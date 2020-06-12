В России началась уборочная кампания

Аграрии Крыма начали сбор зерновых — хозяйства двух районов намолотили 170 т озимого ячменя, сообщает Минсельхоз региона. Общая посевная площадь под урожай 2020 года в республике составляет 764,6 тыс. га. «Согласно проведенным расчетам, уборка зерновых, зернобобовых и кормовых культур урожая 2020 года, при оптимальных погодно-климатически условиях пройдет в течение месяца», — сказал вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.



В начале июня на совещании, посвященном предстоящей уборочной кампании, он сообщил, что в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 72% посевов, хотя ранее власти региона опасались гибели растений из-за нехватки влаги в почве. В прошлом году Крым собрал около 1,7 млн т зерна, что на 800 тыс. т больше, чем в 2018-м.



Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в июньском отчете сохранила прогнозы урожая пшеницы в России на уровне 77 млн т без учета Крыма. В том числе будет собрано 57 млн т озимой пшеницы и 20 млн т — яровой, оценили американские аналитики. При этом они отмечают ухудшение ситуации в Северо-Кавказском округе и улучшение — в Центральном и Приволжском округах. Озимый сев проходил в более сухих, чем обычно, условиях, весной на Юге и Северном Кавказе, на которые в сумме приходится почти 58% производства, также было сухо, но осадки в мае улучшили состояние посевов. Однако по-прежнему сохраняются опасения относительно засухи в Ставропольском крае, на долю которого приходится около 15% всего производства озимой пшеницы, говорится в отчете. Впрочем, улучшение условий в Центре и Приволжье компенсировало снижение урожайности на Юге. Прогноз производства прочих зерновых FAS USDA уменьшила на 0,2 млн т до 39,2 млн т.



Ранее на этой неделе российские отраслевые аналитики корректировали прогнозы урожая — пока все они сходятся в том, что валовой сбор зерна в этом году может стать вторым после рекорда 2017 года. Самая высокая оценка у аналитического центра «СовЭкон»: он повысил прогноз со 126,3 млн т до 128,6 млн т, в том числе потенциал валового сбора пшеницы увеличен с 81,2 млн т до 82,7 млн т. По прогнозу центра, несмотря на не самую благоприятную ситуацию на Юге страны, урожай зерна там может составить 34,5 млн т против 31,8 млн т в 2019-м и будет примерно на уровне 2017 года. По прогнозу российского Минсельхоза, урожай зерна составит 120 млн т, в том числе ведомство допускает снижение урожайности на 30% на Кубани, Ставрополье и в Ростовской области из-за неблагоприятных погодных условий.



«Состояние озимых полей в целом в Краснодарском крае хуже, чем в предыдущий год, ожидаемая урожайность в среднем по региону на 30% ниже, чем в 2019-м, — подтвердил «Агроинвестору» управляющий агробизнесом концерна «Покровский» Станислав Кашуба. — Заморозки весной и отсутствие влаги замедляли развитие растений. Сейчас установилась жара +40°С и суховеи, что может негативно отразиться на наливе зерна». Старт уборочной кампании на полях концерна отодвигается, и если непогода не внесет корректировок, то ячмень планируется начать убирать 25 июня, горох — 1-3 июля, пшеницу 1-2 июля. «Ожидаемая средняя урожайность пшеницы находится в диапазоне 45-50 ц/га, что ниже урожайности прошлого года», — добавляет Кашуба.



Гендиректор «Агрокомплекса» им. Н. Ткачева Евгений Хворостина говорит, что хозяйства холдинга планируют начать обмолот озимого ячменя 17-18 июня, озимой пшеницы — 1 июля. «По нашим оценкам, урожайность озимых зерновых будет в среднем на 20% ниже, чем в 2019 году. Основная причина — сильные заморозки в марте, — комментирует он. — Негативно на будущем урожае сказалось и отсутствие осадков в апреле-мае, однако благодаря дождям в начале июня ситуация несколько стабилизировалась. Особенно сильно пострадали наши посевы из-за засухи в Ставропольском крае — там мы ожидаем до 40% потерь урожая».



«В этом году очень сильно пострадали посевы в северном и северо-западном районах Краснодарского края — из-за засухи и возвратных заморозков, — делится гендиректор агрофирмы «Прогресс» Александр Неженец. — На юго-востоке региона, где находятся наши посевы, и в центре края ситуация намного лучше. У себя мы прогнозируем урожайность на уровне прошлого года: мы вложили много сил, чтобы получить максимальную урожайность независимо от погодных условий». Правда, сейчас есть некоторые опасения из-за жары — в это время происходит налив колоса, и оптимальная температура для этого процесса — +22-23°С, тогда как на термометре +35°С, продолжает Неженец. Тем не менее, он надеется, что в ближайшие дни жара спадет, пройдут дожди, и тогда все ожидания агрофирмы оправдаются. «В целом считаем, что в регионе урожайность озимых превысит 50 ц/га, тогда как в прошлом году показатель составлял 61-64 ц/га — снижение будет, но не таким сильным, как ожидается», — оценивает он. «Прогресс» планирует начать уборку озимого ячменя 20 июня, пшеницы — с 3 по 6 июля, рапса — в последних числах июня, это традиционные для агрофирмы сроки. Заготовка кормовых агрокультур в хозяйстве уже идет. «Кормовые в начале года испытали стресс из-за засухи, поэтому те, кто первыми вошли в их уборку, получали не очень высокие урожаи, однако прошедшие в мае дожди подправили ситуацию», — добавляет Неженец.



В Ростовской области в мае прошли дожди, что положительно сказалось на состоянии зерновых, однако сейчас стоит жара +35-37°С, и по прогнозам, температура может подниматься до +40°С, рассказывает заместитель гендиректора ГК «Светлый» Николай Гончаров. «Если жара не спадет в течение двух недель, то посевы могут пострадать, — опасается он. — Пока мы планируем начинать уборку озимых в стандартные сроки — 5 июля, однако погода может внести свои коррективы. Так, в прошлом году уборочная кампания в наших хозяйствах стартовала 26 июня». Агрохолдинг рассчитывает, что его урожайность и валовой сбор зерновых в этом году останутся на уровне 2019-го. Однако по перспективам яровых ожидания еще более туманные, чем по озимым, так как все будет зависеть от погоды летом, говорит Гончаров.



По словам Александра Неженца, пропашные агрокультуры в Краснодарском крае выглядят хорошо, поэтому он считает, что их урожай будет высоким. «Пропашные находятся в хорошем состоянии, по ним мы ожидаем хорошего урожая», — подтверждает Евгений Хворостина. Сейчас пропашные агрокультуры, которые неплохо развивались после прошедших осадков, из-за установившейся жары находятся в угнетенном состоянии, но прогнозируемые дожди и похолодание дают надежду на выравнивание ситуации, отмечает Станислав Кашуба. «Агротехнологии у нас в концерне находятся на высоком уровне, и мы надеемся, что влияние природных катаклизмов будет максимально скомпенсировано», — заключает он.

