на 3,3% до 2,5 млн т. Производство яиц снизилось на 1,1% до 3,8 млрд штук.

На 1 апреля, согласно данным Росстата, посевные работы вели 26 регионов. Яровые агрокультуры были посеяны на 1,3 млн га, что на в 2,5 раза больше, чем к этому времени в прошлом году. В том числе зерновые и зернобобовые (без кукурузы) заняли 0,8 млн га (в 2,2 раза больше). По состоянию на 27 апреля яровой сев проведен на площади 9,7 млн га или 18,6% к прогнозной площади, год назад было засеяно 8,8 млн га, сообщает Минсельхоз.

Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков утверждает, что Россия не только справится с последствиями пандемии коронавирусной инфекции в сфере продовольственной безопасности, но и может помочь другим странам, которые будут нуждаться в поддержке, пишет РИА «Новости».

«Позитивная в целом динамика развития аграрного сектора в России в последние годы, привлечение в отрасль государственных и частных инвестиций, внимание к подготовке кадровых резервов, выход на передовые позиции по ряду экспортных товаров, налаживание кооперации в рамках Евразийского экономического союза (ЕЭС) — все вместе взятое внушает оптимизм», — говорит Кобяков (цитата по РИА «Новости»). Все это, по его словам, позволяет надеяться, что Россия сумеет не только гарантировать продовольственную безопасность для себя, но и станет партнером и даже «донором-благотворителем» для тех стран, которые будут нуждаться в поддержке не только сейчас, в условиях чрезвычайной ситуации, вызванной пандемией, но и после окончания кризиса.

По словам Кобякова, пандемия создала дополнительную угрозу для продовольственной безопасности в общемировом масштабе, поскольку если раньше источниками разрушительного действия служили внутренние и трансграничные конфликты, экстремальные погодные явления и экономические неурядицы, то сегодня к ним добавилась эпидемия вируса, которая легко преодолела все государственные границы. Сводки о борьбе с вирусом огорчают, однако ФАО констатирует, что «глобальный рынок продовольствия в целом пребывает в добром здравии», сказал Кобяков, назвав это хорошей новостью на общем тревожном фоне.

Однако пандемия COVID-19все же пагубно влияет на всю продовольственную систему. «Возникли барьеры, ограничивающие перемещения внутри стран и между ними. Нарушились логистические цепочки. Начались сбои в системах продовольственного снабжения. Эти факторы пагубно сказываются на доступности продовольствия», — отметил он. В условиях, когда закрываются границы, а государства начинают строго контролировать потоки людей и товаров, необходимо, чтобы основные аграрно-продовольственные державы — в том числе и Россия — прилагали усилия, чтобы общемировой рынок продовольствия оставался стабильным, прозрачным и надежным, добавляет Кобяков.