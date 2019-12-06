Минсельхоз прогнозирует рост сельхозпрозводства на 2%

По итогам этого года производство продукции сельского хозяйства увеличится на 2% против снижения на 0,2% в 2018-м. Такой прогноз в ходе конференции «Агрохолдинги России», организованной «Агроинвестором», озвучила заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова.



По ее словам, ведомство уже подвело предварительные итоги года в отдельных секторах. Так, урожай зерна составит 120 млн т в чистом весе, что почти на 6% больше, чем в прошлом году. В том числе существенно увеличится производство кукурузы — на 21% до 13,8 млн т, подчеркнула Фастова. Также ожидается рекордный урожай сои (4, 4 млн т, на 10% больше, чем в прошлом году) и тепличных овощей (1,15 млн т, плюс 15%).



В животноводстве также будет позитивная динамика: производство скота и птицы на убой увеличится примерно на 2% до 15,2 млн в живом весе, молока — на 1,4% до 31,1 млн т. Уверенный прирост по молоку Фастова связала в том числе с «беспрецедентными мерами поддержки» отрасли. Что касается увеличение выпуска мяса, то замминистра не уверена — хорошо это или плохо. «У свиноводов и птицеводов уже перепроизводство, они сталкиваются с проблемой — что с этим делать», — пояснила она.



По расчетам ведомства, выручка сельхозорганизаций в этом году составит около 3 трлн руб., прибавив 4% по сравнению с прошлым годом, прибыль до налогообложения ожидается на уровне 378 млн руб. (+20,7%). Плановая рентабельность — 14,6% с учетом субсидий и 10% без них, привела данные Фастова.



Также она отметила, что в этом году инвестиции в АПК увеличатся на 10-15% до 520-540 млрд руб. Однако важно продолжать позитивную динамику и дальше, но возникает вопрос — как, поскольку производство по всем отраслям почти достигло планового уровня, обратила внимание Фастова. В том числе для продолжения вложений в отрасль для инвесторов важно понимание, что агрогосполитика будет предсказуемой и неизменной, отметила она. «В следующем году мы продолжаем наши любимые меры поддержки — льготные кредиты. Если в этом году на эту меру в бюджете было предусмотрено около 60 млрд руб., то в 2020-м заложено 90 млрд руб.», — сообщила замглавы Минсельхоза.



Среди приоритетных направлений для поддержки в следующем году в рамках импортозамещения будет производство овощей открытого и защищенного грунта, плодово-ягодной продукции, молока, а также развитие виноградарства. В плане повышения экспортного потенциала приоритетными станут увеличений валовых сборов зерновых и зернобобовых агрокультур, сои, рапса, развитие мясного скотоводства.

