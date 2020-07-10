Минсельхоз: в сезоне-2019/20 Россия экспортировала 41,7 млн тонн зерна

Результаты еще будут корректироваться по мере подачи уточняющих сведений по неполным декларациям Flickr.com

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе Всероссийского дня поля-2020 сказал, что, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт зерна в прошедшем сельхозгоду оценивается в 41,7 млн т (без учета ЕАЭС), пшеницы — в 33,2 млн т. Эти данные предварительные и будут корректироваться по мере подачи экспортерами уточняющих сведений по неполным декларациям. Итоговые объемы поставок зерна могут превысить 43 млн т, сообщает «Прайм».



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что, если учитывать только мягкую пшеницу и неформальные отгрузки в Казахстан, то Россия по итогам сезона-2019/20 сохранила лидерство в ее экспорте и опередила ЕС. Если же учитывать экспорт твердой пшеницы и не учитывать неформальную часть российского вывоза, то мы на втором месте после Европейского союза. «Но это ненадолго — по итогам 2020/21 года Россия снова займет безоговорочное первое место», — прокомментировал он «Агроинвестору». В то же время первое место не должно быть самоцелью. Главное — максимизировать доходы отечественных аграриев, подчеркивает Рылько.



По предварительной оценке Российского зернового союза (РЗС), Россия вывезла 34-34,2 млн т пшеницы (с учетом ЕАЭС). «И если отталкиваться от данных Иностранной службы Минсельхоза США, то мы уступаем странам ЕС, которые отгрузили 36,5 млн т», — прокомментировала «Агроинвестору» директор департамента аналитики РЗС Елена Тюрина. Однако она подчеркивает, что рекордный результат Евросоюза — это совокупные отгрузки всех стран-участников. «Так что если судить по отдельным государствам, то Россия, конечно, лидер», — добавляет Тюрина.



Рылько говорит, что сейчас экспортные отгрузки идут вяло, в том числе из-за «позднего прибытия урожая» по сравнению с предыдущими годами, но к концу июля они должны активизироваться. По данным «Центра оценки качества зерна» на 7 июля, с начала сезона Россия отгрузила 98 тыс. т пшеницы — на 61% меньше показателя прошлого года, 76 тыс. т ячменя, 9 тыс. т пшеничных отрубей (минус 3%) и 5 тыс. т ячменного солода (рост в пять раз).



По словам замгендиректора компании-экспортера «АгроЛенд» Бориса Товалева, ни контрактация, ни заготовка зерна пока не идут, так как аграрии не готовы отдавать зерно по приемлемым ценам и предпочитают ждать. «Сейчас в направлении портов доставляется только тот товар, который был предоплачен экспортерами зимой, в начале весны. Коммерческого потока нет, и такая ситуация повторяется как минимум последние три сезона», — рассказал он «Агроинвестору». Товалев полагает, что экспорт активизируется только в конце июля — первых числах августа, когда фермеры завершат уборочную кампанию и определят качество зерна.



«Краснодарзернопродут-Экспо» с начала сезона вывез одно судно зерна, рассказал гендиректор компании Евгений Сидюков. «Сейчас мы не контрактуемся. Ждем, когда уборочная кампания будет завершаться», — добавляет он. Сидюков также уточнил «Агроинвестору», что пока нынешние цены на зерно выше прошлогодних, в том числе из-за того, что в Краснодарском крае урожайность ниже прошлогодней на 25%. «Но справедливый паритет цен можно будет обсуждать только тогда, когда в России урожай будет собран. А пока все риски впереди», — говорит он.



Дмитрий Патрушев в ходе Всероссийского дня поля отметил, что серьезных опасений за урожай зерна в России в 2020 году нет, Минсельхоз подтверждает прогноз на уровне 122,5 млн т, включая 75 млн т пшеницы. По словам министра, в ряде регионов сейчас наблюдаются неблагоприятные погодные условия, в отдельных районах введен режим ЧС в связи с засухой. Минсельхоз держит эту ситуацию на постоянном контроле и находится в плотном взаимодействии с руководством регионов. «Вместе с тем серьезных опасений относительно валового сбора у нас нет, так как ожидается высокий урожай в целом ряде других регионов, в частности в Черноземье и Поволжье, где погода благоприятна», — сказал Патрушев (цитата по «Прайму»).

