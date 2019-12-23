Сельское хозяйство развивается хорошими темпами: если рост экономики составляет 1,3%, то сельхозпроизводства — 4,1%, сказал президент Владимир Путин в ходе поездки в Адыгею. «В известной степени это даже локомотив развития всей экономики», — отметил он (цитата по стенограмме на сайте Кремля).



Агросектор не только обеспечивает страну всеми основными базовыми продуктами питания, но и достаточно эффективно и все в большем объеме работает на экспорт, обратил внимание глава государства. «В 2018 году — почти $26 млрд. Трудно было такое несколько лет назад даже представить. Казалось, что это вообще невозможно, это не про нас. Но это все происходит <…>», — сказал Путин. Он добавил, что госпрограмма развития отрасли будет продолжена, кроме того, со следующего года начнет работу новая программа по развитию сельских территорий.



По данным Росстата, по итогам января-ноября производство сельхозпродукции увеличилось на 4,1% почти до 5,5 трлн руб. В том числе в ноябре рост составил 5,8%, тогда как динамика ВВП замедлилась до 1,6% после 2,31% в октябре, оценило Минэкономразвития. С начала года экономика прибавила 1,3% год к году, следует из декабрьского бюллетеня ведомства «Картина деловой активности». Поддержку экономическому росту в ноябре оказывали торговля и сельское хозяйство, тогда как основной вклад в замедление темпов роста в ноябре внесло резкое ухудшение динамики в промышленности, поясняет министерство.



Темп роста выпуска сельскохозяйственной продукции сохраняется на относительно высоких уровнях — 5,8% в ноябре после 5,2% в октябре, что обусловлено хорошим урожаем и относительно стабильной ситуацией в секторе животноводства, говорится в бюллетене Минэкономразвития. По оценке Росстата, урожай зерна во всех хозяйствах в этом году составил 120,6 млн т — на 6,5% больше, чем годом ранее. Подсолнечника собрано 15,1 млн т (+18,4%), сахарной свеклы — 50,6 млн т (+20,3%), овощей — 14 млн т (+2,3%). Сбор картофеля снизился на 0,9% до 22,2 млн т. Производство скота и птицы на убой в ноябре увеличилось на 1,2%, молока — на 4,6%, яиц — на 2,3%.



Ранее в интервью «Коммерсанту» министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал, что сельхозпроизводство в России по итогам 2019 года может вырасти на 2%. До этого такой же прогноз на конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России» озвучила замглавы Минсельхоза Елена Фастова. Прежняя оценка ведомства была на уровне плюс 1-1,5%.



С 1 января по 8 декабря экспорт продукции АПК из России составил $22,4 млрд, сообщил Центр агроаналитики со ссылкой на данные ФТС. По итогам года экспорт продукции АПК достигнет минимум $24 млрд, сообщила на конференции «Агроинвестора» Елена Фастова. «По экспорту продукции мы видим цифру $24 млрд, а то и $25 млрд», — оценила она. В интервью «Коммерсанту» Дмитрий Патрушев сказал, что в этом году получится достигнуть планового показателя экспорта в $24 млрд. «Если сравнивать эту цифру с прошлогодним показателем, результат несколько ниже, но на это есть абсолютно объективные причины, — пояснил министр. — В первую очередь это связано с изменением структуры экспорта. В текущем году объем, который приходится на нашу основную экспортную позицию — зерно, несколько снизился. Но при этом мы сильно подросли по другим сегментам».

