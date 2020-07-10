Запасы пшеницы в России на минимальном уровне за последние шесть лет

В целом остатки зерна на 1,65 млн т ниже прошлогодних Е. Разумный

По данным Росстата, к 1 июня этого года в сельскохозяйственных организациях хранилось 2,76 млн т пшеницы, в заготовительных и перерабатывающих — 4,2 млн т, из них пригодных на продовольственные цени — чуть меньше 3 млн т. В целом остатки пшеницы на 1 июня были на 1,8 млн т меньше, чем годом ранее. По словам руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, такой уровень запасов — минимальный за последние шесть лет, сообщает «Интерфакс».



На 1 июня 2014 года запасы составляли 6,22 млн т, сравнивает Павенский. Тем не менее, из-за того, что экспорт в июне уменьшился в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом, до 0,6 млн т, отставание в запасах зерна от уровня прошлых лет на 1 июля может сократиться, считает он.



По его словам, в Южном и Северо-Кавказском округах запасы снизились на 29,7% до 1,1 млн т и оказались на шестилетнем минимуме. Это стало следствием роста экспорта в мае до 2,26 млн т с 1,37 млн т в мае 2019 года. По данным на 1 мая, запасы на юге были ниже прошлогодних на 12,8%.



К уменьшению запасов в центральной части России привели рост экспорта и активный спрос на внутреннем рынке. Если месяцем ранее запасы превышали прошлогодние на 8,2%, то к 1 июня снизились на 7,6% год к году, до 1,8 млн т, и стали минимальными за последние шесть лет, сказал Павенский, напомнив, что в 2014-м запасы составляли 1,35 млн т.



В Поволжье запасы оказались на семилетнем минимуме — 1,22 млн т. Это на 26,7% меньше прошлогодних. В Сибири — остатки близки к уровню восьмилетней давности и составляют 1,7 млн т (на 31,2% меньше, чем годом ранее, на 30,6% меньше среднего показателя за последние пять лет).



Отставание от прошлого года обусловлено ростом внутреннего потребления и субсидиями на перевозку пшеницы. С февраля по май из региона вывезли свыше 1 млн т пшеницы, в том числе в мае — 224,9 тыс. т. На экспорт отправлено 717,9 тыс. т, включая 129,9 тыс. т в мае.



В целом, по данным Росстата, остатки зерна на 1 июня составили 13,1 млн т — примерно на 1,65 млн т меньше, чем годом ранее. В том числе в сельхозорганизациях оставалось почти 6,7 млн т (минус 3,3% к аналогичной дате прошлого года), в заготовительных и перерабатывающих организациях — 6,4 млн т (минус 17,6%). В том числе остатки продовольственной ржи сократились на 47% до 127,4 тыс. т, проса — в 3,8 раза до 9,1 тыс. т, гречихи — на 12% до 71,3 тыс. т.

